El PSOE niega un pacto con Bildu y defiende que los barones no quieren ser "utilizados" por quienes "no quieren al Gobierno"

Publicada el 16/11/2020 a las 12:56 Actualizada el 16/11/2020 a las 14:25

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, negó este lunes que del apoyo de EH Bildu al Ejecutivo votando en contra de la devolución de los Presupuestos Generales del Estado la semana pasada pueda deducirse que haya un pacto entre el Ejecutivo y la izquierda abertzale. De hecho, repitió con insistencia que no lo hay y aseguró que ni siquiera tiene la garantía de que esta formación vaya a votar a favor de la aprobación de las cuentas públicas para 2021 en su votación final.

A juicio de Ábalos, que compareció tras la reunión de la Ejecutiva Federal de los socialistas, hablar de pacto entre EH Bildu y el Gobierno sería igual que decir que hay un pacto entre el Partido Popular y Junts per Catalunya por el hecho de que ambas formaciones presentaran enmiendas de totalidad al proyecto de Presupuestos. "No hay ningún acuerdo de Gobierno. No hay ninguna voluntad de hacer sociedad para el Gobierno", defendió descartando que vaya a convertirse en un socio preferente para lo que resta de legislatura.

Respecto a las críticas de algunos barones socialistas al acercamiento de EH Bildu al Ejecutivo, Ábalos defendió que en la reunión había quedado muy claro que el objetivo de este Gobierno es apoyar las cuentas públicas y que los dirigentes territoriales del partido "no tienen ningún interés" en ser "utilizados por quienes no quieren a este Gobierno". La actuación del Gobierno, dijo, fue valorada de forma positiva por la Ejecutiva "en su totalidad". Y que si hay alguna apreciación es por la "escenografía". En ningún caso, dijo, "por el contenido".

Ábalos optó por poner el foco en los 198 apoyos que logró el Ejecutivo para seguir adelante con la tramitación de las cuentas públicas. Y, en respuesta al presidente de Sortu, y parlamentario de EH Bildu en el Parlamento vasco, Arkaitz Rodríguez, que la semana pasada sostuvo que llegan a Madrid "a tumbar definitivamente el régimen", el también titular de Transportes mantuvo que "el régimen es fuerte".

Por otra parte, destacó que si el Partido Popular de Pablo Casado tiene una "voluntad" real de cumplir el mandato constitucional, llegará a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y no recurrirá a "excusas" como la de señalar que hay un acuerdo con EH Bildu para las cuentas públicas de 2021.