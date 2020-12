Directo | Madrid dice que acatará la decisión del Consejo Interterritorial sobre Navidad

Publicada el 03/12/2020 a las 09:05 Actualizada el 03/12/2020 a las 10:55

10.32. Madrid dice que acatará la decisión del Consejo Interterritorial sobre Navidad. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha afirmado este jueves que el Ejecutivo regional acatará la decisión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) sobre las celebraciones de Navidad, aunque no esté de acuerdo y haya votado en contra, porque "el Gobierno de la Comunidad de Madrid siempre cumple la ley". En una entrevista en 'Onda Cero' recogida por Europa Press, Escudero ha justificado el rechazo de la Comunidad de Madrid al documento sobre medidas frente al Covid para celebrar las fiestas de Navidad por el punto que hace referencia a los cierres perimetrales de las comunidades autónomas con excepción para los desplazamientos por reuniones con "familiares y allegados" por "la dificultad que tiene".

10.29. Aguirre cree que Cs ya no muestra su disenso con Ayuso porque las medidas "liberales" contra el covid han funcionado. La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre cree que Cs ya no muestra públicamente sus disensos con la jefa del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, porque las medidas "liberales" contra el covid han funcionado. En un desayuno con Nueva Economía Forum, Aguirre ha indicado que "sin duda" Ayuso necesita a Cs para dar estabilidad a su gobierno porque "no tiene la suerte" que ella tuvo, con tres mayorías absolutas. "Necesita a Cs y también el apoyo de Vox en este gobierno de coalición", ha señalado, sin obviar que hay "discrepancias que salen a la luz porque algunos miembros, sobre todo de Cs, manifiestan opiniones contrarias".

10.27. Extremadura se aproxima a criterios de nivel de alerta 2 aunque mantendrá el 3 hasta después de Navidad. La comunidad autónoma de Extremadura se está aproximando en los indicadores de covid-19 a criterios de nivel de alerta 2, aunque se mantendrá en el nivel 3 hasta después de Navidades por la proximidad de dos momentos "claves por el incremento de la movilidad", en concreto el puente festivo de diciembre y las propias fechas navideñas. En todo caso, y aunque la región acumula una "clara tendencia a la baja" en la incidencia de Covid-19 y las cifras han "disminuido" en los últimos días, la situación "sigue siendo preocupante", según ha indicado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta, José María Vergeles, quien ha defendido que por tanto ante esas dos fechas "claves" (puente de diciembre y Navidades) hay que aplicar "toda la responsabilidad para intentar afrontarlas de la mejor forma posible".

10.25. Iglesias dice que Trabajo "está estudiando" la jornada laboral de cuatro días, que favorecería la "creación de empleo". El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha desvelado este jueves que el Ministerio de Trabajo y su titular, Yolanda Díaz, están "estudiando" la aplicación de la jornada laboral de cuatro días que, a su juicio, "podría favorecer sin duda la creación de empleo". En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Iglesias ha explicado que su formación siempre ha sido partidaria de reducir la jornada laboral, y cree que la propuesta presentada por Más País y Equo para desplegar un proyecto piloto para dar ayudas a empresas que ensayen la aplicación de una jornada laboral de cuatro días es "interesante".

Así ha contestado Pablo Iglesias ( @PabloIglesias ) a la pregunta ciudadana sobre la propuesta laboral de jornada de 4 días: “Siempre hemos sido partidarios de la reducción de la jornada laboral y se está estudiando”.#LaHoraPabloIglesiashttps://t.co/GesHjMSqQA pic.twitter.com/bHL3e6NAdy — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) December 3, 2020

10.12. Estados Unidos bate récord con 3.157 muertos por coronavirus en 24 horas y suma más de 200.000 casos. La pandemia del nuevo coronavirus ha dejado en las últimas 24 horas en Estados Unidos más de 200.000 casos nuevos y 3.157 muertos, lo que supone un nuevo récord diario de decesos y la segunda cifra más alta de contagios en 24 horas, según el balance de la Universidad Johns Hopkins. En el último día, Estados Unidos ha registrado 200.070 casos nuevos de coronavirus, la segunda cifra más alta de toda la serie histórica desde que comenzó la pandemia, solo superada por los 205.557 positivos contabilizados el 27 de noviembre.

10.03. El Parlamento Europeo sensibiliza en un vídeo sobre las barreras del covid para 70 millones de personas con discapacidad. La Oficina del Parlamento Europeo en España ha lanzado un vídeo

para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra este 3 de diciembre, y poner rostro a las dificultades por las que están atravesando los más de 70 millones de personas con discapacidad que viven en la Unión Europea y sus familias por la covid-19. El vídeo, que cuenta con la colaboración del actor Jesús Vidal, cuenta la historia de Javi, un "espíritu indomable", en palabras del actor. "El ejemplo de superación, optimismo y actitud que todos necesitamos en un año tan complicado por la incidencia de la pandemia", ha indicado.

