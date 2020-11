El PSOE acusa a Podemos de incumplir su acuerdo con la enmienda de los desahucios: "Tiene que aprender a ser partido de gobierno"

Publicada el 18/11/2020 a las 14:54 Actualizada el 18/11/2020 a las 15:07

El Grupo Parlamentario Socialista ha acusado este miércoles a Unidas Podemos de haber incumplido el acuerdo que tenían de registrar de forma conjunta todas sus enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), al haber presentado por su cuenta, y junto a ERC y EH Bildu, su propuesta para prohibir los desahucios hasta finales de 2022 a familias vulnerables.

Además, consideran que esa enmienda es un "error político" y denota la "falta de madurez" de Unidas Podemos como "partido de gobierno", tal y como ha manifestado el miembro de la dirección del Grupo Socialista y diputado del PSC, José Zaragoza. "Teníamos un acuerdo con Podemos, que hemos cumplido a rajatabla, que es presentar de forma conjunta las enmiendas, y no hay enmiendas del PSOE que no vayan con la firma del portavoz de Unidas Podemos", ha asegurado el secretario general adjunto y portavoz sustituto cuarto del Grupo Socialista en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press. Zaragoza ha visibilizado de este modo el malestar que ha generado entre los socialistas la decisión de Unidas Podemos de desmarcarse y presentar por su cuenta, junto a ERC y Bildu, la citada enmienda a los Presupuestos; unas cuentas que los socios de coalición han estado meses negociando.

Fuentes de la formación liderada por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, tratan de restar importancia a este asunto, y defienden que sus intenciones fueron comunicadas al PSOE, y que les invitaron a sumarse a la medida.

Desde la parte socialista del Ejecutivo, las fuentes consultadas han tratado también de rebajar la tensión, achacando el malentendido a que es la primera vez que se hacen unos Presupuestos con dos partidos en el gobierno. Eso sí, al mismo tiempo han recordado el peso que cada partido tiene en la coalición, pues "no es igual tener 120 diputados que 35". Y han aprovechado para poner en valor haber pasado el "rubicón" de la aprobación de los PGE y que se ha seguido la vía correcta para tratar de incluir lo que quieren ambos socios de gobierno.

A este respecto, Zaragoza ha explicado que el PSOE considera que la vía adecuada para regular lo relativo a los desahucios y la vivienda es el anteproyecto que ya es está preparado desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que llegará al Congreso los próximos meses, tal y como acordaron los socios de gobierno tras presionar Unidas Podemos. "Eso es lo que solventa el problema de los desahucios, no una enmienda a los Presupuestos, sino una ley", ha defendido el coordinador de los diputados del PSC, visiblemente molesto, y tras asegurar que "el problema", en este caso, lo tiene quien ha incumplido su parte del acuerdo".

"Falta de madurez"

Además, ha añadido que esto pasa porque "algunos grupos les falta madurez para saber que los acuerdos están para cumplirlos". "Presentar propuestas que no solventan los problemas no forma parte del acuerdo. Es un error político", ha denunciado. En esta línea, ha asegurado que "el camino razonable de un partido de gobierno", como lo son PSOE y Unidas Podemos, debe ser el de ser "razonable y sensato y no presentar cosas que no se pueden hacer"; algo que, a su juicio, a los de Iglesias les "cuesta entender".

"Hay partidos que están aprendiendo a ser partidos de gobierno. Bueno, Podemos tiene que aprender a ser partido de gobierno, y cuando llegas a un acuerdo, los acuerdos están para cumplirlos", ha enfatizado Zaragoza. Desde la formación morada rechazan que la enmienda deba provocar malestar en sus socios de Gobierno, dado que sus intenciones fueron comunicadas al PSOE, éstas ya eran conocidas en el seno del Ejecutivo y se les invitó a sumarse a la medida.

De hecho, fuentes próximas a la formación han apuntado que el propio vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, insistió al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la necesidad de abordar esta cuestión y prolongar la paralización de lanzamientos de población vulnerable. Antes de presentar la enmienda con ERC y Eh Bildu, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, mandó un mensaje de whatsapp para detallar que iban a presentar la iniciativa y que podían sumarse a ella, algo que se produjo por parte del PSOE.

Esta cuestión ya venía de intentos de negociación previa para articularla antes de las enmiendas parciales, pero no fue posible y se decidió abrir esta nueva vía para no agotar las posibilidades de acuerdo.

Desde Unidas Podemos destacan que no es inusual que fuerzas que componen el Gobierno introduzcan en el trámite parlamentario modificaciones y tampoco debe sorprender que se haga finalmente sin el concurso de los socios. Máxime cuando hay mano tendida y disposición a dialogar sobre el plazo temporal de aplicación de la prohibición de los desahucios.

Además, fuentes conocedoras de los contactos a nivel de gobierno explican que existen voluntad de evaluar el asunto en el marco de una reunión entre la Vicepresidencia de Derechos Sociales y el Ministerio de Transportes que abandera José Luis Ábalos, competente en materia de vivienda.

Sobre el fondo de la cuestión, fuentes consultadas subrayan que hay ministros "a favor" de extender la prohibición de desahucios y que en el encuentro entre de Iglesias con Sánchez no hubo reparos del vicepresidente a analizar esa posibilidad