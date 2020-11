Publicada el 26/11/2020 a las 08:53 Actualizada el 26/11/2020 a las 11:03

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lidera este jueves la reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus. Este miércoles el Ministerio de Sanidad registró 5.400 nuevos casos diagnosticados el día previo, lo que suma un total de 1.605.066 casos totales. Con esos datos, el Ejecutivo y las comunidades trazan la hoja de ruta a seguir para la Navidad.

Sigue con infoLibre el minuto a minuto de la jornada.

11.08. Navarra pide, ante la reapertura de las terrazas, usar la mascarilla salvo "justo" comer y beber. Salud del Gobierno de Navarra ha destacado este jueves, ante la reapertura de las terrazas de hostelería, la "importancia" de usar la mascarilla "salvo justo al comer y beber" y ha remarcado en que hay que "llevarla siempre al hablar". Según ha recordado Salud en su cuenta de Twitter, este jueves se reabren las terrazas de bares y restaurantes en la Comunidad foral y es "clave" la colaboración de la ciudadanía para que "la hostelería siga abierta, para mantener nuestras relaciones y convivir con el coronavirus". Entre las medidas de flexibilización que comienzan este jueves, Salud recuerda que el máximo por mesa en terraza es de cuatro personas, con distancia de metro y medio entre ellas. Se exige además dos metros de separación entre mesas.

Hoy se reabren las terrazas y tu colaboración es clave para que la hostelería siga abierta, para mantener nuestras relaciones y convivir con el coronavirus.



Recuerda la importancia de usar mascarilla salvo justo al comer y beber.



️ Eso implica llevarla siempre al hablar. pic.twitter.com/9YPKp9vWZg — Salud - Osasuna (@salud_na) November 26, 2020

11.01. Un estudio detecta el virus del covid-19 en los testículos de hombres infectados. El virus del covid-19 puede invadir el tejido testicular de algunos hombres infectados, según un nuevo estudio de investigadores de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami (Estados Unidos) publicado en la revista The World Journal of Men's Health. "Estos hallazgos podrían ser el primer paso para descubrir el impacto potencial de covid-19 sobre la fertilidad masculina y si el virus puede ser transmitido sexualmente", explica el autor principal del estudio, el doctor Ranjith Ramasamy.

10.58. La OMS pide incluir los cuidados paliativos en los planes nacionales de respuesta al covid-19. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha destacado la necesidad de incluir los cuidados paliativos en los planes de respuesta al covid-19, asegurando que la pandemia ha evidenciado que esta atención debe estar disponible para "todas las enfermedades y grupos de edad". "Además de responder a la pandemia de covid-19, una parte clave del trabajo de la OMS este año ha sido ayudar a los países a mantener los servicios de salud esenciales, incluidos los cuidados paliativos. Las personas mayores que viven en residencias, así como los pacientes en las unidades de cuidados intensivos, o cualquier otra persona con afecciones potencialmente mortales, pueden requerir cuidados paliativos", ha dicho Tedros.

10.48. Los casos de covid en Madrid descienden un 75% respecto a septiembre y bajan más de un 34% en una semana. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha informado este jueves de que los casos positivos de covid-19 en la Comunidad han descendido un 75% respecto al pico máximo registrado en la semana del 14 al 20 de septiembre y han bajado cerca de un 34,5% en solo una semana. "Un progreso que ha sido posible porque realizamos una monitorización individualizada y pegada al terreno para tener una información precisa y así aislar los casos y evitar nuevos contagios. Esto nos ha permitido ser muy quirúrgicos y muy selectivos en la toma de decisiones", ha señalado el consejero madrileño en un acto.

10.46. Aguado defiende que el Plan de Navidad de Madrid "busca flexibilizar restricciones pero no lanzar mensajes equivocados". El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha defendido que el Plan para Navidad del Gobierno regional es "prudente y sensato", ya que busca "flexibilizar algunas restricciones pero no lanzar las campanas al vuelo y lanzar mensajes equivocados". "No hemos ganado al virus, ni mucho menos. Hasta que no haya una vacuna no podemos decir que hemos derrotado al virus y, por lo tanto, habrá que seguir siempre con la guardia alta, también en Nochebuena", ha señalado en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press.

9.05. La tercera ola de la pandemia se intensifica en Corea del Sur, que registra casi 600 nuevos positivos. La Agencia para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KDCA, por sus siglas en inglés) ha detectado este jueves, por primera vez en ocho meses, casi 600 nuevos positivos de coronavirus entre los esfuerzos de las autoridades surcoreanas por frenar la velocidad de contagios de la tercer ola que registra el país. Corea del Sur ha añadido 583 nuevos casos en las últimas 24 horas a su balance global de positivos, entre los que se encuentran 533 de transmisión local, concentrados en el área metropolitana de Seúl –208– y en la provincia de Gyeonggi –177–, lo que supone un total de 32.318 contagios acumulados desde que estallara la crisis sanitaria.

9.00. Alemania suma más de 22.000 casos de coronavirus y 389 muertos, su segunda cifra más alta de decesos. La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 22.268 casos nuevos y 389 muertos, lo que supone la segunda cifra diaria más alta de decesos de toda la serie histórica tras el récord alcanzado la víspera con 410 fallecidos, según el balance publicado este jueves por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental encargada del seguimiento de enfermedades infecciosas. Con los nuevos datos, el balance de la pandemia en territorio germano asciende a 983.588 personas contagiadas y 15.160 víctimas mortales. En cuanto a las recuperaciones, 676.100 personas han conseguido superar el covid-19, incluidas 19.600 que han recibido el alta en las últimas 24 horas.