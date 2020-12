Día Mundial contra el Sida: por qué la pandemia está poniendo en riesgo las estrategias preventivas frente al VIH

Publicada el 01/12/2020 a las 06:00

Los últimos datos del Ministerio de Sanidad, correspondientes a 2018, contabilizaron 3.244 infecciones nuevas de VIH ese año, un 19,2% menos que el anterior. Esta otra pandemia afecta en estos momentos en España a más de 150.000 personas. A pesar de que los casos del 2018 se redujeron respecto a 2017, con la llegada del coronavirus se ha abierto un escenario de incertidumbre. Con los periodos de confinamiento y la posterior dificultad de acceso a la atención primaria se ha producido un aumento de la demanda en las clínicas de ITS (infecciones de transmisión sexual) en España, que cada vez son más escasas porque algunas han cerrado sus puertas. Además, el personal sanitario de las unidades de enfermedades infecciosas de atención a personas con VIH ha disminuido en muchos hospitales para dar respuesta a los pacientes con covid-19. Es la radiografía que ha hecho este martes, Día Mundial de la Lucha contra el Sida, la Coordinadora Estatal de VIH Sida (CESIDA).

“Somos conscientes de que la pandemia del covid-19 está suponiendo un desafío inédito para los gobiernos de todo el mundo y la sociedad global y desde las entidades del tercer sector estamos redoblando nuestros esfuerzos para incrementar la atención a las personas más vulnerables”, señala el presidente de CESIDA, Ramon Espacio.” Sin embargo pedimos que la respuesta a la actual epidemia no suponga un retroceso en los logros obtenidos”, agrega.

En España hay una carencia de clínicas específicas de enfermedades de transmisión sexual y con la llegada de la pandemia este problema se está agudizando. Algunos centros de referencia, como la Clínica Sandoval de Madrid, están desbordadas, según explican desde el CESIDA. En Barcelona el desmantelamiento del Centro de ITS Drassanes ha conllevado a que programas con enormes beneficios para la salud pública queden reducidos a mínimos. Como es el caso del circuito rápido de cribado de ITS asintomáticas Drassanes Exprés, señala CESIDA. Este proyecto atiende 10.000 visitas al año y es uno de los mayores programas de detección de enfermedades infecciosas de toda Cataluña. Esto mismo ha ocurrido también en otras partes del estado como en Málaga en donde la reubicación de su Clínica de ITS está mermando de forma notable su capacidad de atención o en Cartagena cuya unidad de prevención, diagnóstico y tratamiento de ITS y VIH ha sido cerrada.

La pandemia no solo ha dificultado el acceso al diagnóstico de personas que podrían tener VIH. CESIDA alerta de que el impacto del coronavirus también está retrasando el desarrollo de la PrEP (Profilaxis Pre-exposición). Este medicamento permite prevenir el VIH en las relaciones sexuales de riesgo cuando se toma diariamente. La PrEP fue incluida como prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud el 30 de septiembre de 2019. Sin embargo, en la actualidad, transcurrido más de un año, sigue sin estar disponible en comunidades autónomas como Canarias o Asturias. En el caso de Madrid, que notifica el 25% de los nuevos diagnósticos de VIH de España, tan solo se ha autorizado al Centro Sandoval para su dispensación.

Ramón Espacio denuncia que la lista de espera en esa clínica es de cuatro meses y hay más de cuatrocientas personas que siguen sin atención médica. “La Comunidad de Madrid solo autorizó al centro Sandoval para distribuir los tratamientos de PrEP, nosotros creemos que hay otros dispositivos como el Centro de Diagnóstico Médico de la calle Montesa, que es un centro de ITS con mucha historia, o las unidades de VIH de hospitales que podrían rebajar esta lista de espera”, explica Espacio.

En los dos últimos años, en España se ha avanzado en los objetivos “90-90-90” de ONUSIDA. Este programa de Naciones Unidas lidera el esfuerzo mundial por poner fin a la epidemia de sida y tenía como objetivo para el 2020, “que el 90% de las personas que viven con VIH conozcan su estado serológico de la enfermedad y reciban terapia antirretrovírica continuada para tener supresión viral”. En este contexto, según la última actualización del Continuo de atención del VIH en España, en el año 2017, un 87, % de las personas con infección por VIH conocería su diagnóstico, de estas el 97,3% estarían recibiendo tratamiento y de las que reciben tratamiento el 90,4% tendrían carga viral suprimida. No obstante, en 2018 el 47,6% de los diagnósticos de VIH fueron diagnósticos tardíos, según los últimos datos disponibles. Esto quiere decir que las personas diagnosticadas podrían tener la infección desde meses o años atrás, con el consiguiente riesgo que esto supone para su salud y para la transmisión de la infección a terceros. Ya que recibir tratamiento y conseguir la indetectabilidad del virus en sangre impide la transmisión del virus incluso en relaciones sexuales sin protección, según explican desde el CESIDA.

En España la educación sexual está deficientemente desarrollada en las aulas. Cuando estaba vigente la Ley de Educación del Gobierno de José Rodríguez Zapatero, estos contenidos se cursaban dentro de la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Pero con la llegada de la nueva ley Wert del PP, la asignatura se eliminó. Actualmente los Ministerios de Educación y Sanidad trabajan en conjunto para desarrollarla en la ley Celaá.

Acercar la información sobre salud sexual a los jóvenes podría ayudar a prevenir estas enfermedades. “La educación sexual es una asignatura pendiente en España desde hace muchos años, ya no solo la educación sexual, sino la educación para la salud. Habría que insistir en esta educación de una manera transversal. Que se considerara una asignatura de la salud y que incluyera múltiples aspectos como el tabaquismo, drogas, ludopatía, y la salud sexual por supuesto. Pero esto en este país es una asignatura pendiente que ha ido tropezando por aspectos ideológicos y que no se ha implementado", señala Ramón Espacio.