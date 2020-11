Fernández Díaz sugirió ante el juez de 'Kitchen' la citación de Rajoy y Sáenz de Santamaría para que respalden su versión

Publicada el 25/11/2020 a las 16:55 Actualizada el 25/11/2020 a las 18:40

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz sugirió ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que se cite a declarar en calidad de testigos al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán para que respalden parte de su versión en la investigación sobre la operación Kitchen, el operativo policial ilegal que se puso en marcha en 2013 para supuestamente espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y robarle información que se habría llevado del PP cuando fue despedido.

Durante el tenso careo que mantuvo el pasado 13 de noviembre en la Audiencia Nacional con el que fuera su número dos en el ministerio, Francisco Martínez, Fernández Díaz le acusó de manipular los mensajes de texto que ambos se cruzaron supuestamente a mediados de 2013 y que el ex secretario de Estado llevó ante notario en el verano de 2019 y que son parte del enfrentamiento que ambos sostienen. "Entiendo que hablamos mañana en cuanto tengas el contacto Cecilio", preguntó Martínez en un SMS, a lo que la contestación fue: "Yo lo tendré al acabar el Consejo, así hemos kedado (sic). Total coordinación y medios. Hay que conseguir esa info".

Tras negar por activa y por pasiva haber respondido así, basándose en que no es su forma de escribir y que él no sustituye nunca la C por K, Fernández Díaz afirmó durante el careo que le parecía "absolutamente surrealista" que se le atribuya un mensaje así y que se dé a entender que alguien en el Consejo de Ministros le iba a dar el contacto de un miembro del CNI. "Si hay que pedir, que yo no pido nada, pero si hubiera que pedir una testifical, a ver si al presidente del Gobierno, a la vicepresidenta o al general Sanz Roldán yo les pedí el contacto cecilio", dijo visiblemente exaltado.

Además, el exministro repitió en varias ocasiones que él no sabía en aquel momento lo que signficaba cecilio, lo cual fue puesto en duda por su ex número dos: "Es radicalmente falso que tú no supieses a que a las personas del CNI se les llamara cecilio". Según Martínez, el contexto de ese SMS, que fue enviado la noche del 1 al 2 de agosto de 2013 fue que unas horas antes había intervenido Rajoy en el Congreso para dar explicaciones sobre el escándalo de los papeles de Bárcenas. "No me extraña nada que después de eso me dijeras con quién tengo que hablar del CNI, en un asunto que no era de los habituales de los que hablábamos", señaló.

El careo entre Fernández Díaz y Martínez, a cuyo audio ha tenido acceso infoLibre, estuvo marcado por la tensión constante y los reproches mutuos entre los dos imputados. El magistrado acordó esta diligencia para enfrentar las contradicciones que ambos habían manifestado anteriormente en sus respectivas declaraciones como investigados por la operación Kitchen, sufragada con fondos reservados del Ministerio del Interior. Al inicio del encuentro, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 les rogó que mantuvieran la "calma suficiente" a sabiendas de que "no es una diligencia agradable". "Soy consciente de ello, la realizo pocas veces, pero he considerado oportuno en esta ocasión realizarla por el pico de contradicción", explicó.

"Acción inmoral e indigna del PP"

El ex secretario de Estado aprovechó el careo para incidir en varias ocasiones en lo "abandonado" que se había sentido después de las declaraciones que hizo el exministro el año pasado asegurando que nunca supo nada de ninguna operación Kitchen y de que el PP no le incluyera en las listas electorales en 2019. "Lo que no te voy a reprochar a ti es que el PP decidiese apartarme y señalarme. Una acción inmoral e indigna del PP, que, sinceramente, si ese PP del señor Pablo Casado no sabe cuidar a la gente que ha trabajado bien, mucho me temo que no sabrán cuidar nunca a los españoles que no conoce", remarcó.

"Te digo una cosa y mirándote a los ojos, si hubiese podido hacer algo por ti lo hubiese hecho. En ese momento no estabas investigado, y no me constaba que hubieras cometido nada ilegal. ¿Paco, me puedes decir de qué te tenía que proteger y cómo te podía proteger?", le preguntó Fernández Díaz, a lo que Martínez contestó: "Para empezar, no declarando cosas que a mi me perjudicaban". En su opinión, lo que hace "un líder con un subordinado que ha trabajado bien, fiel, leal y, ademas le tiene afecto" es llamar y decir: "oye vamos a hablar de esto" y "no decir nada a la prensa". "O incluso decirle a la prensa que todo esto no tiene dada que ver con el relato que se ha creado de las fanfarronadas del señor (Enrique) García Castaño y de (José Manuel) Villarejo, que no tenía que ver. Eso es lo que le podías haber dicho a la prensa y no 'yo no sé nada, yo no pasaba por ahí, no tenía que ver nada con Villarejo", dijo.

La tensión durante el careo fue aumentando a lo largo de la casi hora y media que duró. Precisamente, llegando a la hora de declaración, el que fuera titular del Ministerio del Interior afeó al ex secretario de Estado de Seguridad que le llamase "idiota integral". "Ha sido para mí afectivamente doloroso (...) los epítetos que desde el año 2017 me diriges", admitió Fernández Díaz. "Me llamaste idiota integral por haber dicho que yo no gestionaba los fondos reservados", recordó en referencia a los mensajes que Martínez registró ante notario y que obran en el sumario de la causa. "Me has llamado idiota integral, me has llamado cabrón, me has llamado hijo de puta, me has llamado miserable junto a Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, me has llamado bobo... con distintas personas, desde Pino, desde García Castaño, porque has hablado con media España", continuó.

Martínez replicó que se arrepentía de "haber dicho esas cosas", pero aclaró que fueron expresiones que dijo a causa del "calentamiento" y porque se encontraba "dolido". Sin embargo, el que fuera ministro durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy no dio credibilidad a las palabras de su ex número dos y le culpó de su imputación en esta pieza 7 del caso Tándem. Asimismo, confesó que pensaba que el careo se iba a resumir en que el ex secretario de Estado le pediría perdón por afirmar que le requirió información sobre la Kitchen y que él admitiría las disculpas porque entendía que en ese momento Martínez se encontraba "en una situación de estrés". "Somos humanos y cometemos errores", añadió Fernández Díaz.

Pero el ex secretario de Estado no compartió su visión y le preguntó de qué se tenía que "arrepentir", al tiempo en que insistió en que el exministro le llamó para pedirle que se interesara por una información que le había llegado sobre unos confidentes policiales y que uno de ellos podía ser el chófer de Bárcenas. Esto llevó al exministro a demostrar su enfado hacia él: "Estamos en este careo por ti. Estamos ante un juez y unos fiscales como investigados. Que no tiene ninguna importancia, será para ti", exclamó.