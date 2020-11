Publicada el 19/11/2020 a las 17:16 Actualizada el 19/11/2020 a las 18:29

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, se ha enzarzado en Twitter con el líder de Más País, Íñigo Errejón, al que ha llamado "Milhouse", un conocido personaje de animación de la serie Los Simpson, mientras que el diputado madrileño también ha tirado de ficción al compararle con "Torrente".

El rifirrafe en redes lo ha provocado un vídeo colgado por el también portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid sobre una protesta de mujeres que viven en la Cañada Real, que en las puertas del Palacio de Cibeles reclamaban la vuelta de la luz tras casi dos meses sin tener suministros.

"Algo impresionante, aquí delante del Ayuntamiento protestando porque quieren utilizar de manera ilegal la luz. Cuando los trabajadores españoles pagan a final de mes su factura, ellos quieren la luz gratis, quieren hacer un robo de energía eléctrica y protestan porque no se les entrega (...). Otros grupos capitalizarán esto, nosotros lo denunciamos", afirmó Ortega Smith.

Además, manifestó que "frente a quienes promueven el delito, vivir del cuento o de la subvención", Vox apoyará "a la España que cumple la ley, que trabaja y a la que nadie ayuda".

Estas declaraciones provocaron la respuesta directa de Errejón en Twitter, al tildar a Vox de "bravucones con lo de abajo, serviles con los de arriba". "Aquí un rentista propietario de 11 casas en Madrid, cargando contra los más vulnerables. Cobardía y miseria moral", apostilló en referencia al secretario general de Vox.

Bravucones con lo de abajo, serviles con los de arriba. Aquí un rentista propietario de 11 casas en Madrid, cargando contra los más vulnerables. Cobardía y miseria moral. https://t.co/kVTxsAoSx7 November 18, 2020

El comentario tuvo a su vez réplica de Ortega Smith, que comparó a Errejón con este personaje de la conocida serie televisiva y le calificó de "casta".

Mira Milhouse, esto no es como lo de las becas black de las que vivías del cuento. Si quieren luz gratis, se la pagas tu, o que se la pague su rey alauita de Marruecos. ¿Entiendes casta?, la España que trabaja no está para vuestra demagogia.#LaLuzNoSeRoba — Javier Ortega Smith (@Ortega_Smith) November 18, 2020

"Mira Milhouse, esto no es como lo de las becas black de las que vivías del cuento. Si quieren luz gratis, se la pagas tu, o que se la pague su rey alauita de Marruecos. ¿Entiendes casta?, la España que trabaja no está para vuestra demagogia", recrimina al líder de Más País. El rifirrafe fue a más cuando Errejón asoció a Ortega Smith con el personaje de Torrente, que interpreta el actor y director Santiago Segura, y haciendo hincapié también en la decisión de Vox de no presentar enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado. "Le disculparán los modales aquí a Torrente, que entre el racismo y los Presupuestos está teniendo una semana muy ajetreada", ha zanjado el parlamentario.