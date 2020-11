La línea dura se impone a la estrategia de Arrimadas: Cs votará 'no' a los Presupuestos

Publicada el 26/11/2020 a las 14:27 Actualizada el 26/11/2020 a las 14:36

Ciudadanos votará no a los Presupuestos Generales del Estado para 2021. La presidenta de la formación naranja confirmó este jueves la única salida que le quedaba después de establecer, hace dos semanas, líneas rojas en su negociación con el Gobierno, fundamentalmente para eliminar de la ley de Educación una referencia al castellano como lengua vehicular en la enseñanza que Cs entiende era una garantía de defensa de este idioma en Cataluña, donde la Generalitat aplica desde hace años el modelo de inmersión lingüística para detener el retroceso en el dominio y el uso de la catalán.

Fracasada su estrategia, que se había convertido en la seña de identidad del nuevo liderazgo de Arrimadas en Ciudadanos, se impone la opinión de los miembros de la formación fundada por Albert Rivera —entre ellos él mismo— contrarios a negociar con el Gobierno de coalición y mucho menos de salir en la misma foto que Esquerra y EH Bildu, que era lo que Sánchez trataba de conseguir.

Así que Arrimadas se esforzó este jueves en el control de daños y en afirmar que la actitud de su partido ha servido al menos para confirmar que cuando el Gobierno opta por EH Bildu y Esquerra lo hace por que quiere, porque según ella podía haber elegido a su partido.

Sin embargo, y a pesar de las preguntas de los periodistas, la líder naranja fue incapaz de explicar cómo pensaba sacar a delante los Presupuestos con Cs y sin EH Bildu y ERC, porque la suma de votos no sería suficiente, como tampoco lo fue en la investidura de Pedro Sánchez. Arrimadas no lo mencionó, pero sus cuentas incluían sacar adelante los presupuestos compartiendo foto con el PNV, partido al que en numerosas ocasiones ha acusado también de negociar con Moncloa a cambio de privilegios. Las cuentas, sin embargo, no salen con Cs, cuya participación en las negociaciones siempre ha causado rechazo en la izquierda del arco parlamentario.

En la misma comparecencia en la que anunció el voto negativo, Arrimadas confirmó, no obstante, que su partido seguirá en elf uturo negociando con el Gobierno a lo largo de la legislatura, como lleva haciendo desde que ella asumió el liderazgo de Ciudadanos, en un intento de consolidar una vía alternativa a la oposición cerrada de PP y Vox.

La decisión de Ciudadanos llega apenas unas horas después de confirmarse que los partidos de Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) ya tienen la mayoría que necesitan para aprobar los Presupuestos, gracias al respaldo confirmado de Esquerra, PNV, EH Bildu y Compromís, formaciones a las que casi con seguridad se sumarán otros partidos.

Todo apunta a que la votación final ratificará la estrategia de Unidas Podemos, cuyo líder, el vicepresidente Pablo Iglesias, siempre defendió sacar adelante los Presupuestos con la mayoría de la investidura, lo que incluye a ERC y EH Bildu. Y echará por tierra el objetivo del presidente Pedro Sánchez, que hasta el último minuto ha intentado ampliar esa mayoría incorporando a Ciudadanos y dar así a los nuevos Presupuestos, los primeros desde 2018, la transversalidad ideológica que según él era obligada en tiempos de emergencia económica como los que vive España.

Arrimadas asegura que el Gobierno ha optado por dar “contrapartidas intolerables al nacionalismo”, lo que sin embargo no fue obstáculo para que siguiese negociando hasta este jueves, y defendió que a pesar del fracaso de su estrategia Ciudadanos ha prestado “un servicio a España".