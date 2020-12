Un tercio de los militares retirados que ahora firman contra el "grave riesgo para la democracia" apoyaron el manifiesto de adhesión a Franco

Publicada el 09/12/2020 a las 06:00

La proclamada defensa de la Constitución en su 42 aniversario y la alerta contra el "grave riesgo para la democracia" que la política del Gobierno representa para los firmantes del último manifiesto de antiguos mandos militares, todo ello ha topado con una contradicción: 92 de los 270 primeros signatarios del texto, que el lunes ya había recabado más de 400 firmas, se cuentan entre quienes en julio de 2018 suscribieron una "declaración de respeto y desagravio" a Francisco Franco.

Es decir, al menos un tercio de quienes ahora acusan a la coalición gubernamental de dañar "la convivencia de los españoles dentro del espíritu de nuestra Constitución de 1978" respaldaron hace apenas dos años y medio un texto abiertamente favorable al caudillo de un régimen nacido tras aplastar el orden constitucional de la República con un golpe de Estado al que siguió una guerra civil de tres años y cuatro décadas de dictadura. Aquel manifiesto de exaltación del dictador enfatizaba que se le debe "gratitud". Y le definía como "un militar ejemplar" cuya figura se ha visto "vilipendiada hasta extremos inconcebibles".

Al frente de quienes ahora rubrican el más reciente ataque de antiguos uniformados contra el Ejecutivo por poner "en peligro" la unidad de España, buscar el "sometimiento" del poder judicial e imponer "un pensamiento único" con las leyes de Educación y Memoria Democrática se encuentra Emilio Pérez Almazán, que alcanzó el rango de teniente general. El lunes, en una entrevista en el programa Todo es Mentira, Almazán se negó a condenar el denominado Alzamiento Nacional: "No fue un golpe de Estado, fue una reacción cuando apareció el Frente Popular". Eludiendo ofrecer una respuesta directa, esas fueron sus palabras después de que en tres ocasiones se le preguntase si considera correcto lo sucedido el 18 de julio de 1936. A diferencia de los tres manifiestos anteriores, dos de ellos dirigidos al rey y uno al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, este carece de destinatario definido.

El de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha convertido en uno de los apoyos a este nuevo manifiesto con mayor significación por cuanto proviene del cargo institucional del partido con más relevancia. El domingo, efeméride del referéndum que en 1978 consagró la Constitución y el sistema de libertades, Ayuso dijo compartir la "literalidad de la carta". Parte del Gobierno –añadió– quiere "derrocar la Constitución".

Los 92 militares retirados que al igual que Almazán hacen doblete al haber enarbolado en 2018 la defensa del dictador y ahora la de la democracia en lo que constituye un claro ataque al Gobierno amparado por la libertad de expresión son 17 antiguos generales, 51 coroneles, 11 que alcanzaron el grado de teniente coronel, un almirante, ocho capitanes de navío y cuatro comandantes. Como adelantó El País, entre quienes han estampado su nombre junto a su antiguo cargo en esta nueva declaración aparece un condenado por el 23-F, el comandante Ricardo Pardo Zancada. Y un nieto de Franco, Cristóbal Martínez-Bordiú, que como asegura el rotativo del grupo Prisa abandonó el Ejército cuando no llevaba ni dos años de servicio.

Los redactores de esta nueva declaración, la cuarta de la serie y la de mayor envergadura por el número de firmas, han tomado la precaución de desmarcarse del "chat privado" de la XIX del Aire. O lo que es lo mismo, de la cadena de WhatsApp donde, como desveló infoLibre, el antiguo general Francisco Beca se mostraba convencido de que había que "fusilar a 26 millones de hijos de puta". Beca es quien encabeza la primera de las dos cartas dirigidas al rey con el objetivo oficial de defender la democracia y la Constitución. Suscrita por 39 antiguos mandos, la misiva se dató el 10 de noviembre pero su existencia solo se conoció tras salir a la luz la que dos semanas más tarde enviaron a la Zarzuela 73 antiguos miembros del Ejército de Tierra. La carta que falta para completar la serie había partido el 3 de noviembre suscrita también por la XIX del Aire. Pero su destinatario era el presidente del Parlamento Europeo.

El soporte de difusión, un digital de extrema derecha con Mario Conde y Pío Moa entre su articulistas

El nuevo manifiesto y la relación de adhesiones fue publicada el viernes por el digital ultraconservador El Correo de España [puedes ver el texto y las primeras 270 firmas pinchando aquí]. La lista nominal de adhesiones adicionales puedes consultarla aquí.

