Más Madrid cree más factible que Ayuso dé en el futuro su nombre a "un módulo de Soto del Real" que al hospital de pandemias

Publicada el 03/12/2020 a las 13:12 Actualizada el 03/12/2020 a las 13:51

La Asamblea de Madrid vivió de nuevo este jueves momentos de tensión entre el Gobierno y la oposición a costa del hospital de pandemias, inaugurado por la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, esta misma semana. La nueva refriega, un clásico en cada sesión plenaria, tuvo como protagonistas al consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, y a la portavoz de Más Madrid, Mónica García. Y se produjo después de que la diputada ironizara sobre la posibilidad de que en un futuro “un módulo de la cárcel de Soto del Real” pudiera llevar el nombre de la líder del Ejecutivo regional. El presidente del Parlamento, Juan Trinidad, se vio obligado a intervenir en dos ocasiones para enfriar el debate.

Todo comenzó con una pregunta de García relativa a la contratación pública de emergencia del Gobierno madrileño durante la pandemia. El encargado de responder fue el consejero de Hacienda. Y en su respuesta, el debate comenzó a subir de tono. Haciendo referencia a un gesto que hizo la diputada hace casi un mes, Fernández-Lasquetty preguntó a la diputada en su contestación si mantenía “su deseo” de abatirle “a balazos”. Trinidad cortó inmediatamente al consejero pidiéndole que se mantuviera el respeto y recordándole que la Asamblea está tramitando un expediente sancionador relacionado con el asunto al que hacía referencia.

Pero el presidente de la Asamblea no logró calmar las aguas. En su intervención, García cargó contra la utilización del procedimiento de emergencia por parte del Ejecutivo regional. Y criticó con dureza la construcción del nuevo hospital de pandemias, “un sumidero de millones” y un “almacén con más hormigoneras que sanitarios”. En este sentido, recordó las palabras del secretario general del PP, Teodoro García Egea, quien deslizó hace pocas horas que en un futuro quizá esta instalación sanitaria pudiera llevar el nombre de Díaz Ayuso. Y, aprovechándolas, dijo: “Tengan cuidado, no sean presuntuosos, no sea que lleve su nombre un módulo de [la cárcel de] Soto del Real”.

De nuevo, los ánimos volvieron a caldearse. Trinidad tuvo que intervenir de inmediato pidiendo respeto y educación pese a la discrepancia política. “Decir el supuesto de que Díaz Ayuso va a tener su nombre en un módulo de una cárcel no es mantener el respeto”, apuntó, a la par que decía a Mónica que tuviera “cuidado”. “En todos los plenos nos llaman a este lado de la bancada etarras y no es una suposición”, zanjó García.