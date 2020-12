Iglesias niega que haya acuerdo sobre el CGPJ como anunció Campo y advierte al PP de que se les "agota la paciencia"

Publicada el 03/12/2020 a las 12:05 Actualizada el 03/12/2020 a las 12:06

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha negado que exista acuerdo con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como avanzó el pasado lunes el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y ha aseverado que se les está "agotando la paciencia" pese a que aún está abierta la opción de alcanzar un pacto con los conservadores.

Además, ha dejado claro que si la formación liderada por Pablo Casado no quiere llegar a un acuerdo, "obviamente habrá que buscar fórmulas para cumplir ese mandato constitucional" de renovación del organismo, en clara referencia a la reforma redactada entre PSOE y Unidas Podemos, que ahora está paralizada en el Congreso y que abre la posibilidad a elegir vocales por mayoría absoluta.

De hecho, ha manifestado que lo que constituye una "anomalía" y un "atentado contra la división de poderes" es que un solo partido, en este caso el PP, pueda mantener el bloqueo del CGPJ en la actualidad, cuando el bipartidismo ha sido superado y existe gran pluralidad de partidos representados en la Cámara Baja.

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, Iglesias ha criticado que se cumplan dos años sin renovación del órgano de los jueces por la actitud del PP, que encime despliega "abiertas provocaciones" al respecto.

De nuevo ha parafraseado unas recientes declaraciones del secretario general del PP, Teodoro García Egea, reafirmándose en que no van a llegar a ningún acuerdo sencillamente porque está Unidas Podemos en el Gobierno. "Es como decir que mientras el PP gobierna con Vox, no vamos a convocar elecciones generales porque no queremos que participe la derecha", ha apostillado.

Y prueba de ello para Iglesias, frente a lo dicho por el ministro de Justicia, es que "difícilmente puede haber acuerdo" dado que el PP, cada vez que se le cuestiona por ello, lo niega de forma categórica.

Ante esta actitud, el también líder de Podemos ha subrayado que el CGPJ con mandato caducado sigue realizando nombramientos en la cúpula judicial, lo que constituye una "excepcionalidad constitucional de primer orden" y una situación "vergonzosa" frente a los organismos europeos.

Carta de exmilitares "franquistas"

Preguntado si es partidario de conceder indultos a los presos del procés acelerando el proceso o saltándose algún trámite de los informes que deben aportarse, el vicepresidente segundo ha respondido que "evidentemente no".

Respecto a la carta que 73 militares retirados enviaron al rey descalificando al Gobierno de coalición, Iglesias ha asegurado que no supone ninguna "amenaza" los comentarios de unos señores jubilados "en un chat con unas copas de más", dado que no representan al conjunto del Ejército.

Además, no le cabe la más mínima duda que el monarca Felipe VI ni siquiera la va a leer. "No amenaza quien quiere sino quien puede", ha remachado

No obstante, el vicepresidente sí ha dicho que esa misiva por parte de unos señores "franquistas", que no tuvieron las "agallas" de manifestarse políticamente cuando estaban en activo, quieran situarle como su referente, pues coloca al rey en una situación "absolutamente incómoda" y contribuye a que "cada vez haya más republicanos".

No habrá cambios en el Gobierno tras los PGE

Sobre la situación del Gobierno de coalición, Iglesias se ha mostrado satisfecho al constatar que, pese a la "presión brutal" de las tres derechas, la mayoría del bloque de investidura se ha ampliado y podrán aprobar holgadamente los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

También ha enmarcado dentro de la la "nueva cultura de coalición" las tensiones que se generan dentro del Ejecutivo conformado entre PSOE y Unidas Podemos, aspecto que tiene una vertiente positiva dado que garantiza que los programas de investidura "no queden en papel mojado".

Además, ha negado que vaya a haber cambios en el seno del Gobierno tras la aprobación de los PGE, pero sí que seguirá habiendo discusión sobre las medidas a adoptar en el futuro.

Soolo habrá acuerdos puntuales con Cs

Sobre si está satisfecho de que Ciudadanos finalmente se haya quedado fuera del acuerdo presupuestario, Iglesias ha recordado que siempre dijo que era "muy difícil" que una fuerza política que gobierna con Vox en diversas autonomías pudiera formar parte de unas cuentas públicas "claramente progresistas".

Ello no impide, a su juicio, que se puedan alcanzar acuerdos puntuales, como ocurrió durante el estado de alarma, con el partido liderado por Inés Arrimadas, pero ha remarcado que quien gobierna con "la extrema derecha" no puede formar parte del "bloque plural" que aporta estabilidad al Ejecutivo.