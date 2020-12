PP, Vox y Cs se enzarzan en reproches mutuos y se echan en cara no haber sido capaces de parar los Presupuestos

Publicada el 04/12/2020 a las 06:00

La bancada de la derecha no estaba este jueves para fiestas. Su estrategia de tratar de dinamitar en el Congreso de los Diputados el amplio acuerdo parlamentario construido por PSOE y Unidas Podemos con otras nueve formaciones políticas denunciando una “traición a España” porque ese pacto incluye a partidos independentistas como Esquerra o EH Bildu acabó en fracaso. Al final, el no a los Presupuestos de 2021 sólo consiguió sumar 154 votos: 22 menos de los que necesitaban para tumbar el proyecto y, de paso, acabar con el Gobierno de coalición.

Tal fue la desazón en las filas de PP, Vox y Ciudadanos que, por momentos, sus portavoces se desentendieron de la batalla contra el Gobierno “socialcomunista” y de la denuncia de pactos con “filoetarras” y “golpistas” para disputarse la legitimidad estratégica del espacio político a la derecha del PSOE.

Abrió fuego el siempre provocador José María Sánchez (Vox), juez en excedencia, en respuesta a la diputada orensana del PP Ana Vázquez, que previamente había reprochado a los diputados ultras haberse ausentado —físicamente incluso— del debate presupuestario. Ni siquiera la llamó por su nombre: “Esa diputada que forma parte del PP, chillona gallega, que deja en mal lugar a los gallegos”, señaló despectivamente en medio de las protestas de los parlamentarios conservadores.

Le respondió ella misma, recién llegada de los pasillos del Congreso. “Es muy cobarde que mientras yo estoy fuera usted se dedique a insultarme. Yo sé que están enfadados porque todavía no saben cómo justificar devolver los 212.000 euros que cobraron sin hacer nada durante estas dos semanas” y porque “les recordé que había 30 enmiendas que pudieron salir adelante y que no salieron porque ustedes no estaban”. Lecciones “ni una”, advirtió Vázquez, conocida por su discurso trumpista, porque hasta 20 diputados de Vox, según sus cálculos, cobran dietas por desplazamiento teniendo vivienda en Madrid.

Fue Macarena Olona, secretaria general de los diputados ultras, la que abundó en las grietas de la derecha. “Voy a darles una primicia, a ustedes del PP y de Cs, porque cuanto peor lo están pasando españoles más erráticos se les ve, a unos y a otros. El enemigo de los españoles está aquí”, proclamó señalando al Gobierno, “no es Vox”.

Conservadores y naranjas, acusó, dedican “sus esfuerzos, sus energías y sus discursos más vehementes a atacar a nuestra formación abandonando a los españoles cuando más les necesitan”.

“Señorías: ¡Despierten!”

“Señorías”, invocó alzando la voz Olona desde la tribuna: “¡Despierten! Con este Gobierno socialcomunista y con estos presupuestos España se va a la ruina. Está imponiendo un cambio de régimen y ustedes, del PP y de Ciudadanos, en lo que se han convertido es en cómplices y en colaboracionistas”.

Vox no perdona a PP y Cs haber votado en contra de la moción de censura. “Tuvieron la oportunidad de reprobar a este Gobierno, ¿y qué es lo que hicieron ustedes? Votaron no, apoyaron que este Gobierno nos encerrara por un período de seis meses atesorando poderes exorbitantes como no se han conocido en democracia. ¿Y qué hicieron ustedes? Entregaron nuestros derechos y libertades a este Gobierno socialcomunista apoyando el estado de alarma. Dijeron sí al blanqueo de ETA”, añadió en medio de las protestas de los parlamentarios del PP, “porque cuando este grupo presentó una proposición que habría permitido su ilegalización, ustedes votaron ‘no”. Y “rechazaron igualmente las iniciativas de Vox que pretendía garantizar la utilización del castellano en todo el territorio nacional, así como elecciones autonómicas libres y sin violencia”. “Nos abandonaron”, resumió. “Y se situaron al lado de aquellos que antes de nuestra aparición les decían a ustedes que eran fascistas y les agredían”. “Ustedes nos insultan, pero nosotros les arrastramos” remató Olona.

Bronco fue también el diputado ultra Víctor Manuel Sánchez del Real (Vox), especialmente con los de Pablo Casado, a quienes reprochó no saber “qué quieren ser de mayores”, si del PP, de UCD o del CDS.

La incómoda misión de replicar a los portavoces de Vox —socios del PP en Madrid, Murcia y Andalucía— la asumió el diputado conservador Eduardo de Olano. “A los españoles se les defiende aquí, trabajando en el Congreso, y si ustedes hubiesen estado trabajando y no se hubiesen ido de vacaciones se habrían aprobado más de 30 enmiendas”.

De Olano echó en cara a Vox que, al final, “siempre acude al rescate del señor Sánchez y del señor Iglesias. Lo hicieron con la moción de censura y lo hacen también con estos Presupuestos”.

“Quiero pensar que ninguno de ustedes pretende ser el tonto útil del Gobierno del señor Sánchez, pero con determinadas actitudes nos lo ponen ustedes verdaderamente difícil”, ironizó.

Inés Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos, tampoco dejó pasar la oportunidad de bajar al barro de la disputa por el espacio de la derecha. En su intervención final no sólo defendió y justificó su estrategia de negociación con el Gobierno, que sigue creyendo que ha dado frutos notables y que planea mantener en el futuro, sino que respondió a las acusaciones de Vox.

“Griten menos y trabajen más”

“Nosotros podemos decir que nos hemos ganado el sueldo”, no como los diputados ultras, que se ausentaron de los debates. Y ante las críticas de Olona, replicó: “Sólo le diré cinco palabras: ‘Griten menos y trabajen más”.



La última palabra en esta disputa la tuvo, sin embargo, otra vez Vox. Su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, repartió estopa a PSOE y PP prácticamente por igual, porque los sigue considerando cómplices del “consenso progre”.

El PP, acusó, ha participado “en el blanqueo de este Gobierno”, con “pequeñas enmiendas de colaboracionismo” y eso es algo que, anunció, Vox no hará nunca. Ni ahora ni en lo que resta de legislatura.

“Lo que les molestas a ustedes de verdad”, explicó dirigiéndose al PP, “es otra cosa, no es el tema de los Presupuestos. Ustedes ya sabían que Vox no iba a aprobarlos”. Lo que “a ustedes les molesta de verdad es que somos los únicos que no nos sometemos a su consenso progre, globalista, y buenista. No compramos su mercancía. No hablamos politiqués, no adoptaremos nunca su vocabulario y sus mantras progres, nos mantendremos rebeldes siempre”, prometió.

“Hay muchos partidos que colaboran con este Gobierno”, concluyó Espinosa de los Monteros en referencia a los socios de Presupuestos. “Y otros que desean fervientemente colaborar”, añadió en referencia a Ciudadanos, pero también al PP. “Y si no lo hacen más es porque no les han dejado”, aunque después “se ponen de acuerdo en intentar controlar la justicia por detrás, o la prensa, o repartirse carguitos”.

En su pelea por el liderazgo de la derecha, el portavoz de Vox asumió su mensaje: “Sólo hay un partido que muestra de manera frontal e inquebrantable su oposición a este Gobierno. No nos dejaremos llevar por el somnoliento letargo en el que están instalados otros”.