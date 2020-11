Directo | La OMS desaconseja el Remdesivir para tratar a pacientes de covid-19 por la falta de resultados

Publicada el 20/11/2020 a las 09:02 Actualizada el 20/11/2020 a las 09:13

La pandemia de coronavirus avanza en nuestro país tras notificarse este jueves 16.233 casos de covid-19, 6.915 en las últimas 24 horas. La incidencia continúa descendiendo y se sitúa en los 436 casos por cien mil habitantes, si bien está "muy por encima de los objetivos que tenemos marcados, siendo lo ideal estar por debajo de los 60 casos por cien mil habitantes", según dijo este jueves el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón. Según alertó, la guía con medidas para las navidades estará lista la próxima semana: "Tendrán que ser unas fiestas diferentes".

Sigue en infoLibre toda la actualidad de este viernes:

09.00. ONGs alertan del impacto de la pandemia en la infancia. Save the Children, Cáritas, UNICEF, World Vision, Educo o Ayuda en Acción son algunas de las ONG que han expresado su preocupación sobre el impacto del covid-19 en la infancia. En el caso de Save the Children, afirma que la lucha contra las consecuencias sanitarias de la pandemia es indisociable de sus efectos socioeconómicos y que la población que previamente estaba en riesgo de exclusión social ha de ser prioritaria, y en especial la infancia. Desde UNICEF alertan de que el número de niños que viven en una situación de pobreza multidimensional se ha disparado un 15%, hasta alcanzar aproximadamente los 1.200 millones en todo el mundo, debido a la pandemia; al menos 24 millones de niños corren el riesgo de abandonar la escuela; y miles podrían morir cada día si la pandemia sigue debilitando los sistemas de salud y alterando los servicios básicos. Desde UNICEF Andalucía envían este mensaje:

️Viernes 20/11 #DíaMundialDeLosNiños

12h

➡️@ParlamentoAnd

XII Pleno Infantil de #Andalucía

Niños y niñas de los Consejos de Infancia de todas las provincias reclamarán sus derechos y cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030

Y mandan este mensaje #AmiYode2030 pic.twitter.com/EsIB3UhxRm November 17, 2020

06.00. La OMS no recomienda el uso de Remdesivir por la falta de resultados. Un órgano asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado este jueves que no recomienda el uso del medicamento antiviral Remdesivir para tratar a los pacientes hospitalizados de covid-19, ya que no hay pruebas suficientes de que mejore su condición o reduzca la necesidad de asistencia de ventilación artificial. La recomendación de la OMS se basa en nuevas pruebas que comparan los efectos de varios medicamentos en el tratamiento del coronavirus e incluye datos de cuatro ensayos internacionales aleatorios en los que participaron más de 7.000 pacientes hospitalizados con covid-19. Estos resultados han sido publicados por un panel de expertos internacionales del Grupo de Desarrollo de Guías de la OMS en la revista médica BMJ —publicada por la Asociación Médica Británica— y forman parte de las llamadas "guías vivas" para lidiar con la covid-19 con la intención de ayudar al personal sanitario a tomar mejores decisiones en su gestión.