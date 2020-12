Publicada el 05/12/2020 a las 12:14 Actualizada el 05/12/2020 a las 13:09

El líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado que el bloqueo que impone el PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le sitúa "fuera de la democracia" y "no deja otra salida" que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para "garantizar este mandato constitucional". Así lo ha detallado este sábado al participar en el Consejo Confederal de Unidas Podemos junto al ministro de Consumo y coordinador federal de IU, Alberto Garzón, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la candidata de los comuns a las próximas elecciones catalanas, Jéssica Albiach, según informa Europa Press.

En su intervención, Iglesias ha tenido una mención al papel de la oposición durante el primer año de andadura del Gobierno de coalición, en especial a la estrategia del bloque de la derecha, que a su juicio no tiene "ningún proyecto de país y que tienen muy difícil volver a gobernar en España".

"El Estado no es un patrimonio de la derecha. Nosotros somos tan españoles como cualquiera, y el Estado tiene que ser la expresión de lo que votan los ciudadanos, independientemente de su opción política y del territorio en el que vivan".



️ @PabloIglesias en #CaminandoJuntas pic.twitter.com/T8qZITY3ki — PODEMOS (@PODEMOS) December 5, 2020

Y todo ello en gran medida porque las derechas "han perdido la posibilidad de dialogar y llegar a acuerdos" con fuerzas políticas moderadas "no españolistas y que siempre fueron claves para la gobernabilidad del Estado". "Va a ser el propio planteamiento que hacen las derechas de un Estado centralista que expulse de su seno a millones de ciudadanos el que las va a mantener fuera del Gobierno", ha enfatizado el líder de Podemos para ahondar en que esa posición lanza el mensaje de que el "Estado no es de todos, que el estado es suyo".

En consecuencia, ese mensaje denota que fuerzas políticas que representan a millones de personas como Unidas Podemos, ERC o EH Bildu "no tienen derecho" a participar, por ejemplo, en la renovación del CGPJ "básicamente por rojos, por catalanes o por vascos".

"Frente a las derechas que no hacen ninguna propuesta y que se dedican a hacer ruido, hay una mayoría plural que se ha expresado esta semana, que prefigura un proyecto de país, una España más democrática, mas fraterna y más federal".



️ @PabloIglesias en #CaminandoJuntas pic.twitter.com/Yl6sFsDbQi December 5, 2020

"Y claro que Unidas Podemos, o que ERC o EH Bildu tienen que participar en esa renovación con el mismo derecho que cualquier fuerza política. Hay que decir a los señores de las derechas, operen en el ámbito político, en el mediático o en cualquier otro, que El Estado, es de todos", ha apostillado.

En consecuencia, ha diagnosticado que las derechas no hacen "ninguna propuesta" y se dedican "impotentes y ridículos ruido de sables, o ruido de tertulia" frente a una mayoría plural, que se ha expresado esta semana con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que prefigura "un proyecto de país, una España más democrática, más fraterna, y más federal".

Perseverancia para asegurar una mayoría de izquierda

Frente a ello, el vicepresidente segundo ha puesto en valor "el orgullo" de los Presupuestos "más progresistas en muchas décadas", gracias a la "perseverancia" de haber apostado desde Unidas Podemos y el Gobierno por construir "una mayoría progresista y plurinacional", que está llamada en ser de "legislatura y dirección del Estado".

La clave para "garantizar" políticas de izquierdas y "encarnar una visión más sensata, más plural y más inclusiva de la patria", ha sido, en su opinión, "la resistencia y la perseverancia" frente al "inmenso desgaste" al que se les ha sometido en las "tribunas del poder mediático", que exigían "una y otra vez" entregar sus votos a la "geometría variable" que implicaba "hacer políticas de derechas con los votos de izquierdas".

De hecho, ha recordado que han tenido que "pasar cinco años, varias repeticiones electorales, escisiones en Podemos y múltiples intentos de obligar a nuestro espacio político a avalar un bloque de gobernabilidad" del "gran centro neoliberal", con Ciudadanos. Y es que ello garantizaba que España cambiara "lo menos posible".

Por tanto, ha agradecido a todos los agentes que confluyen Unidas Podemos para lograr hacer efectiva "la mayoría progresista y plurinacional que se viene expresando desde las elecciones de diciembre de 2015".

