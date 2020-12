Publicada el 04/12/2020 a las 14:43 Actualizada el 04/12/2020 a las 14:59

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que la Constitución es "la última barrera para que los totalitarios y los irresponsables no acaben" con el patrimonio de libertad, prosperidad, concordia y paz, del que goza España y ha lamentado que extremismos y grupos que "venían a destruir y detestaban el consenso" se siente en el Gobierno central: "Somos la única nación de Occidente que deja sentarse en el Gobierno a extremistas y grupos que venían a destruir", ha lanzado, informa Europa Press.

Así lo ha trasladado su intervención en el tradicional acto de conmemoración de la Constitución, que se celebra en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, junto al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Este año la cita se ha celebrado con reducción de aforo y sin presencia de prensa por las restricciones para enfrentar el coronavirus.

"La pregunta que todo español razonable se hace en este aniversario de la Constitución es: ¿Cómo hemos llegado a esto?", ha comenzado su discurso la dirigente madrileña. Ayuso ha señalado que "al tiempo que gracias a la Transición y a la Constitución de 1978" se ha disfrutado "del periodo de mayor prosperidad y estabilidad de la historia reciente" de España y tras conseguir "doblegar" a los terroristas de ETA, hoy están "en el disparadero: la unidad de España, la concordia, la prosperidad, las instituciones básicas del Estado y la libertad están en juego".

"Después de dos siglos convulsos, con guerras civiles, alzamientos y dictaduras, por primera vez los españoles habíamos renunciado a imponernos los unos sobre los otros. Nuestros antepasados estarían orgullosos de lo conseguido en estos 42 años", ha remarcado la presidenta madrileña.

Sin embargo, ha incidido en que este país "la única nación de Occidente que ha dejado que se sienten en los bancos azules del Gobierno extremistas y grupos que han proclamado sin pudor que venían a destruir España y que detestaban el consenso y la herencia de la Transición". En este punto, ha lamentado "de dónde vienen, de lo hecho en buena parte de las naciones hermanas de Hispanoamérica"; el "otro gran choque contra el Estado, el proceso separatista en Cataluña", que ha provocado "un éxodo empresarial y ha dejado una tierra partida en dos y emocionalmente rota". Asimismo, ha lamentado el "oportunismo y afán de poder" que ha provocado que se arrinconen "las esencias de una parte progresista que hoy se queda en la cuneta".

Reivindica que la Constitución no es eclusiva de nadie

Ayuso ha reivindicado que "la Constitución no es exclusivamente de nadie porque es completamente de todos". "Ese fue el sentido del 'consenso' que tanto odian los populistas, extremistas y separatistas. El consenso como método político permitió cada uno renunciara a conseguirlo todo para que todos pudieran sentirse reflejados en el texto y que España fuera, por primera vez en mucho tiempo, lo que quiso el rey Juan Carlos cuando se declaró rey 'de todos los españoles'", ha señalado a continuación.

La presidenta de la Comunidad ha insistido en que cuidar la Constitución es "cosa de todos, y más hoy que está en peligro" cuando "hay voces que hablan de "crisis constituyente" y algunos ya han advertido a la oposición que no volverá a sentarse en el Consejo de Ministros".

"La ley de leyes, la Constitución, es la última barrera para que los totalitarios y los irresponsables no acaben con nuestro patrimonio de libertad y prosperidad, de concordia y de paz", ha declarado, al tiempo en el que ha reivindicado sus pilares: el rey; la separación de poderes, representada especialmente hoy en la independencia judicial; y las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

A su parecer, "su forma de ejercerla, la libertad en todas sus formas" y todos "están hoy en el punto de mira" por lo que corresponde "a todos" protegerlos. Para Ayuso, esto debe hacerse reconociendo "hasta ahora los enemigos de la Constitución han hecho todo el mal que han podido" así como que se lo han consentido "no pocas veces" así como "ejerciendo la libertad, y no dejando que nos callen ni acobarden con sus redes de insultos y amenazas". "Nunca más", ha clamado.

En este punto, ha abogado por dar a conocer y divulgar la Constitución, ya que "muchos de los que proponen acabar con ella, o de los jóvenes que se les suman, no la han leído". Ayuso ha considerado que "leerla es sorprenderse de lo mucho bueno que contiene: mucho de lo que algunos exigen está ya allí y ni lo saben".

Asimismo, ha incidido en que hay que "cumplirla y hacerla cumplir". "No basta con oponerse a los destructivos; hay que construir, con ilusión y esperanza, y la Constitución es el mejor marco", ha subrayado. Ayuso ha remarcado que esto debe hacerse "con afán de convivir, usando el diálogo en su forma más perfecta, justa y transparente: las leyes". "Se quiso hacer una contraposición artificial entre ley y diálogo, pero sabemos que no hay tal: la ley es la cristalización del diálogo en un Estado de Derecho. La ley y la Constitución permiten que la democracia lo sea de verdad y que no se convierta en la peor forma de tiranía", ha apuntado.

Según ha trasladado, "el riesgo de perder la libertad existe" y "la historia está llena de ejemplos". A su parecer, "es un riesgo permanente, cotidiano", porque "no hay una ley física que nos garantice la Libertad cada mañana". Y es que ha incidido en que "la Libertad nunca es dada, se gana, y se lucha por mantenerla". Así, ha pedido que se reivindique la Constitución, sobre todo en aquellos artículos que reconocen la libertad de enseñanza, que protegen el derecho a difundir libremente pensamientos, que garantizan que la Justicia emana del pueblo, que establecen la monarquía parlamentario, que señalan que el castellano es la lengua oficial del Estado y que la Nación es indisoluble".

"Sólo hay algo más grave que gobernar para la mitad de un país: gobernar contra la otra mitad. Frente a quienes han trazado una irresponsable línea divisoria, que sepan que la Comunidad de Madrid está del lado de la Constitución, de la monarquía parlamentaria, del pluralismo político y de la unidad de España que es donde está la inmensa mayoría de los españoles", ha reclamado.