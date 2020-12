Publicada el 01/12/2020 a las 14:48 Actualizada el 01/12/2020 a las 15:04

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inauguró este martes en Valdebebas, al norte de la capital, el nuevo Hospital Enfermera Isabel Zendal, el centro de pandemias que el Ejecutivo regional ha convertido en uno de los proyectos estrella de su gestión sanitaria. Lo que se ha presentado al mundo ha sido un edificio completamente vacío de personal. Ha sido un acto a medio gas –sólo se cortó la cinta del pabellón que albergará menos de un tercio de las camas que se esperan–. Y solo se ha abierto uno de los tres pabellones, capaz de albergar 240 camas de hospitalización y unidades de cuidados intensivos.

Pero en las instalaciones no había nadie. Ni pacientes ni profesionales sanitarios. De hecho, estos últimos se encontraban más bien en la acera de enfrente. Pero no porque estuvieran esperando para comenzar su primer día de trabajo en el “hospital de hospitales”, como le gusta definirlo a la presidenta madrileña. Más bien para recordar minuto tras minuto al Gobierno regional que el nuevo centro es innecesario y que lo realmente fundamental es reforzar la red de hospitales que hay actualmente en la región y que cuentan con espacios vacíos en plena pandemia.

Los gritos de protesta marcaron la llegada por goteo de las diferentes personalidades al centro. Pasadas las 10.30 horas se detuvo el primer coche en el paso de peatones de la entrada. Las cámaras se giraron inmediatamente hacia el vehículo y de él descendieron el viceconsejero de Salud Pública y la directora general del ramo. Luego, poco a poco, fueron aterrizando el resto de cargos del Ejecutivo madrileño: el consejero de Sanidad, el de Vivienda, el de Universidades, el vicepresidente y portavoz del Gobierno… Cada coche que frenaba frente a la puerta, caldeaba el ambiente en la acera de los sanitarios. “¡Menos hospitales y más profesionales!”, gritaban.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, a diferencia de cargos públicos, evitó por todos los medios los abucheos. En lugar de llegar en coche como el resto de consejeros, salió de pronto de dentro de las instalaciones. Poco después, ya estaba en la sala de prensa vendiendo a los asistentes su nueva joya de la corona. “Hoy es un día de esperanza, de ilusión, de confianza”, dijo en la sala de convenciones habilitada para la ocasión.

Fuera, a pocos metros, de allí, las obras del centro continuaban. A lo largo de su intervención, la líder del Ejecutivo regional repitió casi al dedillo la información que unas horas antes se había habilitado a los medios de comunicación con todos los detalles del nuevo hospital. A nivel técnico, se ciñó al guión. Pero a nivel político, no dudó en cargar contra la oposición, que no asistió a la inauguración, y en responder a las críticas.

“Un gran hospital público no puede ser una mala noticia para nadie, a no ser que el sectarismo político lo vea así”, apuntó. Aunque inicialmente estuviera previsto que fuera la presidenta regional la que atendiera a los medios en un día tan señalado, finalmente no fue así. Por la sala de prensa los únicos que decidieron acercarse a responder a las preguntas fueron el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el director general de Infraestructuras Públicas.