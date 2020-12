Sigue aumentando la población que prefiere no vacunarse inmediatamente: un 55% esperará a conocer sus efectos

Publicada el 04/12/2020 a las 13:31 Actualizada el 04/12/2020 a las 13:43

En pocas semanas, incluso días, algunos países empezarán a suministrar la vacuna contra el covid-19. En el caso de España habrá que esperar a principios de enero. Sin embargo, podría ser una campaña fallida si se tiene en cuenta que sigue aumentando la población recelosa de vacunarse inmediatamente: ya hay un 55,2% de personas que prefieren esperar a conocer sus efectos. En paralelo, el 8,4% afirma que no se la pondrá en ningún caso.

Estos datos se desprenden del Barómetro de noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) —recogido por Europa Press—, que muestra nuevamente una bajada de la población que afirma que se vacunará inmediatamente en cuanto se tenga la vacuna. En cuatro meses, se ha pasado del 44,4% a favor de la vacunación del CIS de septiembre al 32,5% de este último CIS, siendo 4 puntos los que ha ido perdiendo cada mes (40,2% octubre/ 36,8 1º CIS noviembre). Asimismo, un 3,5% no sabe qué hará.

No obstante, de los que prefieren esperar a conocer sus efectos, un 59% cambiaría de opinión, y estaría dispuesto a vacunarse si se la recomendara su médico. Mientras, el 26,2% no cambiaría de opinión y el 13,3% no sabe qué haría.

Si tenemos en cuenta los datos por sexos, se observa que son más los hombres que se vacunarían (39,2%), mientras que son mayoría las mujeres que preferirían esperar a conocer los efectos (60,7%). Por edades, los que están más a favor de la vacunación son los mayores de 55 años (38%), mientras que los jóvenes de 18 a 24 años (72,3%) son los que más han afirmado que esperarán.