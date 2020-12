La UE no reconoce resultado electoral en Venezuela y se da hasta enero para fijar posición sobre Guaidó

La Unión Europea ha señalado este lunes que no reconoce el resultado de las elecciones legislativas en Venezuela, al considerar que no han cumplido los estándares internacionales "mínimos" y se da un plazo hasta enero para definir su relación con la Asamblea Nacional que ahora mismo dirige el presidente encargado, Juan Guaidó.

Según la declaración de los Veintisiete, "la falta de respeto al pluralismo político y la inhabilitación y enjuiciamiento de los líderes de la oposición no permiten que la UE reconozca el proceso electoral como creíble, inclusivo o transparente, y sus resultados como representativos de la voluntad del pueblo venezolano".

De esta forma, la UE no ha reconocido la victoria de la coalición chavista que apoya al presidente Nicolás Maduro, que se habría hecho con el 67 por ciento de los sufragios en unas elecciones parlamentarias que han contado con una participación del 31 por ciento.

A su vez, el bloque urge a las partes a buscar una solución dialogada para acabar con la crisis política en Venezuela. "La UE llama a las autoridades y líderes venezolanos a priorizar los intereses de la ciudadanía y pide que se unan para empezar un proceso de transición liderado por los venezolanos para lograr una salida sostenible a la crisis", ha indicado el texto, recogido por Europa Press, que reclama elecciones presidenciales y legislativas "creíbles, inclusivas y transparentes".

Fijar posición sobre Guaidó

Sobre el futuro de Venezuela, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha evitado mencionar a Guaidó y se ha limitado a decir que los ministros "no han entrado" a debatir el escenario después del 5 de enero, cuando expira su mandato de presidente de la Asamblea, y por tanto dejaría de tener vigencia su papel como presidente encargado.

"El día importante es el 5 de enero, cuando la Asamblea se constituya. Hemos dicho que no reconocemos el carácter democrático del proceso, pero no hemos entrado todavía en ello. Habrá tiempo", ha dicho, para confirmar que la UE quiere recabar consenso entre organismos como el Grupo Internacional de Contacto o el Grupo de Lima y países vecinos. "Luego veremos como afrontar la nueva situación", ha zanjado.

En la misma línea, la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha indicado que ahora se abre un proceso de discusión "intracomunitario" para decidir cuál debe ser la posición compartida con respecto a la Asamblea Nacional y al presidente encargado, Juan Guaidó, cuyo cargo "emana" de la Asamblea Nacional actual.

González Laya ha dicho que el bloque europeo "no puede reconocer" el proceso que ha dado la victoria a la coalición chavista y ha añadido que por ello tampoco puede hacerlo España.

"Estas elecciones podrían haber sido una buena oportunidad para que todos los venezolanos y venezolanas pudieran expresar su visión para el futuro del país a través de un proceso democrático, libre y transparente, pero desgraciadamente esto no ha ocurrido", ha expresado González Laya en una rueda de prensa en Bruselas, tras la reunión con sus socios europeos.

La ministra ha recalcado que los Veintisiete consideran de manera "unánime" que los comicios del domingo "no se han respetado los estándares internacionales mínimos para un proceso creíble". España ha pedido un llamamiento claro de la UE a todas las partes, tanto al régimen como a la oposición, para que busquen un "acuerdo de mínimos" que permita una respuesta humanitaria al deterioro de la situación en el país, ha indicado.

IU reclama al Gobierno y a la UE que reconozca los "resultados democráticos"

IU ha pedido al Gobierno y a la Unión Europea (UE) que reconozcan "los resultados democráticos" de las elecciones parlamentarias en Venezuela, que ha seguido a través de una delegación de la formación desplazada al país latinoamericano como observadores.

Mediante su Comisión Internacional, IU ha considerado que la UE "debe entrar en una vía de apuesta por el diálogo, la negociación y la paz como mejor forma para resolver los conflictos políticos", al tiempo que ha instado al rechazo de "la política de sanciones y de bloqueo económico que practica EEUU, por ser injusta e ilegal según el Derecho internacional, al decidirse sin el aval de la ONU", informa Europa Press.

En un comunicado, el partido liderado por Alberto Garzón explica que su presencia como observadores de los comicios ha estado compuesta por el eurodiputado Manuel Pineda, la diputada autonómica y vicepresidenta del Parlamento de La Rioja, Henar Moreno, además de Fran Pérez, responsable federal de Política Internacional de IU. Todos ellos invitados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Así, la formación asegura que las elecciones parlamentarias han transcurrido con "absoluta normalidad y con las garantías democráticas", de acuerdo a la Constitución y a las leyes de la República Bolivariana de Venezuela.

Fin a la "estrategia golpista" de la derecha venzolana

Así, ha felicitado a todos los partidos que han concurrido con independencia de su resultado, pues "toda consulta democrática supone un triunfo para el pueblo". En este caso, están convencidos de que ayudará a la "estabilidad política y a la recuperación económica del pueblo venezolano".

También ha celebrado que "gran parte" de los partidos de la derecha y del conjunto de la oposición se hayan presentado a las elecciones, alejándose así "de la estrategia golpista, violenta y antidemocrática que aún promueve EE.UU, y que ha llevado a determinados dirigentes a no presentarse con la clara intención de deslegitimar los comicios".

Pero también rechaza "la no aceptación previa de los resultados" que ha promovido la UE y hace un llamamiento, tanto al Gobierno como al ámbito comunitario, para que reconozcan "la validez democrática" del escrutinio.

Por tanto, IU se suma a las personalidades que también se han pronunciado en este sentido, como el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, o los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Rafael Correa o Evo Morales, presentes también en el proceso de observación electoral en Caracas.

Para IU, la Unión Europea debe entrar en una vía de "apuesta por el diálogo, la negociación y la paz como mejor forma para resolver los conflictos políticos en Venezuela". Para ello no debe mantener una posición "subalterna de los EE.UU en su política exterior, sino independiente y soberana".

"La posición de la UE de no enviar finalmente una Misión de Observación y descalificar las elecciones incluso meses antes de que se celebraran no es seria, ni respetuosa con la apuesta democrática en Venezuela, y la aleja de la posibilidad de ayudar a este país de una manera positiva", ha apostillado IU.

El PP asegura que las elecciones han sido un "fraude"

Por otro lado, la portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha asegurado que en Venezuela "no ha habido unas elecciones libres y democráticas".

"En Venezuela no ha habido unas elecciones libres y democráticas, todo lo contrario, ha sido un fraude, una farsa", ha subrayado este lunes Montserrat en una publicación en su cuenta de Twitter.

En Venezuela no ha habido unas elecciones libres y democráticas, todo lo contrario, ha sido un fraude, una farsa.



Celebramos que la UE no reconociera estos comicios.



Mientras no se celebren unas elecciones transparentes, la legitimidad la tiene el presidente encargado Guaidó.