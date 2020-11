Mapa coronavirus: Cataluña registra 1.162 casos y 33 fallecidos más en las últimas 24 horas

La Xunta no descarta cerrar perimetralmente la comunidad para el puente de la Constitución: "Está encima de la mesa"

Publicada el 29/11/2020 a las 12:10 Actualizada el 29/11/2020 a las 13:14

A las 13.00 horas de este domingo, 29 de noviembre, el mapa de los casos que ha comunicado cada comunidad autónoma es el siguiente:

Aragón

El Gobierno de Aragón ha notificado este sábado, 28 de noviembre, 304 nuevos casos de coronavirus, 265 de ellos en la provincia de Zaragoza, según los datos facilitados en la página web DataCovid del Gobierno regional, y recoge Europa Press. Se trata de cifras provisionales, a la espera de la actualización de cifras en el Portal de Transparencia del Ejecutivo autonómico.

Cantabria

Cantabria ha registrado este sábado un descenso de los contagios diarios de coronavirus, con 87 (que son 33 menos que el día anterior), en una jornada en la que, sin embargo, ha sumado seis fallecidos con edades comprendidas entre los 62 y los 100 años.

Además, ha aumentado de nuevo la cifra de hospitalizados hasta los 166 (ocho más que el sábado) y de ingresados en UCI, hasta los 32 (cuatro más). De esta manera, la ocupación hospitalaria por pacientes covid crece al 11,4% y la presión UCI llega al 30,3%.

Cataluña

Cataluña ha registrado hasta este domingo 340.339 casos confirmados acumulados de coronavirus -308.868 con una prueba PCR o test de antígenos-, 1.162 más que en el recuento del sábado, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web y recoge Europa Press.

La cifra de fallecidos total se sitúa en 15.830, 33 más que los registrados el sábado: 9.772 en hospital o centro sociosanitario, 4.323 en residencia, 945 en domicilio y 790 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 1.692, lo que supone un aumento de 37 respecto al último recuento. Un total de 461 pacientes se encuentran ingresados en la unidad de cuidados intensivos (UCI) --de centros públicos y privados--, 7 menos que en el balance anterior.

La tasa del riesgo de rebrote ha bajado: el sábado alcanzaba un nivel de 216, y 24 horas después está en 203. La velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) sube hasta 0,77 y la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 286,49 por cada 100.000 habitantes.

Euskadi

Euskadi ha registrado este pasado sábado 512 nuevos contagios, lo que supone 106 menos que el día anterior. Los hospitales vascos han reducido los nuevos ingresos en planta, con 27 nuevos pacientes con esta enfermedad, pero las personas que permanecen en las UCI han aumentado a 132.

Según los datos hechos públicos por el Departamento vasco de Salud, a lo largo de este pasado sábado se han efectuado en Euskadi 9.268 PCR y test de antígenos, 2.335 menos que en la jornada precedente. Por este motivo, aunque han disminuido los nuevos casos detectados, se ha producido un ligero aumento de la tasa de positivos en relación a las pruebas diagnósticas practicadas, que ha pasado del 5,3% al 5,5%.

Galicia

Galicia ha detectado 329 nuevos casos en las últimas 24 horas, lo que implica bajar ligeramente, en 26, los positivos notificados un día atrás y situarse en cifras de mediados de octubre, antes del ascenso de la segunda ola. Según figura este domingo en el parte de la Consellería de Sanidade que recoge Europa Press, con datos actualizados hasta las 18.00 del sábado, el área sanitaria de Vigo continúa como la que más infecciones notifica, pero además con una subida de 35 que la sitúa en los 109, por encima de la centena tras dos días seguidos por debajo.

También registra un repunte, aunque ligero, el área sanitaria de Santiago-Barbanza, al haber detectado 42 nuevos positivos en un día -tres más que el anterior-, mientras que la de Pontevedra-O Salnés se mantiene con 55, exactamente los mismos que los notificados este sábado. Por el contrario, han descendido los contagios en las cuatro áreas restantes. En concreto, en A Coruña-Cee han registrado 63 positivos (-10); en Lugo-A Mariña-Monforte, 30 (-31); en Ferrol, 17 (-19 menos); y en Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras, 12 (-5), lo que sitúa a esta área en números de principios de septiembre.

El número de personas ingresadas en las unidades de críticos de los hospitales gallegos se sitúa este domingo en 81, la cifra más baja desde el 5 noviembre, el día anterior al endurecimiento de las medidas restrictivas en unos 60 municipios de la Comunidad gallega. Así figura en el balance diario, en el que también se registran un total de 469 hospitalizados en los centros hospitalarios de las siete áreas sanitarias de Galicia.

Por su parte, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha asegurado que el posible cierre perimetral de Galicia de cara al puente de la Constitución "está encima de la mesa" del comité clínico y "no está descartado", si bien la decisión todavía "no está cerrada". Así lo ha avanzado en una entrevista concedida a Radio Galega, recogida por Europa Press, en la que ha recordado no en vano que decenas de municipios gallegos llegarán a ese puente con las mayores restricciones, lo que incluye precisamente la prohibición de entradas y salidas.

La Rioja

La Rioja ha notificado un nuevo fallecido por coronavirus en las últimas 24 horas, según los últimos datos actualizados por el Gobierno regional. Por su parte, los casos activos han vuelto a descender del millar y se sitúan en 962 (89 menos que el sábado).

Además, la presión hospitalaria ha vuelto a aumentar en las últimas horas y, a día de hoy, hay 117 personas ingresadas por covid en los diferentes centros riojanos (el sábado, 111). De esta cifra, un total de 32 personas (una más que el sábado) se encuentran en la UCI del hospital San Pedro.

Navarra

Navarra registró este sábado 68 nuevos casos de covid-19, lo que representa un descenso respecto a los 105 contagios detectados en el día anterior. En la jornada del sábado se realizaron 1.369 pruebas, entre PCR y test de antígenos, lo que arroja una tasa de positividad del 5%, según los datos provisionales del Gobierno de Navarra que recoge Europa Press.

Esta cifra es la más baja de los últimos tres meses. A lo largo de la semana, la Comunidad foral ha registrado 141 casos el lunes, 106 el martes, 141 el miércoles, 162 el jueves, 105 el viernes y los 68 casos de ayer sábado.

Murcia

La cifra de nuevos casos de coronavirus en la Región de Murcia se ha situado en 161 en las últimas 24 horas, en una jornada en la que han fallecido tres personas. Así, la cifra de decesos registrados por esta enfermedad en la comunidad asciende a 604, según los datos ofrecidos por el Servicio de Epidemiología correspondientes a este sábado a las 23.59 horas, y recoge Europa Press.

El número de casos activos se sitúa en 6.621 en la Región de Murcia (260 menos que en la jornada anterior), de los que 373 están ingresados en centros hospitalarios (36 menos que en la jornada anterior). De ellos, 90 se encuentran en cuidados intensivos (uno más que el día anterior). El resto, 6.248, permanecen en aislamiento domiciliario (224 menos) y hay 44.760 personas curadas, 1.836 de ellas el día anterior.