El Ejecutivo de Ayuso se plantea llevar a los tribunales la 'ley Celáa'

Publicada el 19/11/2020 a las 12:32 Actualizada el 19/11/2020 a las 13:27

La Comunidad de Madrid continúa su enfrentamiento con el Gobierno central. Si hace dos meses la batalla giraba alrededor del confinamiento, ahora la región se convierte en la punta de lanza contra la nueva ley educativa. El consejero de Educación, Enrique Ossorio, anunció este miércoles que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se plantea llevar a los tribunales el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (Lomloe), que se está abordando en el Congreso de los Diputados. Según explicó el dirigente en declaraciones al programa 120 minutos de Telemadrid, se está valorando acudir tanto al Tribunal Constitucional como a la vía contencioso-administrativa.

"Nosotros tenemos tres vías. Una de ellas es recurrir a los tribunales. No solo al Constitucional, sino también cuando salgan luego los decretos de desarrollo al contencioso-administrativo. También tenemos unas amplias competencias de gestión y nosotros aplicaremos la ley, por supuesto con respeto a la misma, pero somos nosotros los que la vamos a aplicar en la Comunidad de Madrid. Y luego también podemos legislar sobre ello, y tenemos intención de hacer una ley que garantice la libertad de elección y también la Educación Especial en la Comunidad de Madrid", señaló Ossorio.

Para el consejero, hay sustento jurídico en el que apoyarse para dar el paso. "La Constitución española establece como principio fundamental la libertad de elección de las familias. Y no sólo la Carta Magna, sino también el derecho internacional y natural [...] Todo esto es susceptible de recurso", dijo Ossorio este miércoles en una entrevista con La Razón, en la que añadió que la Comunidad de Madrid no es la única que se plantea dar el paso. "Hablo muy frecuentemente con algunas y están preocupadas, aunque ilusionadas en el sentido de que vamos a utilizar todos los cauces a nuestro alcance para conseguir que los alumnos no se vean perjudicados", señaló.

La nueva norma, la octava en democracia, estuvo muy presente durante la mañana en el Pleno de la Asamblea de Madrid. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, no dudó en cargar contra la "mezquina" Lomloe, que calificó de "liberticida" y de buscar "igualar a la baja". "Atenta contra la esencia de Madrid, que es la libertad y que ha dado muy buenas cuotas de progreso y de resultados académicos". "Nosotros defendemos la libertad de las familias para elegir cualquier modelo educativo: público, privado, concertado, especial, de excelencia, diferenciada. Vamos por eso a aprobar un proyecto de ley para blindar la libertad educativa en la Comunidad de Madrid", aseveró.

Ayuso, durante su intervención, preguntó si había alguien en la Cámara autonómica que estuviera en contra de que el español sea lengua vehicular o en contra de la Educación Especial. Para la presidenta, la norma es "un despropósito" e "inoportuna", sin "ningún tipo de consenso". "Todo lo que viene en ese texto está fuera de lugar, es mezquino y además rompe con el compromiso del PSOE en su programa electoral que decía defender la Educación Especial y también la libertad de las familias. Mentira tras mentira, lo único que hay con ello es imposición", dijo desde el escaño.

La pregunta planteada a la líder del Ejecutivo regional también fue aprovechada por su autora, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, para cargar contra el texto, del que dijo que cumple con los objetivos del "sanchismo": "Sacrificar derechos fundamentales de los españoles con tal de garantizarse un puñado de votos que les permita perpetuarse en La Moncloa". De nuevo, destacó que la norma ataca a "un elemento integrador de España, como es la lengua", "desprecia el mérito y el esfuerzo", castiga "al más débil" y es "antisocial". "Ataca a la libre elección de los padres de elegir las escuelas", sentenció.