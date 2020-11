Simón adelanta que la guía con medidas para las navidades estará lista la próxima semana: "Tendrán que ser unas fiestas diferentes"

Publicada el 19/11/2020 a las 19:00 Actualizada el 19/11/2020 a las 20:01

El director del CCAES, Fernando Simón, ha alertado este jueves en rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad que “estas navidades tendrán que ser diferentes”. “No implica que serán peores. Pero tenemos que entender que serán diferentes”, ha incidido el epidemiólogo, preguntado sobre las medidas específicas en las que está trabajando el Consejo Interterritorial para el mes de diciembre, y que según ha adelantado Simón, se presentará un primer borrador el próximo viernes.

“Hasta que no esté el documento no puedo decir lo que va a incluir porque hay muchos grupos trabajando, pero sí que es cierto que hay una serie de aspectos que hay que considerar. Tenemos todas las fiestas prenavidad que hay que regular para que no tengan un impacto. Tenemos las reuniones familiares masivas. Tenemos a los estudiantes que están desplazados. Tenemos a las personas que están en residencias de ancianos que pueden exponerse a riesgos. Tenemos la cabalgata de reyes, y tenemos que ver si merece este año realizarla. Son todos estos aspectos que el documento va a trabajar. Son muy específicos de la Navidad, que no son aplicables a otros puentes, y se tienen que tratar de forma específica”, ha elaborado el director del CCAES.

El departamento que dirige Salvador Illa ha registrado este jueves 16.233 casos de covid-19, 6.915 en las últimas 24 horas, mientras que la incidencia continua descendiendo y se sitúa en los 436 casos por cien mil habitantes, si bien está “muy por encima de los objetivos que tenemos marcados, siendo lo ideal estar por debajo de los 60 casos por cien mil habitantes".

En cuanto a la presión hospitalaria, el epidemiólogo ha afirmado que “va descendiendo progresivamente”, sobre todo en las UCIs, cuya ocupación ha descendido del 32% y se sitúa en el 31%, mientras que la ocupación en cama convencional está en el 15%, aunque se observa un mayor número de altas que de ingresos en los últimos días, que junto con el descenso en la positividad (del 13,7% de la semana anterior al 12,1%), confirma esa reducción en la evolución de la pandemia.

Con la llegada de las primeras vacunas en el futuro próximo, Simón también ha deslizado detalles de la estrategia de vacunación que prepara el Gobierno, y cuyo primer borrador también verá la luz la próxima semana, si bien ha asegurado que en el proceso hay muchos agentes implicados. “Es un documento muy completo, que nos va a permitir tener una estrategia de vacunación muy correcta, pero tenemos que conseguir que todas las partes en el proceso de vacunación se empoderen del documento y del proceso de vacunación”, ha declarado el epidemiólogo.

Preguntado sobre la situación de las residencias, Simón ha asegurado que, si bien no tienen datos específicos de los centros, la letalidad de mayores de 80 años es en estos momentos de un 8,5% frente al 22% en el pico de la pandemia, por lo que la situación es mejor que en los meses de marzo y abril, si bien durante aquella época el virus solo golpeo al 20% de las residencias.