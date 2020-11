'Menos banderas, menos Valdebebas': la Marea Blanca se moviliza en Madrid contra el "ladrillazo" del hospital de pandemias y los "recortes" en Sanidad

Publicada el 29/11/2020 a las 15:42 Actualizada el 29/11/2020 a las 15:55

La Marea Blanca en Defensa de la Sanidad Pública se ha manifestado este domingo, en una movilización desde Neptuno hasta Colón, en la que han clamado contra los "recortes" en la sanidad pública y el "ladrillazo" del Hospital Isabel Zendal y han exigido la contratación de rastreadores. Organizaciones sanitarias, como Sanitarios Necesarios o SummAT (SUMMA 112-Asamblea de Trabajadores), así como los sindicatos UGT, CCOO o CGT, han coordinado esta marcha en la que se han podido leer pancartas con los lemas "La Sanidad no se vende, se defiende", "No más recortes", o "Cuida a quien te cuida", así como cánticos como "Menos banderas, menos Valdebebas" o por la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según recoge Europa Press.

La marcha ha arrancado a las 12 horas desde la plaza de Neptuno y ha recorrido el paseo de la Castellana hasta la plaza de Colón, donde se ha leído un comunicado, y a ella se han sumado políticos de la capital como el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, y su homólogo en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, así como la diputada de Más Madrid en la Asamblea regional Mónica García.

Así, la vicepresidenta de SummAT, Rosa López, ha afirmado que "el ladrillazo hospitalario" solo ha servido "para la gloria de Ayuso y sus amigos los constructores" ya que ha considerado que este nuevo hospital "era innecesario". Además ha considerado que la presidenta regional "no tiene alma" porque está "destrozando a todos los trabajadores y ciudadanos".

Por otro lado, la integrante del Movimiento Sanitarios Necesarios Dora García ha advertido de que este tipo de movilizaciones se llevarán a cabo durante "muchos años más" si no se consigue "parar" los "actos privatizadores" que, bajo su punto de vista, lleva a cabo el Gobierno regional "desde hace muchas legislaturas". "Saldremos las veces que hagan falta, haremos lo que haga falta porque creemos en una sanidad cien por cien pública, universal y de calidad. Sabemos que es necesaria para que la ciudadanía tenga salud, si no nos estamos dando cuenta de que las consecuencias ante cualquier pandemia, e incluso sin ella, son terribles porque las enfermedades crónicas no están siendo tratadas como deberían", ha recalcado.

Por su parte, el secretario general de CC.OO. de Madrid, Jaime Cedrún, ha cargado contra la construcción del Hospital Isabel Zendal por ser el duodécimo centro sanitario que edifica la Comunidad de Madrid en doce años y ha considerado que "la construcción de hospitales se ha convertido en uno de los grandes negocios de las empresas constructoras". "Quizás dentro de cinco años nos encontremos que en los tribunales empieza a pasar alguno de los responsables que en estos momentos están en el Gobierno o gestionando la Sanidad", ha apuntado.

En esta línea, el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, ha exigido el refuerzo de la sanidad pública de la región, especialmente la Atención Primaria, así como la contratación de más profesionales y que se abran las UCIs cerradas en el Hospital Infanta Leonor. "Si tenemos, por desgracia, una tercera ola en enero, vamos a tener muchos más problemas sanitarios que ahora porque estarán llenos los hospitales otra vez. Los trabajadores están en estrés y no van a poder aguantar mucho más", ha advertido.

Asimismo, algunos de los manifestantes presentes han comentado que "la sanidad pública llevan mucho tiempo que la vienen deteriorando" y han reivindicado "más sanitarios y más salario para ellos". Además, han hecho hincapié en "la situación precaria" del sistema sanitario de la región y en "las colas y los tiempos de espera" y han pedido que se destinen "más recursos a la sanidad porque cuantos más recursos, mejores cuidados".