Podemos ve "ruin" y "miserable" que la derecha use la educación especial contra la 'ley Celaá'

Publicada el 28/11/2020 a las 12:26 Actualizada el 28/11/2020 a las 12:57

Unidas Podemos ha calificado de "ruin" y "muy miserable" la oposición de la derecha a la LOMLOE, sobre todo al utilizar a la educación especial y a las familias en su "guerra partidista", y no alberga dudas de que el PP va a tratar de boicotearla, "parapetándose" en las comunidades autónomas en las que gobierna. El portavoz en Educación del grupo parlamentario, Joan Mena, ha asegurado en una entrevista concedida a Europa Press que la conocida como ley Celaá supone una "apuesta clara" por la "igualdad de oportunidades" y la "cohesión social".

De hecho, ha asegurado que la ley es "un avance evidente" teniendo en cuenta la actual correlación de fuerzas en el Congreso, pese a que algunas de sus demandas no han podido introducirse, como "expulsar" la asignatura de religión del currículum educativo, recuperar la asignatura de Ética en 4º de la ESO y "blindar" la bajada de ratios educativas.

Tras el carpetazo a la ley Wert, el dirigente de En Comú Podem dice que no le sorprende la oposición de los "sectores más reaccionarios" a esta reforma educativa, pese a que "no entra a confrontar una red educativa con otra", en alusión a la educación pública y concertada.

Mena ha explicado que la LOMLOE busca "homologar" a España con los sistemas educativos de su entorno, dado que el volumen de plazas públicas del país es del 67% mientras la media europea pivota sobre el 80%. Incluso es superior la proporción en Finlandia, con un 92%, y cuyo modelo educativo "curiosamente" es reivindicado por PP y Ciudadanos. Por tanto, la nueva ley supone un "esfuerzo" por aumentar las plazas.

Politización de las familias

El parlamentario de Podemos ha mostrado malestar por la polémica generada en torno a la educación especial, pues no se va a cerrar ningún centro de educación especial pese a la "mentira manipulada de las tres derechas" (PP, Cs y Vox).

Y es que al contrario de esas críticas, la ley Celaá hace una apuesta por la "educación inclusiva" y permite a los alumnos con necesidades especiales, si así lo quieren sus familias, poder ser atendidos por la educación ordinaria, algo que debía ser garantizado. "Lo que más me ha molestado en todo este proceso de la LOMLOE es que la derecha mienta de forma tan ruin en un tema tan delicado y sensible para las familias", ha recriminado Mena para, a continuación, lanzar un mensaje de tranquilidad porque se va a "garantizar" la atención en una escuela especial si el alumno lo necesita.

Por tanto, ese escenario de preocupación generado en las familias por parte de la derecha es "condenable políticamente", puesto que es "muy miserable utilizar a la educación especial en la guerra partidista".

En cuanto a la intención de recurrir la LOMLOE al Tribunal Constitucional, Mena ha reconocido que están acostumbrados a la "judicialización" de la vida política por parte del PP, como ya vieron con el Estatut de Cataluña y la ley sobre matrimonio entre homosexuales. "Éramos conscientes de que lo iban a hacer también con la ley de educación, con la excusa que fuera", ha sentenciado porque, en su opinión, los populares no asumen el resultado "legítimo" de las urnas y la tramitación parlamentaria.

También critica que el PP use las comunidades autonómas para "paralizar" la ley, lo que le resulta "paradójico" en una fuerza política que niega la "plurinacionalidad" del Estado y ahora se escuda en sus autonomías para boicotear una normativa "que no le gusta" porque "no blinda privilegios sino que garantiza la igualdad".

PP politizó la lengua y la educación

Sobre la eliminación del castellano como lengua vehicular, Mena ha reprochado que el exministro José Ignacio Wert introdujo este aspecto con "intención de politizar la lengua y la educación", uno de los "mayores errores que puede hacer un ministro".

Ahora, con la LOMLOE se vuelve a un marco de "seguridad jurídica" para modelos de inmersión lingüística como en Cataluña, que garantiza la competencia en castellano y catalán. "Es un modelo que garantiza la cohesión social e igualdad de oportunidades y eso hay que preservarlo", ha remachado el dirigente de En Comú Podem.