Editado por Sierra Norte Digital SL, en el listado de articulistas habituales en ese medio coinciden, por ejemplo, uno de los promotores del manifiesto junto con Pérez Alamán, el exgeneral Juan Chicharro, presidente de la Fundación Francisco Franco; el antiguo banquero Mario Conde; el escritor Pío Moa, alineado con las tesis del revisionismo franquista; y Eduardo García Serrano, director de La Gaceta hasta 2019 con Intereconomía. El fundador y jefe de Intereconomía –Julio Ariza– así como al menos uno de sus hijos –Gabriel– poseen una relevante presencia en el universo de Vox. De hecho, es la fundación del partido de Santiago Abascal, Disenso, la que desde el 12 de octubre edita lagaceta.es.

Salvo los nombres de los firmantes de esta última declaración que ya han sido publicados en distintas informaciones de otros medios sin rectificación o matiz por parte de ninguno de los citados, infoLibre omite la identidad de los restantes: no ha sido posible contactar con los 92 que suscriben el nuevo manifiesto y que sellaron también con su firma la exaltación de Franco en 2018. Pero distintas fuentes militares consultadas conceden crédito a la nómina de firmantes: por la trayectoria de cada uno de ellos y por las características del digital que la ha divulgado. La primera lista incluye en realidad 271 nombres pero uno de ellos, el del antiguo coronel Fernando S. P., aparece repetido con idéntica graduación.

La duplicidad de quienes hace dos años y medio salieron en tromba a defender a Franco y ahora la democracia no se observa solo en el manifiesto que va ya por 400 firmas. La semana pasada, InfoLibre comprobó que entre los firmantes de la carta al rey de Los 73 de Tierra hay al menos 10 jubilados cuya identidad y cargo militar aparecen en el manifiesto de adhesión al dictador.

Publicado en 2018 por El Confidencial Digital (ECD), la Declaración de respeto y desagravio al general D. Francisco Franco Bahamonde, "soldado de España" iba acompañada de un relación nominal de signatarios. Pero, aunque citando fuentes de Defensa, ECD señaló que había recabado más de 1.000 firmas, solo trascendieron 542. El texto se centraba en "la defensa" de la figura "hoy vilipendiada hasta extremos inconcebibles" del caudillo, objeto de la "perversa pretensión de exhumar sus restos". Puedes consultar la lista que publicó ECD pinchando aquí.

¿Alguno de los 541 exmilitares identificados en ese inventario de firmantes ha comunicado en algún momento de estos casi dos años y medio a ECD que jamás rubricó aquella Declaración de respeto y desagravio? "Nunca", responde tajante José Apezarena, editor de ECD. "Hubo alguien que protestó porque su nombre se hubiera publicado pero nadie desmintió la veracidad de la lista", explica el periodista. Fuentes consultadas ahora por este periódico aseguran que, en efecto, el manifiesto obtuvo más de un millar de apoyos. "Pero quiénes son lo sabrá Defensa", sostiene uno de los sondeados.

Lo anterior significa que puede ser mayor la duplicidad de firmas detectada en el manifiesto en favor de Franco y las cartas que se han ido conociendo este mes de noviembre, cuyo nexo lo constituyen graves acusaciones contra el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez. Por ejemplo, estas de la misiva de Los 73 de Tierra: "Las constantes alusiones a las formas de gobierno y especialmente los ataques permanentes, por miembros del Gobierno, a la Jefatura del Estado, encarnada por V. M. [Vuestra Majestad], son motivo de preocupación, pues la razón de aquellos no es otra que acabar con el «arco de bóveda" que sustenta todo el entramado de la Constitución del 78 y por tanto con esta misma". En línea con el discurso de Vox, el escrito asegura que España vive una situación de “deterioro”. La “cohesión nacional” –sostiene– corre graves riesgos, “tanto en su vertiente política como económica y social”. Tras culpar al Gobierno “social-comunista, apoyado por filoetarras e independentistas”, de amenazar “con la descomposición de la Unidad Nacional”, quienes la suscriben muestran su apoyo y lealtad al Rey “en estos momentos difíciles para la Patria”.

La carta al rey finaliza con un párrafo que, según expertos consultados por este periódico, se presta a distintas interpretaciones: "Majestad, (...) queremos dejar constancia en estos momentos difíciles para la Patria, que siempre estaremos a Su lado y podrá contar con nuestro apoyo y lealtad".

