Directo | Cataluña se plantea que los menores de 14 años no cuenten en las reuniones de Navidad

10.44. Cataluña se plantea que los menores de 14 años no cuenten en las reuniones de Navidad. El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha asegurado que los menores de 14 años "no son gran contagiadores y podrían no contar" para el número de personas permitidas en las reuniones de Navidad, y ha concretado que entre este lunes y martes decidirán sobre esto y lo pasarán al Procicat. En declaraciones este lunes en Radio 4 y La 2 recogidas por Europa Press, ha explicado que debe haber un balance: "Realmente no son grandes contagiadores y posiblemente no deberían contar o podrían no contar, pero por otro lado está el hecho de que si abrimos parece que, bueno, ahora dos burbujas, y los niños...", y considera que se daría una imagen de mucha apertura.

10.27. Satse reclama la generalización del uso de mascarillas FFP2 para los profesionales sanitarios. El Sindicato de Enfermería (Satse) ha reclamado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que haga "todas las gestiones oportunas" para que los enfermeros, fisioterapeutas y el conjunto del personal sanitario puedan utilizar las mascarillas FFP2, una vez que se ha demostrado científicamente la transmisión del coronavirus por aerosoles. A través de un comunicado, la organización sindical denuncia que, pese a existir ya una "clara evidencia científica" que permite afirmar que el virus SARS CoV-2 se transmite también por aerosoles, muchos profesionales sanitarios "no cuentan en su desempeño habitual con la máxima protección, al no disponer de mascarilla autofiltrante tipo FFP2 o media máscara provista con filtro contra partículas P2 y tener solo a su disposición mascarillas quirúrgicas".

10.00. Rusia suma más de 26.000 casos nuevos de coronavirus y 368 muertos en las últimas 24 horas. La pandemia del nuevo coronavirus ha dejado en las últimas 24 horas en Rusia 26.338 casos nuevos y 368 muertos, con lo que eleva el balance a 2,2 millones de personas contagiadas y más de 39.000 víctimas mortales, según ha informado este lunes el centro ruso responsable de la lucha contra el virus. Con los nuevos datos, el balance de la pandemia en suelo ruso asciende a 2.295.654 personas contagiadas, lo que supone un aumento del 1,2 por ciento con respecto a la jornada anterior, y 39.895 víctimas mortales.

9.44. La pandemia de coronavirus suma más de 486.000 casos nuevos y supera los 62,7 millones de contagios. La pandemia del nuevo coronavirus ha registrado en las últimas 24 horas más de 486.000 casos nuevos y 6.907 muertos, con lo que eleva el total a más de 62,7 millones de personas contagiadas y 1,45 millones de víctimas mortales, según el balance publicado este lunes por la Universidad Johns Hopkins. En todo el mundo se han registrado en el último día 486.545 casos nuevos, que se suman a un total de 62.746.222 contagios en todo el mundo, mientras que la cifra global de fallecidos se sitúa en 1.459.497. Más de 40 millones de personas han logrado superar el covid-19, la enfermedad respiratoria generada por el coronavirus.

9.00. Este lunes 13 zonas básicas de Madrid levantan sus restricciones y se suma un área de Móstoles a las limitaciones. Un total de 13 zonas básicas de salud (ZBS) de la Comunidad de Madrid dejarán de tener restricciones a la movilidad a partir de este lunes, aunque se amplían a la zona de Barcelona, ubicada en el municipio de Móstoles, hasta el próximo 13 de diciembre incluido. En las zonas que dejarán de tener restricciones se ha producido una disminución de la incidencia superior al 50% y se observa una "marcada tendencia descendente", tal y como explicó el pasado viernes la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas Así, dejan de contar con restricciones Entrevías, Pozo del Tío Raimundo, Alcalá de Guadaría y Numancia (Puente de Vallecas); Pavones y Vandel (Moratalaz), Infanta Mercedes (Tetuán); San Juan de la Cruz (Pozuelo de Alarcón); Cerro del Aire y Valle de la Oliva (Majadahonda); en Colmenar Viejo, Colmenar Viejo Norte; y los municipios de Morata de Tajuña y Villarejo de Salvanés.

8.48. Alemania rebaja el balance diario de coronavirus con 11.169 casos nuevos y 125 muertos. La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 11.169 casos nuevos y 125 muertos, frente a los 14.611 contagios y los 158 fallecidos de la jornada anterior, según el balance publicado este lunes por el Instituto Robert Koch (RKI), la agencia gubernamental alemana encargada del control de las enfermedades infecciosas. Con los nuevos datos, el balance de la pandemia en territorio germano asciende a 1.053.869 personas contagiadas y 16.248 víctimas mortales. En cuanto a las recuperaciones, la cifra asciende a 739.100 personas curadas, incluidas 16.800 que han recibido el alta en las últimas 24 horas.