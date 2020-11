Los Mossos y la Fiscalía investigan una agresión transfóbica a una joven de 19 años en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra están investigando con la Fiscalía de delitos de odio y discriminación una presunta agresión transfóbica ocurrida la tarde del viernes en Barcelona, ha informado la policía catalana en un tuit recogido por Europa Press.

La víctima, una chica transexual de 19 años, explicó que los agresores la insultaron y le dieron dos puñetazos en la cara, además de patadas y otros golpes en el cuerpo.

La joven dio a conocer los hechos a través de las redes sociales, y ya ha denunciado los hechos ante los Mossos.

Hoy he salido de casa y nada mas salir, no había andado ni una manzana, me han empezado a gritar “¡puto travelo! ¡engendro!” y me han agarrado y me han dado dos puñetazos en la cara, patadas y otros golpes en el cuerpo.



Soy una chica normal de 19 años, soy transexual, sí,