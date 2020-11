El cura de 'Kitchen' no confiesa y el fiscal le achaca el pecado de la mentira

Publicada el 30/11/2020 a las 16:46 Actualizada el 30/11/2020 a las 17:55

El sacerdote Silverio Nieto, quien supuestamente habría ejercido como enlace entre el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su ex número dos Francisco Martínez así como con mandos policiales imputados en la operación Kitchen, ha negado este lunes en la Audiencia Nacional haber ejercido algún tipo de influencia entre ellos o conocer el operativo parapolicial puesto en marcha en 2013 para supuestamente espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas. Tras escucharle, el fiscal anticorrupción encargado del caso le ha recriminado que su versión "no se ajusta a la realidad".

Nieto, exdirector de los Servicios Jurídicos de la Conferencia Episcopal y que antes de ser cura ejerció como policía y juez, es amigo personal de Fernández Díaz y según la investigación, recibió un mensaje de Martínez a principios de este año en el que éste contaba cuál iba a ser su estrategia de defensa tras ser imputado en esta pieza 7 del caso Villarejo. El sacerdote, a su vez, lo reenvió al exministro y al comisario jubilado Enrique García Castaño, a quien conoce desde principios de los años ochenta.

“Según me dice mi abogado, además de cuestiones formales la defensa mañana exige entregar en el juzgado las actas notariales en las que constan los mensajes recibidos a lo largo de 2013, 2014 con instrucciones muy claras y explícitas sobre los supuestos operativos policiales de los que trata todo esto (cuya legalidad siempre me pareció clarísima) y que necesariamente conlleva la situación de Jorge y probablemente Rajoy. Desde luego, nada más lejos de mi deseo”, decía el mensaje del ex secretario de Estado de Seguridad.

Fue García Castaño, alias El Gordo, quien en sede judicial el pasado mes de marzo exhibió al juez y los fiscales anticorrupción mensajes de Whatsapp que se había intercambiado con Nieto en fechas recientes, aunque no consta la fecha exacta. Nieto, además, estaba con el comisario ya jubilado cuando éste fue detenido en el marco del caso Villarejo en julio de 2018. En otro mensaje, se indicaba que también había sido enviado a “JF”, lo que según García Castaño significaría que el mismo remitente lo habría podido enviar a Fernández Díaz.

El sacerdote declarado este lunes, por videoconferencia desde Valencia, en calidad de testigo y ha explicado la relación que mantiene con los tres investigados por la operación Kitchen. Del exministro del Interior, ha dicho que tiene una amistad desde hace muchos años; de García Castaño, que le conoció a principios de los ochenta cuando fue policía hasta que sacó la plaza de juez; y de Martínez ha asegurado que la relación es menor. Según ha dicho, no se acordaba de que había sido alumno suyo en ICADE.

Según su versión, el ex secretario de Estado le envió ese mensaje para desahogarse tras su imputación en este caso porque lo estaba pasando mal, según fuentes jurídicas consultadas por infoLibre. Preguntado por las respuestas que tanto García Castaño como Fernández Díaz le dieron al recibir los 'whatsapps', Nieto ha respondido que el primero afirmó que suponía que el ex secretario de Estado contaría todo lo que sabe al respecto de la operación, mientras que el segundo le contestó que no había enviado ningún mensaje en ese sentido sobre operativos policiales. Así lo ha venido sosteniendo el exministro tanto en los escritos remitidos al juez como en su declaración como investigado y en el careo que le enfrentó al que fuera su 'número dos' el pasado 13 de noviembre.

El sacerdote ha defendido que con Fernández Díaz mantiene una relación sólo de índole "espiritual" y que no comentaron nunca cuestiones relacionados con su cargo de ministro. En lo que respecta a Martínez, ha mantenido que su relación no era tan estrecha y que no sabe nada de las actas notariales que reflejan mensajes que se habría intercambiado con Fernández Díaz en 2013 y que incriminaron al exministro. En cualquier caso, ha negado que ejerciera algún tipo de mediación entre ambos.

Y sobre García Castaño, ha dicho que no hablaban de cuestiones laborales y ha justificado haberle reenviado el mensaje de Martínez porque estaba muy señalado en la prensa. Ha afirmado además que desde 1999, desde que se dedica al sacerdocio, sólo le preocupan los problemas "humanos y personales".

Tras todas estas explicaciones, el fiscal anticorrupción Miguel Serrano, que es el que ha dirigido el interrogatorio, ha tomado la palabra para decirle que su “versión no se ajusta a la realidad”, según las fuentes jurídicas presentes en la declaración.