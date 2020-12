Sánchez garantiza que la vacunación contra el covid-19 será "equitativa" en toda España "se viva donde se viva"

Publicada el 04/12/2020 a las 13:27 Actualizada el 04/12/2020 a las 13:43

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado que el acceso a la vacuna contra el covid-19 será "plenamente equitativo" en toda España para el conjunto de la población "se viva donde se viva", a través de los 13.000 centros de salud que existen en nuestro país, como recoge Europa Press.

"Vamos a garantizar desde el primer momento que todos los grupos prioritarios tengan acceso a la vacuna y sea plenamente equitativo para el conjunto de la población, se viva donde se viva", ha resaltado en Comillas (Cantabria) para presentar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española.

Sánchez ha asegurado que todo el Gobierno está trabajando "a pleno rendimiento" para que las vacunas estén disponibles "cuanto antes" en España una vez sean aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés). "Si puede ser en diciembre, en diciembre, si no en enero. Pero cuanto antes", ha manifestado, a lo que ha añadido que "quizá a finales" de 2021 se cuente con una vacuna española.

Al igual que ha señalado este viernes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la previsión del Ejecutivo es que "en mayo o junio" haya "entre 15 y 20 millones de españoles vacunados". "Es un gran esfuerzo que vamos a hacer para proteger y reducir la mortalidad por covid-19 en nuestro país", ha resaltado. Así, ha asegurado que, finalmente, en la tercera etapa se a cubrir a "los 47 millones de españoles".

"Estamos preparados, lo podemos afirmar con la contundencia de los hechos. Junto a Alemania, somos el primer país de Europa en aprobar un plan completo de vacunación", ha reivindicado. Tal y como consta en el plan de vacunación, el presidente del Gobierno ha recordado que si se produce un "excedente" de vacunas, y una vez inmunizados todos los españoles, se donarán a "terceros países para proteger a sus poblaciones".

Sánchez ha calificado de "muy buenas noticias" los resultados que se han publicado sobre los candidatos a vacuna en las últimas semanas. "Nos van a permitir ya definitivamente recuperar progresivamente la normalidad. Cualquier euforia tiene que ser compensada con cautela, pero nos estamos adentrando en un tiempo esperanzador, el principio del fin de la pandemia", ha apostillado.

Sánchez reivindica la mayoría de los PGE y dice que lo "inexplicable" es que no los apoyaran todos los grupos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este viernes la mayoría de 188 diputados de once formaciones distintas que apoyaron este jueves la aprobación en el Congreso de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 —que ahora pasan al Senado—, y ha apostillado que lo inexplicable no es eso sino que haya habido formaciones que no hayan respaldado unas cuentas que son, a su juicio, tan "necesarias como el aire que respiramos".

El presidente ha vuelto a defenderse así, aunque sin hacer referencia a ello, de las duras críticas que está recibiendo por parte de la oposición por haber sumado a esa mayoría a formaciones como ERC y EH Bildu, que el PP interpreta como "una traición a España".

En la comparecencia que ha ofrecido en Cantabria tras reunirse con el presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, Sánchez ha asegurado que el apoyo de once grupos parlamentarios a unas cuentas que son imprescindibles, a su juicio, para afrontar la crisis, "es lo normal" y no requiere explicación.

"Lo que es inexplicable es que haya habido grupos que no hayan apoyado unos Presupuestos que son tan necesarios como el aire que respiramos", ha afeado. "Dejar a España sin Presupuestos en medio de la peor crisis en un siglo hubiera sido como dejar a un barco sin timón y motor en medio de la tormenta del siglo", ha enfatizado.