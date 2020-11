Ciudadanos se aleja de los Presupuestos y lamenta que se imponga el "ala radical" del Gobierno

Publicada el 23/11/2020 a las 14:52 Actualizada el 23/11/2020 a las 14:59

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ve cada vez "menos probable" que su partido vaya a apoyar los Presupuestos Generales del Estado para 2021 y ha lamentado en este sentido que se esté imponiendo el "ala radical" del Gobierno. En rueda de prensa, Arrimadas ha insistido en que si el Ejecutivo quiere el respaldo de los diez diputados de Cs las cuentas deben contemplar lo que denominan las "líneas naranjas" tanto presupuestarias como de "freno" a las "cacicadas" del separatismo.

En este punto, la presidenta ha dicho que si los Presupuestos se votaran mañana, Ciudadanos votaría que no, si bien ha garantizado que continuarán trabajando en la negociación de los mismos. "Nosotros no somos como los señores de Vox que no han presentado siquiera enmiendas y que se dedican a hacer vídeos. Nosotros no somos ni intagramers ni youtubers", ha criticado.

Ahora bien, Arrimadas sostiene que "cada día que pasa" parece "menos probable" el respaldo de Cs a las cuentas para el próximo ejercicio porque "cada día que pasa" los españoles están viendo cómo "la parte radical del Gobierno se está imponiendo a la moderada".

"Y de eso el único responsable es el señor Sánchez, que está haciendo todo lo contrario de lo que prometió a los españoles, pero Ciudadanos está consiguiendo que todos los españoles sepan que lo hace porque quiere y no porque no tenga ninguna opción", ha apostillado.