Illa deja en manos de las comunidades la posibilidad de que las farmacias hagan test pero les insta que antes "hagan un plan"

Publicada el 18/11/2020 a las 20:05 Actualizada el 18/11/2020 a las 20:23

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido este miércoles en rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial, que, mientras que los test antígenos tienen que “ser realizado por personal especializado y según las recomendaciones del fabricante”, las comunidades autónomas hagan saber sus planes de implementación de este tipo de test en farmacias al Ministerio, tras días de negativas ante la proposición que han realizado ejecutivos autonómicos como el de Madrid o Cataluña. “Reconocemos la labor de las farmacias, claves en el servicio sanitario. Y, sin negarnos a ninguna consideración y a que aumenten su participación, sí que he pedido a las comunidades autónomas que quieren implementarlas que hagan un plan. Si el personal que lo va a aplicar se corresponde con el de las recomendaciones. Si alguien piensa que podemos ampliar un paso más en ese sentido pedimos conocer más detalles”, ha afirmado el ministro.

“No hay cambio de criterio. Yo he dicho que no me niego a nada. Lo único que he dicho me parece un criterio de prudencia y de respeto institucional mínimo, que quién tenga un plan concreto nos lo presente y lo analizaremos. Hay una serie de detalles que no se pueden solventar con una simple idea. Por tanto yo, por respeto institucional, a quién tenga una idea, imagino que habrá pensado estos detalles, le pido que me los comunique y los analizaremos con el máximo respeto”, ha incidido Illa.

Sanidad ha registrado este miércoles 15.318 casos nuevos de coronavirus, 7.090 en las últimas 24 horas, mientras que la incidencia se sitúa en los 452 casos por cien mil habitantes, continuando su descenso frente a los 465 del martes, lo que vendría a confirmar esa "estabilidad a la baja". La tasa de ocupación registra también una ligera bajada y se coloca en el 15,54% en cama convencional y el 32% en UCI.

Mientras que la tasa capacidad de detección en España es de las "más altas" de Europa, Illa ha urgido a mantener la tensión: "Se está observando una ligera bajada de los casos, pero sigue habiendo un número de fallecidos elevados, y la tasa de incidencia de la enfermedad sigue siendo alta, por lo que no se puede bajar la guardia porque la situación es muy preocupante y el horizonte es mayo de 2021".

Ante el inminente puente de la Constitución y la Navidad, el Consejo Interterritorial ha aprobado este miércoles la creación de un grupo de trabajo “que presente un paquete de recomendaciones para el mes de diciembre”. “Qué recomendaciones hay que seguir para que los ancianos que quieran estar con sus familias lo hagan con seguridad, los estudiantes que vuelven, que criterios de seguridad tienen que seguir las reuniones familiares, como asistir a los eventos religiosos, como dar la bienvenida a los reyes magos... Y medidas que garanticen que no tengamos un ascenso los días posteriores”, ha detallado el ministro.

Illa también ha ofrecido avances del cuarto estudio de seroprevalencia que está teniendo lugar en estos momentos, y ha adelantado que, de las más de 60.000 personas que han iniciado las pruebas este lunes, se han realizado en torno al 50%.

El ministro también ha anunciado un acuerdo con el Gobierno de Portugal para mantener una comunicación más fluida de cara a coordinar la situación y restricciones de las regiones fronterizas con el país vecino. Carolina Darias, ministra de Política Territorial y Función Pública, ha detallado que Marta Temido, ministra portuguesa de Sanidad, también ha asistido a la reunión de esta tarde.