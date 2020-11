Publicamos esta información sobre el coronavirus en abierto gracias a los socios y socias de. Sin su apoyo, nuestro proyecto no existiría. Hazte con tu suscripción o regala una haciendo click aquí . La información de calidad es la mejor vacuna contra cualquier virus.

“No estamos comprando un medicamento ya fabricado, sino que estamos compartiendo un riesgo con las compañías. No se va a administrar ninguna vacuna que no haya sido previamente autorizada por la Agencia Europea del Medicamento”, incide

María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, informa de que se baraja un portfolio de 7 vacunas diferentes, y que no todas podrían ser finalmente autorizadas

Publicada el 23/11/2020 a las 21:00 Actualizada el 23/11/2020 a las 21:10

La directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), María Jesús Lamas, ha informado este lunes en rueda de prensa conjunta con el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, que España contará con un número de vacunas superior al de la población española.

“El número total de dosis que se van a contratar excede a la de la población española”, ha detallado Lamas, que ha explicado que la decisión obedece a la posibilidad de que no todas las vacunas en desarrollo consigan la autorización de la agencia. “No estamos comprando un medicamento ya fabricado, sino que estamos compartiendo un riesgo con las compañías. No se va a administrar ninguna vacuna que no haya sido previamente autorizada por la Agencia Europea del Medicamento”.

En concreto, del total de 800 millones de inmunizaciones que la Comisión Europea ha firmado en diferentes contratos con empresas, a España le correspondería el 10%, un total de 80 inmunizaciones, según apuntan fuentes de Sanidad. “Barajamos un portfolio de 7 vacunas diferentes, de las cuales 5 tenemos contrato firmado, y las otras dos están en estado avanzado de negociación”, ha incidido Lamas. “La idea es hacer compras anticipadas, mientras se están desarrollando los ensayos. No es la compra centralizada de un medicamento autorizado, sino que consiste en anticiparse a la fase producción para incrementar la capacidad de las compañías y que puedan dar respuesta a las necesidades de vacunación de la UE y de otros países.

“Además, la necesidad de tener un portfolio amplio también se explica porque mientras estas vacunas se están desarrollando, no sabemos si todas van a llegar a buen puerto. Por lo tanto, ampliar el portfolio maximiza las posibilidades de tener una vacuna autorizada”, ha defendido la directora de la AEMPS, que ha explicado que la celeridad del proceso de desarrollo de estas vacunas se debe al alto número de voluntarios, la abundante financiación para la investigación, así como el seguimiento continuo por parte de las agencias, que seguirán vigilando su efectividad y seguridad en la población una vez que sean autorizadas.

El director del CCAES también ha destacado que el país cuenta con una capacidad más que suficiente para administrar la vacuna en la población. “España cuenta con 13.000 puntos donde se vacuna, pero dependerá de las condiciones de la vacuna para que se utilicen todos, o que haya que añadir más. Hemos tenido experiencia de la gripe, donde en 7 semanas se han vacunado catorce millones de personas. Son equipos con experiencia, y lo acaban de realizar hace unas semanas en pleno pico de transmisión. Entendemos que la capacidad del sistema es suficiente”.

Finalmente Simón ha ofrecido unos detalles sobre el documento de la estrategia de vacunación, que se presentará este martes, y ha asegurado que ha contado con la colaboración de todas las comunidades autónomas. “Obviamente no se puede realizar sin las comunidades autónomas, y tienen que participar en todo el proceso”, ha concluido.