9.39. Rusia bate récord diario con más de 28.000 casos nuevos de coronavirus y suma 554 muertos. La pandemia del nuevo coronavirus ha dejado en las últimas 24 horas en Rusia 28.145 casos nuevos y 554 muertos, con lo que el país bate el récord diario de contagios, según ha informado el centro ruso responsable de la lucha contra el virus. El récord de contagios alcanzado este jueves supera el anterior máximo que se registró el 27 de noviembre, cuando se contabilizaron 27.543 casos de coronavirus en 24 horas. Con los nuevos datos, el balance de la pandemia en Rusia asciende a 2.375.546 personas contagiadas, lo que supone un aumento del 1,2 por ciento con respecto a la jornada anterior, y 41.607 víctimas mortales.

9.39. Iglesias cree que la carta al rey de los militares pone a la monarquía en una posición "absurdamente incómoda". "Si unos señores franquistas piensan que rodeando de franquismo al jefe del estado le están haciendo un favor, creo que no entienden que eso contribuya a que más españoles se sientan republicanos", ha rematado el vicepresidente en una entrevista en RTVE. En su opinión, el envío de la carta es "más escandaloso" que los comentarios en del chat de miliatres jubilados. "Si esto lo hubieran hecho mientras estaban en el cargo, evidentemente hubiera tenido consecuencias disciplinarias, pero ahí no lo hubieran hecho", ha continuado, aseverando que no le cabe "ni la más mínima duda" de que el monarca "ni va a leer la carta".

9.33. Iglesias, sobre EH Bildu: "Creo que ya está normalizado". Pablo Iglesias se ha pronunciado sobre el apoyo de Bildu a los Presupuestos Generales del Estado y ha abogado de nuevo por la normalización del partido vasco. "Bildu está haciendo política y está negociando", ha comentado Iglesias en una entrevista en RTVE, "lo que no se entiende que la derecha y la ultraderecha prefieran que esto no ocurra".

Iglesias ( @PabloIglesias ) sobre Bildu : “Bildu está haciendo política y está negociando. Creo que eso es la mejor noticia”.#LaHoraPabloIglesias pic.twitter.com/ObSzaoSKtf — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) December 3, 2020

9.20. Podemos está "moderadamente satisfecho" son los Presupeustos: "La inversión es impresionante". El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha afirmado que está "moderadamente satisfecho" con el resultado de la negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado: "La inversión es impresionante; la inversión en Sanidad aumenta un 150%". Asimismo, ha señalado que los apoyos al acuerdo, que rondarán los 190 escaños, es motivo de orgullo y que será "beneficioso" para la ciudadanía. "Creo que son de reconstrucción, de New Deal, que apuestan por no dejar a nadie atrás y apuestan por el espíritu de la Constitución del 78", ha rematado.

Pablo Iglesias, sobre los presupuestos para 2021: "La inversión es impresionante; la inversión en Sanidad aumenta en un 150%"



https://t.co/jsEYspybjz #LaHoraPabloIglesias pic.twitter.com/yuEfKe0f6F — RTVE (@rtve) December 3, 2020

8.40. Alemania eleva el balance diario de coronavirus con más 22.000 casos nuevos y 479 muertos. La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 22.046 casos nuevos y 479 muertos, frente a los 17.270 contagios y los 487 fallecidos de la jornada anterior, según los datos publicados este jueves por el Instituto Robert Koch (RKI), la agencia gubernamental alemana encargada del control de las enfermedades infecciosas. Con los nuevos datos, el balance de la pandemia en territorio germano asciende a 1.106.789 personas contagiadas y 17.602 víctimas mortales. En cuanto a las recuperaciones, la cifra asciende a 800.000 personas curadas, incluidas 20.400 que han recibido el alta en las últimas 24 horas.

8.07. CERMI pide tener en cuenta a las personas con discapacidad en la reconstrucción social y económica tras la pandemia. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación CERMI Mujeres (FCM) exigen que las personas con discapacidad estén presentes en la reconstrucción social y económica del país tras la pandemia del Covid19 y recuerdan que es uno de los colectivos "más castigados" por la misma. Así lo recogen en el manifiesto publicado con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, que se celebra este jueves 3 de diciembre, y que la entidad ha elaborado para dar visibilidad al "impacto exacerbado de la pandemia" en las personas con discapacidad y sus familias y de la "devastación intensa y extensa" que ha afectado a este grupo de la población.