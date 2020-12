Publicada el 02/12/2020 a las 16:56 Actualizada el 02/12/2020 a las 17:39

Francisco Vizcaíno Sánchez ha dimitido este miércoles como viceconsejero de Recursos Hídricos, Energías Renovables y Políticas Ambientales de Melilla y como diputado del PSOE en la Asamblea de la Ciudad Autónoma "por el error" que ha cometido solicitando una subvención para comprar un coche eléctrico, una ayuda que su propio área le aprobó por una cantidad de 5.500 euros, según informa Europa Press.

En una comparecencia sin preguntas y acompañado por la vicepresidenta de Melilla y secretaria general del PSOE local, Gloria Rojas, Vizcaíno ha anunciado su marcha, tan solo dos días después de que manifestara que no había motivos para su dimisión porque al pedir la ayuda actuó "por desconocimiento" y "por ignorancia" y porque los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente no le advirtieron que un diputado no puede pedir subvenciones de la propia Ciudad Autónoma, en su caso además del área que él dirige.

Vizcaíno, que no ha aclarado si también va a dimitir como miembro del Comité Federal del PSOE a nivel nacional y como secretario de Política Autónoma el PSOE local, ha querido dejar claro que, aunque pidió la ayuda y le fue aprobada, no ha llegado aún a recibir los 5.500 euros. El socialista ya avanzó el lunes que iba a rechazar la ayuda y en caso de que le fuera ingresado el dinero, lo devolvería íntegramente.

El hasta ahora parlamentario socialista ha defendido su honestidad e integridad y ha justificado su solicitud de subvención "para dar ejemplo" de la compra de coches eléctricos, dado que la cuantía que le ha sido destinada por el Estado a Melilla para este fin no se había usado en su integridad ante la falta de peticiones de otros ciudadanos y por tanto ese dinero se iba a devolver a la administración central.

Francisco Vizcaíno ha lamentado "los ataques" que ha recibido, tanto él como su propia familia, por este hecho. "No, no todos somos iguales. No, los socialistas no nos aferramos a los cargos. Lo primero son los ciudadanos. Siempre lo he tenido claro" ha señalado el viceconsejero de Recursos Hídricos desde julio de 2019, antes de anunciar su dimisión del cargo y su renuncia al acta de diputado en la Asamblea de Melilla "para que este tema no sea usado en contra de mi partido".

"Ha sido un error"

Por su parte, la secretaria general del PSOE, Gloria Rojas, ha destacado que Vizcaíno "es un magnífico compañero y un gran amigo. Un hombre íntegro, que llegó a la política para servir a los melillenses, para contribuir a hacer una Melilla mejor, más sostenible, más amable y más habitable".

La también vicepresidenta de Melilla ha querido destacar que "Vizcaíno no ha cometido ningún delito, pero sí ha cometido un error" al solicitar la subvención a su persona, motivo por el que ha dimitido.

A juicio de Rojas, "los socialistas siempre damos la cara y, cuando nos equivocamos, asumimos la responsabilidad. Sorprende que otros, especialmente los señores del Partido Popular, que precisamente se han caracterizado por todo lo contrario, estén atacando a mi compañero Paco. Otros que, por cierto, no le llegan en altura moral ni a la suela del zapato".

La dirigente socialista se ha referido así al anuncio realizado por el PP de estudiar emprender acciones legales contra Francisco Vizcaino al considerar que podría haber incumplido la Ley General de Subvenciones y las propias bases de la convocatoria, que prohíben que un diputado de la asamblea pueda solicitar subvenciones que otorga la propia Ciudad Autónoma, porque todo ello podría ser constitutivo de sendos delitos de "prevaricación administrativa y malversación".

Los populares, además de la dimisión del viceconsejero socialista, también piden la renuncia del consejero de Medio Ambiente, Hassán Mohatar (CPM), por haber firmado la concesión de la ayuda de 5.500 euros a su "número dos" en el área. Mohatar, hasta el momento, no se ha pronunciado sobre esta polémica.