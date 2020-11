Arrimadas dice que el pacto entre Gobierno y PNV hace "menos necesario todavía" el apoyo de EH Billdu y ERC a los PGE

Publicada el 20/11/2020 a las 15:25 Actualizada el 20/11/2020 a las 15:26

La presidenta de Ciudadanos, Ines Arrimadas, ha asegurado que el acuerdo entre el PNV y el Gobierno central en torno a varias enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado hace "menos necesarios todavía" el apoyo de EH Bildu y ERC para sacar adelante los PGE, por lo que ha emplazado al presidente, Pedro Sánchez, a revertir las "cesiones" efectuadas ante ambas formaciones y optar por la "vía moderada" para aprobar las cuentas.

Arrimadas, que este viernes se ha reunido con los dos diputados de Ciudadanos integrados en el grupo de PP+Cs del Parlamento Vasco, se ha referido, de esta forma, al acuerdo entre el PNV y el Gobierno central en torno a varias enmienda a los PGE, un pacto que se interpreta como un avance hacia un eventual respaldo de la formación jeltzale a los presupuestos del próximo año.

La líder de Ciudadanos ha afirmado que este acuerdo "confirma una vez más" que los votos de EH Bildu y ERC "no son necesarios" para que Sánchez pueda sacar adelante los PGE, por lo que si el presidente recurre a esos partidos para aprobar las cuentas es "porque quiere", informa Europa Press.

En la misma línea, ha manifestado que el pacto entre los jeltzales y el Ejecutivo central "refuerza" la evidencia que EH Bildu y ERC no son necesarios para poder aprobar las cuentas. "Sánchez debería escuchar las voces moderadas que, dentro de su Gobierno, del PSOE y de los votantes socialistas, le dicen que entre en la vía moderada con Ciudadanos y otros partidos", ha añadido.

La dirigente de Ciudadanos ha subrayado que el pacto entre el PNV y el Gobierno demuestra que "hoy son menos necesarios todavía" los apoyos de la formación abertzale y de los republicanos catalanes para aprobar las cuentas. Por ese motivo, ha reiterado su emplazamiento a Sánchez para que recurra a la "vía moderada" que –según ha dicho– representa Ciudadanos y otras formaciones que también pueden aportar la mayoría necesaria para aprobar los presupuestos de 2021.

"Mano tendida"

En todo caso, ha advertido de que, para poder recibir el respaldo de Ciudadanos a los PGE, el Gobierno central deberá "desandar el camino" que ha iniciado con sus "cesiones" a EH Bildu y ERC. "Hemos tendido la mano al gobierno para que no coja la mano de Otegi, condenado como cooperador necesario en un secuestro; y de Junqueras, condenados por malversación y sedición", ha manifestado.

En este sentido, ha insistido en que si Sánchez "coge la mano" de Otegi y Junqueras "no es porque no tenga otra opción", sino porque "le da la gana". Arrimadas, que ha rechazado que su disposición a acordar las cuentas con el Gobierno central pueda "debilitarla" en el seno de su propia formación, ha reivindicado la capacidad de Ciudadanos para llegar a acuerdos "útiles".

La "medalla" del impuesto al diesel

De esa forma, ha asegurado que el acuerdo entre el PNV y el PSE para eliminar de los PGE la subida de impuestos al diésel "da la razón" a Ciudadanos, formación que ya anunció hace unas semanas que el Gobierno le había comunicado su compromiso de no incluir dicho incremento en los presupuestos.

"No me importa a quien le den la medalla, sino que millones de españoles no van a tener que pagar un sobrecoste al coger el coche", ha afirmado. Además, ha subrayado que como contraprestación a su acuerdo para no enmendar a la totalidad los PGE, Ciudadanos ya ha conseguido otros logros "útiles", como evitar la subida del IVA en la escuela concertada y especial.

En todo caso, ha recordado que dicho acuerdo solo implicaba que Ciudadanos no presentaría una enmienda a la totalidad los PGE y que votaría –como así hizo– contra las que pudieran presentar otras formaciones.

De esa forma, ha avisado de que para votar a favor de las Cuentas, su formación reclama otras condiciones a Sánchez, como el establecimiento de un modelo de ayudas similar al alemán para los autónomos afectados por la crisis del coronavirus, y revertir las "concesiones" que –según ha dicho– ha realizado el Gobierno central ante el "separatismo", incluida la "humillación" que supone la eliminación del carácter del castellano como lengua vehicular en la enseñanza.

Acercamiento de presos

En este sentido, también ha advertido de que el acercamiento de presos de ETA a cárceles próximas a su lugar de residencia familiar "no puede ser moneda de cambio" para el apoyo a unos presupuestos. Arrimadas ha explicado que para evitar que esto pueda producirse, su grupo registrará una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, en la que planteará la reforma del Reglamento Penitenciario para "endurecer" los requisitos para acercar a los presos a prisiones próximas a sus lugares de origen.

La líder de Ciudadanos, que ha recordado que esta es una demanda que su partido ha planteado en numerosas ocasiones, ha indicado que lo que pretende es que "se exija" y se demuestre el "arrepentimiento" de los presos, y que estos deban "colaborar con la Justicia" para que sean acercados a prisiones próximas a su residencia familiar.

Arrimadas también ha asegurado que Ciudadanos propondrá una reforma de la Ley Electoral para que las personas que se fueron de Euskadi por la amenaza del terrorismo puedan votar en el País Vasco en todas las elecciones.

Coalición con el PP

La líder de Ciudadanos ha destacado el entendimiento alcanzado entre su partido y el PP para conformar la coalición PP+Cs en Euskadi, sobre la que ha asegurado que representa un "bastión del constitucionalismo".

No obstante, en referencia a la posibilidad de reeditar este modelo para las elecciones catalanas, ha afirmado que la situación de ambas comunidades autónomas es "diferente", y ha reiterado que su apuesta para Cataluña es conformar una coalición "lo más transversal posible", en la que además de Cs y PP, también pueda entrar el PSC. "No tiro la toalla", ha manifestado.