Asimismo, Iglesias ha subrayado que "bienvenidas las discusiones" en el seno del Gobierno de coalición si consiguen regular el precio de los alquileres o se prohíban los desahucios. "Ojalá vengan más", ha destacado para insistir en que en tres meses habrá "por fin" una regulación del precio del alquiler y que "muy pronto" se aprobará en el Consejo de Ministros un decreto que evite que se vuelvan a producir "las imágenes vergonzosas de desahucios sin alternativa habitacional en medio de una pandemia".

Una nueva república que llegará "más pronto que tarde"

Iglesias, ha llamado a avanzar hacia una nueva república en España, que será realidad "mucho más pronto que tarde", mediante una agenda basada en el avance en los servicios públicos y derechos sociales. "La república debe tener memoria pero ninguna nostalgia. República es, ante todo, juventud, feminismo y futuro", ha asegurado durante su intervención este sábado en el Consejo Confederal de Unidas Podemos.

Durante su intervención, el líder de Podemos ha apelado precisamente a los jóvenes para señalar que tienen esa tarea de "avanzar hacia ese horizonte republicano", labor que implica la construcción de una "nueva identidad y un movimiento republicano de futuro".

"Se abre paso una agenda de defensa de los servicios públicos, de los derechos laborales y sociales, de lo común, de la fraternidad de los pueblos del estado, de la res pública. Esa agenda es por definición republicana".



️ @PabloIglesias en #CaminandoJuntas pic.twitter.com/vZEEYU7qfc — PODEMOS (@PODEMOS) December 5, 2020

Para Iglesias, ese horizonte republicano se "abre paso mirando al futuro" porque la idea del Estado "centralista, uniforme y neoliberal ha fracasado".

"Se abre paso una agenda de defensa de los servicios públicos, de los derechos laborales y sociales, de lo común, de la fraternidad de los pueblos del Estado, de la res pública. Esa agenda es republicana. Si algo ha puesto sobre la mesa la pandemia es la necesidad de defender y consolidar lo común y lo público".

Garzón alerta de que la "ofensiva reaccionaria" está en el ámbito judicial: "La derecha política es ahora inane"

Por su parte el coordinador federal de IU y ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha llamado a reforzar el espacio político de Unidas Podemos para preparase ante la posibilidad de que la "ofensiva reaccionaria" pueda abrirse paso en algún momento, sobre todo en el plano mediático y judicial dado que ahora "la derecha política es verdaderamente inane". "El problema de este país es la derecha que está inserta sociológicamente en el Estado. La derecha política en este país más peligrosa, la derecha sociológica es la que está inserta en los medios de comunicación, en instituciones como el sistema del Poder Judicial y es desde ahí donde nos van a disparar", ha destacado en su intervención.

Y es que para Garzón el problema no reside en ese colectivo "nostálgico", en referencia al grupo de militares retirados que hablan de golpes de Estado contra el Gobierno, sino en la "derecha judicial", que como ha ocurrido en Latinoamérica ha sido el "instrumento de combate" frente al avance y desarrollo de las fuerzas progresista. "No podemos creer en un alarde de eurocentrismo que esto en nuestro país no puede pasar. Puede pasar", ha advertido Garzón para subrayar que la "derecha judicial" está "absolutamente en el monte", es "reaccionaria" y se erige incluso "más exaltada" que en el Parlamento, dado que se cree "impune" al no recibir la rendición de cuenta que sí tienen los diputados.

Por tanto, el líder de IU está convencido de que les "van a atacar" desde ese ámbito, sobre todo a las "caras visibles" de Unidas Podemos que están en primera fila, con alusión expresa al caso de Iglesias. Por ello, deben "fortalecerse" y apoyarse para hacerlo frente. "La conclusión más clara que tenemos que tomar aquí es que tenemos que protegernos, tenemos que defendernos y que nadie crea que está a salvo de cualquier otro proceso. Si atacan a Pablo es porque están atacando este espacio político y si atacan a otros dirigentes de este espacio político, es porque tiene sentido", ha insistido Garzón para insistir en que hay sectores del país que quieren verles "en la cárcel e incluso fusilados".

▶️ @agarzon: "La derecha ha gobernado siempre España como si fuera su cortijo y tiene una concepción cultural del país muy estrecha. Lo mejor que podemos hacer frente a sus insultos es ignorarlos y seguir trabajando."#CaminandoJuntas pic.twitter.com/8yQE3HWDtQ — En Comú Podem (@EnComu_Podem) December 5, 2020

Frente a esa España "reaccionaria", el ministro de Consumo ha reivindicado la nación "plural y plurinacional" que se abre paso desde una "alianza republicana que tarde o temprano se abrirá camino" en el país. "Hay que seguir empujando", ha exhortado Garzón.