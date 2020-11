Fernando Simón descarta dimitir: "Lo que no voy a hacer es bajarme del barco y dejarlo vacío"

Publicada el 16/11/2020 a las 19:53 Actualizada el 16/11/2020 a las 20:19

El director del CCAES, Fernando Simón, ha asegurado este lunes en rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad, ante las reclamaciones de los colegios de médicos pidiendo su dimisión, que el puesto lo deciden sus superiores y que “lo que no voy a hacer es bajarme del barco y dejarlo vacío”. “Ni ahora ni nunca ni en ninguna actividad que he participado se ha hecho todo bien. Siempre hay algo que es mejorable, eso es obvio. Están en su derecho de dar su opinión. Pero yo soy un funcionario público, mi puesto lo deciden mis superiores, y desde luego lo que no voy a hacer es bajarme del barco y dejarlo vacío. Si hace falta que yo tenga que estar aquí yo estaré, si se considera que no tengo que estar, no estaré”, ha argumentado Simón.

El departamento que dirige Salvador Illa sigue registrando un descenso en la incidencia, que se sitúa en los 470 casos por cien mil habitantes, 8.500 casos nuevos en las últimas 24 horas, mientras que durante todo el fin de semana se han notificado 38.000 positivos, lo que en palabras de Simón muestra que tenemos “todavía muchos casos”. “Ahora mismo son ya 17 comunidades autónomas estabilizadas o descendiendo, si bien todavía están todas, salvo Canarias, en cifras muy elevadas de incidencia”, ha afirmado el director del CCAES.

Mientras que se puede apreciar un descenso en la incidencia, este aún tardará en reflejarse en los datos de hospitalizaciones, que mantiene una ocupación de cama convencional del 16,5%, y que se eleva hasta el 32% en UCI. “Siguen siendo cifras muy elevadas, que esperamos que se vayan reduciendo progresivamente”, ha destacado el epidemiólogo. Una reducción que sí se observa en la positividad, que se sitúa alrededor del 12,7%, lo que podría indicar que ese descenso podría ser “estable”.

Aunque esta hospitalización siga siendo considerable, la letalidad se mantiene en torno al 1%, “muy por debajo de lo que observábamos en la primera ola, y muy compatible con lo que podríamos esperar si detectáramos un número de casos totales que tenemos”, mientras que el número de pruebas “sigue siendo muy alto, alrededor de los 2.500 por cien mil habitantes“, lo que implica que “tenemos una capacidad de detección muy cercana al máximo”, ha asegurado el director del CCAES.

Simón ha adelantado que el borrador del Plan de Vacunación, que ha ido elaborándose junto a los primeros anuncios de eficacia de las vacunas de Pfizer y Moderna, estaría listo para la semana que viene, y en él se recogería la forma de gestionar las vacunas ateniendo sus características logísticas, y los primeros grupos de la recibirían.

Preguntado sobre las solicitudes que ha realizado el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón Rodríguez, pidiendo el confinamiento domiciliario en la región, el epidemiólogo ha señalado que las medidas actuales, aplicadas en su totalidad, tendrían un resultado parecido a ese confinamiento, pero que entiende que las comunidades quieran dotarse de todas las herramientas disponibles a su alcance. “Creo que las medidas son suficientes, pero entiendo la posición del principado de Asturias”, ha asegurado Simón.

El director del CCAES ha aprovechado la rueda de prensa para concienciar sobre la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos, que inicia el próximo 18 de noviembre: “Llevo un pin. Este un símbolo de la lucha contra la resistencia a los antibiótico. Es uno de los problemas sanitarios más importantes que hemos tenido hasta el coronavirus, y cuando acabe lo seguirá siendo”, ha afirmado el epidemiólogo.