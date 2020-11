Aragonès defiende que el Govern establezca "alianzas más allá" del independentismo

Publicada el 29/11/2020 a las 12:20 Actualizada el 29/11/2020 a las 12:55

El vicepresidente de la Generalitat y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, ha defendido que el Govern establezca "alianzas más allá del independentismo" tras las elecciones catalanas, con partidos como los comuns y la CUP. "El objetivo de la independencia no sólo lo mantenemos, sino que creemos que solo se podrá llegar defendiendo las cosas cotidianas. No es incompatible", ha explicado en una entrevista en La Vanguardia este domingo recogida por Europa Press.

Preguntado por los socialistas catalanes, ha lamentado que el PSC con el que ERC llegó a pactos "ya no existe", y que con el que lidera el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, no hay acuerdo posible.

Por ello, ERC descarta "totalmente" llegar a ningún pacto con los socialistas en el Parlament, porque sostiene que ambos partidos defienden proyectos incompatibles y que el PSC quiere conseguir los s que en las anteriores elecciones cosechó Cs.

Sobre si están más cerca del PSOE que del PSC, ha contestado: "Sí, hoy estamos mejor porque el PSOE es un partido de otro país. Y a veces eso hace que sea más fácil llegar a un punto de acuerdo".

Prespuestos

Sobre la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha explicado que sin la pandemia habría sido distinta porque ERC ha pactado teniendo en cuenta el contexto de crisis por el covid-19, y ha añadido: "Si el conjunto del independentismo catalán hubiera ido junto a negociar, los resultados habrían sido mejores".

Entre otros puntos -ha destacado- el acuerdo de los republicanos y el Gobierno incluye 450 millones para compensar "la falta de financiación de los Mossos", y la entrada de la Generalitat en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

También ha subrayado que el acuerdo alcanzado prevé que el Govern dé "su opinión antes de que el Estado presente el plan con todas las propuestas de fondos a Europa", que ha defendido como una prioridad para la Generalitat.

Cataluña y la Comunidad de Madrid

Ha defendido la armonización fiscal que incluye el acuerdo sobre los PGE, que persigue aplicar sobre la Comunidad de Madrid las mismas técnicas que se aplican en el seno de la Unión Europea (UE) para evitar "paraísos fiscales", que tampoco quiere para Cataluña. "La mejor forma de proteger nuestra soberanía fiscal es hacer que no haya nadie que utilice el hecho de ser capital de un Estado para conseguir una ventaja desleal", ha subrayado.

Preguntado por las diferencias de la gestión de la pandemia entre Cataluña y la Comunidad de Madrid -donde la restauración no cerró-, ha defendido que las gráficas de contagios son distintos en las dos comunidades, y que "en términos de mortalidad de población" Cataluña está en una situación mejor. "Si no hubiéramos decidido los cierres, ahora estaríamos en un confinamiento total", y ha recordado que en Alemania los bares siguen cerrados y en Francia no abrirán hasta mitades de enero.

Govern "en buenas manos"

Ha sostenido que el "el Govern está en buenas manos" y ha destacado la aprobación de los presupuestos de la Generalitat a través de una alianza en la que ERC ha hecho de rótula entre JxCat y los comuns, según ha destacado.

En las próximas elecciones -ha dicho- ERC pide el apoyo de la ciudadanía para hacer "replicable el acuerdo de presupuestos en Cataluña a otros ámbitos de la gobernanza" y seguir avanzando. "También somos los que hemos conseguido que el Gobierno español se siente en una mesa de negociación en la que, como mínimo, han tenido que escuchar formalmente la defensa del derecho a la autodeterminación y la amnistía", lo que ha sostenido que deberá afrontarse también la próxima legislatura.

Y sobre su perfil como candidato, ha pedido a la gente fijarse en los hechos: "Yo no soy de la política espectáculo. Me gustan más los hechos y creo que así se avanza. Mi compromiso político, desde que era un adolescente, es la defensa de la independencia y lo hago en ERC".