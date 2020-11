Directo | La vacuna de AstraZeneca y Oxford demuestra una eficacia del 70% contra el covid-19

La pandemia del coronavirus avanza en el país, con todas las miradas puestas sobre la efectividad de las medidas adoptadas por las comunidades. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de anunciar su plan de vacunación, con 13.000 puntos en todo el país y un plan que se desarrollará en enero.

9.53. Aguado espera que Madrid pueda "levantar parcialmente algunas restricciones" de cara a las Navidades. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha declarado que espera que el Gobierno regional pueda "levantar parcialmente algunas restricciones" de cara a las Navidades. En una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, el dirigente madrileño ha defendido que quieren unas fiestas navideñas "seguras y tranquilas" y ha sostenido que las medidas se tomarán "en función de cómo evolucione la curva". En este sentido, ha recordado que durante el Puente de la Constitución Madrid permanecerá cerrado perimetralmente, "una buena noticia" para los ciudadanos porque lanza el mensaje de que no hay que confiarse y porque busca "blindar la tendencia descendente". "No vamos tan bien como nos gustaría. Queremos que la curva siga bajando", ha declarado.

9.34. Navarra registra 112 casos nuevos y la positividad se eleva al 9,2%. Navarra registró el domingo 112 casos nuevos de covid-19, frente a los 84 que contabilizó el día anterior, según los datos provisionales facilitados por el Gobierno de Navarra este lunes. También se ha elevado la positividad, que, tras realizarse 1.221 pruebas, se sitúa en el 9,2%. El día anterior se habían realizado 1.364 pruebas con una positividad del 6,15%.

9.24. Rusia supera por primera vez los 25.000 casos de coronavirus en 24 horas y suma 361 muertos. La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas 25.173 casos nuevos y 316 muertos, lo que supone un nuevo récord en el cómputo diario de contagios, según ha informado el centro ruso responsable de la lucha contra el virus. Con los nuevos datos, el balance de la pandemia en territorio ruso asciende este martes a 2.114.502 personas contagiadas, lo que supone un aumento del 1,2 por ciento con respecto a la jornada anterior, y 36.540 víctimas mortales.

9.24. La vacuna de AstraZeneca y Oxford ha demostrado una eficacia del 70% contra el covid-19. AstraZeneca ha informado este lunes en un comunicado que la vacuna (AZD1222) que desarrolla con la Universidad de Oxford ha demostrado una eficacia del 70% contra el covid-19, según los ensayos clínicos enlizados en el Reino Unido y Brasil, además confirma que no se informaron hospitalizaciones ni casos graves de la enfermedad en los participantes que recibieron el tratamiento. Asimismo, señalan que un régimen de dosificación mostró una eficacia de la vacuna del 90% cuando se administró AZD1222 como media dosis, seguida de una dosis completa con un intervalo de al menos un mes, y otro régimen de dosificación mostró una eficacia del 62% cuando se administró como dos dosis completas con al menos un mes de diferencia. El análisis combinado de ambos regímenes de dosificación dio como resultado una eficacia media del 70%.

