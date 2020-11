Publicada el 15/11/2020 a las 12:44 Actualizada el 15/11/2020 a las 13:24

El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha señalado que EH Bildu ha tenido "más sentido de la responsabilidad" que el Partido Popular con los Presupuestos Generales del Estado. En concreto, el ministro ha destacado, en una entrevista en El País publicada este domingo y que recoge Europa Press, que la izquierda abertzale "ha rechazado la actitud obstruccionista" del partido presidido por Pablo Casado.

Para Ábalos, es "muy importante" que un partido que "no se sentía concernido con la marcha de España tenga más visión, más responsabilidad o le parezca menos problemático llegar a un acuerdo con el PSOE, esté demostrando más capacidad de futuro que el PP".

"Si el PP hubiera estado a la altura de las circunstancias, no estaríamos hablando de esto. Me parece que Bildu hace más esfuerzo en normalizar que el que hace el PP, que se instala en cuestiones muy antiguas y de tiempos que todos queremos superar", ha criticado el socialista.

No obstante, Ábalos ha hecho hincapié en que "no hay ningún pacto" con Bildu, ya que "no hay ningún pacto de formación de Gobierno, no hay ninguna alianza". "No forman parte del Gobierno", ha sentenciado.

Casado a Ábalos: "Bildu justifica y reivindica el terror"

En respuesta a estas palabras de Ábalos, Pablo Casado ha recordado que 40 "valientes" políticos fueron asesinados por ETA por "defender la libertad y la democracia española". "Bildu justifica y reivindica ese terror, y esa es su responsabilidad. Por eso no se puede pactar con ellos", ha señalado Casado en una publicación en su cuenta de Twitter.

"40 valientes políticos fueron asesinados por ETA por defender la libertad y la democracia española. Eran del PP, UPN, UCD y PSOE, inocentes como otras 800 víctimas. Bildu justifica y reivindica ese terror, y esa es su responsabilidad. Por eso no se puede pactar con ellos. #BastaYa", ha publicado Casado.

Ciudadanos critica el "blanqueamiento infame" del PSOE a Bildu

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha criticado el "blanqueamiento infame" del PSOE a Bildu, después de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. "Es lamentable asistir a este blanqueamiento infame a un partido heredero político del terror", ha señalado Bal en una publicación en su cuenta de Twitter.

Por ello, el diputado de la formación naranja le ha pedido al PSOE que "elija la vía moderada y constitucional que toda España sabe que existe". "Nuestra democracia no tiene por qué seguir humillándose ante personajes como Otegi. Señores del Partido Socialista: elijan la vía moderada y constitucional que toda España sabe que existe", ha subrayado el portavoz de Ciudadanos.