"Ninguna contradicción" entre reivindicar a Franco y ensalzar la Constitución

De esos 10 jubilados de Los 73 de Tierra infoLibre logró localizar a dos: el excoronel Eloy Pérez Martín y su homólogo José Eugenio Pérez Payá.

En una breve conversación telefónica, Pérez Marín negó en un primer momento haber firmado un escrito en desagravio a Franco, adujo luego que no se acordaba y cambió finalmente su posición cuando se le preguntó si cabía la posibilidad de que su nombre hubiese sido incorporado sin su autorización previa a la lista de firmantes. "Si usted me dice que hay una lista...", fue su respuesta.

Y accedió entonces a contestar la pregunta: la de si no considera contradictorio firmar hace dos años una declaración en defensa y elogio del Generalísimo y, ahora, una carta en defensa de la Constitución y los valores democráticos. El antiguo coronel respondió así: "Pues claro que no hay ninguna contradicción. Es como decir que reconoces que los Reyes Católicos reinaron y descubrieron América y después que sus hijos sus nietos y tal serían reyes. En el 36 hubo una guerra y hay que reconocer todo". La información pública disponible en Facebook indica que el exmilitar asignó la marca de "me gusta" a la delegación barcelonesa de la Fundación Francisco Franco, cuya finalidad consiste en preservar y exaltar el perfil y la obra del dictador.

El segundo contactado, José Eugenio Pérez Payá, colgó el teléfono en cuanto este periódico le formuló la misma pregunta: la de si observa alguna contradicción entre alumbrar la carta dirigida al rey donde se elogia la Constitución –"nos ha proporcionado los años más fructíferos de nuestra historia"– y haber firmado una declaración de desagravio y respeto a Franco. infoLibre volvió a marcar el número de su domicilio pero ya nadie atendió las llamadas.

El exmilitar diputado de Vox que minimiza lo sucedido en el chat de la XiX del Aire

Pero en la lista de suscriptores del manifiesto de adhesión a Franco hay dos antiguos militares cuya relevancia pública es hoy mayor que en 2018: Agustín Rosety y Alberto Asarta. Diputados al Congreso por Vox, ambos aparecen como firmantes de la declaración que hace dos años reivindicaba la valía, la honradez y el brillo del máximo responsable del golpe de Estado que en julio de 1936 dio origen a tres años de guerra civil y a cuarenta de dictadura.

Aunque Vox se ha esforzado oficialmente en mantener una cierta distancia con lo sucedido en el chat de la XIX promoción del Aire pero sin condena de ningún tipo, la intervención en el Congreso de su diputada Macarena Olona marcó la ruta inicial. "Son nuestra gente", respondió cuando el socialista Odón Elorza retó a Santiago Abascal a explicar si también él quiere fusilar a media España. Vox puso luego énfasis en que Olona se refería a los firmantes de la carta al rey y no a los participantes del chat de la XIX del Aire. Pero ahora ha sido justamente Agustín Rosety, antiguo general de la Armada y hoy diputado por Cádiz, quien a través de su cuenta de Twitter ha minimizado lo sucedido en ese grupo de WhatsApp.

Portavoz de Vox en la comisión de Defensa del Congreso, Rosety equipara los distintos mensajes del antiguo general Beca sobre el fusilamiento de "26 millones de hijos de puta" con aquel que el hoy vicepresidente Pablo Iglesias envió en 2015 a otro chat: "La azotaría hasta que sangre", fueron sus palabras en referencia a la periodista Mariló Montero. "¿Actuó la Fiscalía entonces?", se pregunta Rosety como respuesta a la decisión del Ministerio de Defensa de pedir al ministerio público que investigue el chat de la XIX del Aire por si algunos de sus integrantes hubieran incurrido en delito.

El otro exmilitar y hoy diputado de Vox que firmó el manifiesto en favor de Franco, Alberto Asarta, se ha mantenido en Twitter al margen del asunto. Asarta fue cabeza de lista de la formación ultraderechista por Castellón ya en las elecciones de abril de 2019 y repitió luego en las de noviembre. Al igual que Rosety forma parte de la comisión de Defensa del Congreso, pero solo en calidad de vocal. Como general, fue nombrado en 2009 jefe de la misión de la ONU en Líbano. Antes, como coronel, tuvo a su mando el Regimiento de Infantería Mecanizada Castilla 16, desde donde participó en misión militar en Irak, lo que valió la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Rojo.

El tercer militar retirado que hoy ocupa un escaño por Vox es Fulgencio Coll. En la lista de 541 firmantes de manifiesto de adhesión a Franco cuyo nombre salió a la luz no hay rastro del suyo.