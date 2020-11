Sánchez pide a los barones no perder el tiempo en "pequeñeces" y Vara traslada sus disculpas por airear sus críticas en Twitter

Publicada el 16/11/2020 a las 16:30 Actualizada el 16/11/2020 a las 17:56

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, compareció este lunes en la sede de la formación para trasladar a la prensa el contenido de la reunión de la Ejecutiva socialista. Una reunión que se producía días después de que el Congreso derribase con un amplísimo apoyo las enmiendas de totalidad a los Presupuestos Generales del Estado y en un contexto de enfado de algunos barones socialistas por el hecho de que EH Bildu se haya sumado a la foto de las formaciones dispuestas a debatir con el Ejecutivo las enmiendas para las cuentas públicas de 2021. A preguntas de los periodistas, Ábalos fue contundente: no hay "pacto" ni acuerdo con la izquierda abertzale. Y el apoyo de los barones, especialmente el del extremeño Juan Carlos Fernández Vara al Gobierno había sido "muy claro". Pero antes de estas declaraciones había sido el propio presidente del Gobierno el que había insistido a los cargos de su partido en lo decisivo del momento actual, en plena crisis del covid-19, y en la importancia de no perder el tiempo en "pequeñeces". Vino a decir a los suyos que los españoles no entenderían que sus gobernantes se ocuparan de otra cosa que fuese la recuperación.

Fuentes conocedoras del contenido de la reunión mantienen que Sánchez tomó la palabra en dos ocasiones. En la primera, alabó el trabajo del Ministerio de Hacienda y del Grupo Parlamentario Socialista para la primera fase de los Presupuestos Generales del Estado y lamentó que la oposición se comporte de forma injusta. "Ha venido a decir que no miran por el interés de los españoles y no tienen proyecto de país", resume uno de los asistentes en conversación con infoLibre.

El presidente personalizó los agradecimientos en la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y en la portavoz socialista en el Cámara Baja, Adriana Lastra.

El mensaje para los barones críticos no vino hasta su segunda intervención, después de haber escuchado cómo el presidente de la Junta de Extremadura pedía disculpas por haber traslado su opinión sobre los primeros pasos de las cuentas públicas antes a los medios de comunicación que a la propia Ejecutiva.

En efecto, Fernández Vara había sido muy crítico con el Ejecutivo la semana pasada en su perfil de la red social Twitter.

"Ver a Otegi siendo clave para decidir los PGE, del Estado que combatió desde un grupo terrorista, me produce una sensación muy dolorosa. Por un lado de fracaso como país por no ser capaces de que sean irrelevantes. En lo personal iré a la farmacia a buscar un antiemético", fue uno de los mensajes que escribió. Un "antiemético" es un fármaco contra las naúseas.

Una mayoría parlamentaria abrumadora dijo SÍ a algo tan necesario como el trámite de los PGE.



Son los Presupuestos del PAÍS.



La situación que vive el país exige grandeza y generosidad.



@abalosmeco #PGEDePaís2021 pic.twitter.com/brvl9olbg3 — PSOE (@PSOE) November 16, 2020

Sánchez sostuvo que quienes hablan así del partido en público, en lugar de hacerlo en los canales oficiales, se "retratan a sí mismos" y que él lleva seis años, mencionó, siendo víctima de críticas de este tipo, sin previo aviso. Además, se mostró sorprendido por el hecho de que quienes hacen este tipo de declaraciones a los medios sean después quienes peor toleran discrepancias internas o críticas en sus respectivos territorios.

Especialmente críticos también se mostraron, según las fuentes consultadas, el que fuera lehendakari, Patxi López, y el diputado Odón Elorza.

En la rueda de prensa Ábalos intentó zanjar las diferencias entre el Gobierno y los barones no sólo negando un acuerdo con EH Bildu, sino dibujando un cierre de filas. Dijo que los dirigentes territoriales del partido "no tienen ningún interés" en ser "utilizados por quienes no quieren a este Gobierno".