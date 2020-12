Directo | La pandemia suma más de 12.500 nuevos muertos y 668.000 casos de coronavirus en el último día

Publicada el 10/12/2020 a las 09:03 Actualizada el 10/12/2020 a las 10:00

La incidencia acumulada de coronavirus en España ha bajado de los 200 casos por cada 100.000 habitantes por primera vez desde finales de agosto, según los datos reportados por Sanidad este miércoles. Todo ello, el mismo día en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguraba que la campaña de vacunación comenzará en enero.

Siguen en infoLibre el minuto a minuto de este jueves.

10.26. Seis de cada diez consumidores no realizarán compras superiores a 600 euros en Navidad por el covid-19. El 64% de los consumidores reconoce que no tiene intención de realizar ninguna compra superior a los 600 euros en Navidad por el impacto del covid-19, según los datos de El Observatorio Cetelem. En concreto, uno de los pocos sectores que presenta porcentajes de compra superiores a 600 euros es la alimentación, debido a los gastos por las comidas y cenas navideñas. Así, un 16% afirma que realizará compras de alimentación superiores a los 600 euros en las tiendas de proximidad, y un 13% en centros comerciales. Por otro lado, hay un 11% que afirma que su gasto, superior a los 600 euros, será en viajes adquiridos online, y otro 11% que destinará este importe a compras de tecnología e informática, también a través de Internet.

10.24. El Gobierno vasco pide que no se hagan desplazamientos a otros municipios, si no es por necesidad. El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha pedido que no haya desplazamientos a otros municipios, si no es "por necesidad", porque la flexibilización de las medidas adoptadas por la pandemia del covid-19 desde el próximo sábado no son "una invitación" a la movilidad. Tras insistir en que la situación en Euskadi sigue siendo de "emergencia y alto riesgo", ha considerado que hasta verano de 2021 no se podrá hacer "una vida más normal" y, por lo tanto, exige "compromiso personal y colectivo". El Lehendakari, Iñigo Urkullu, anunció ayer, tras la reunión del Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi, LABI, que, a partir de este próximo sábado se levantará el confinamiento perimetral entre municipios.

10.18. Mayores sin anticuerpos podrán salir de las residencias de Madrid en Navidad mínimo 3 días a un único domicilio. Los ancianos sin anticuerpos de coronavirus podrán salir de las residencias estas Navidades mínimo durante tres días, a un único domicilio y solo relacionándose con una misma burbuja de convivencia, según el nuevo protocolo de medidas para estos centros elaborado por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Ambos departamentos regionales reconocen que estas personas son el grupo de mayor riesgo de covid, pero "también es cierto que para preservar su salud es muy importante que puedan relacionarse socialmente, que puedan tener estímulos intelectuales y emocionales y es por ello necesario mantener las relaciones sociales".

9.48. La pandemia de coronavirus suma más de 12.500 muertos y 668.000 casos nuevos de coronavirus. La pandemia del nuevo coronavirus ha registrado en las últimas 24 horas más de 668.000 casos nuevos y más de 12.500 muertos, con lo que el total supera los 68,9 millones de personas contagiadas en todo el mundo, según el balance publicado este jueves por la Universidad Johns Hopkins. Con los nuevos datos, el cómputo global se sitúa ya en 68.921.974 personas contagiadas y 1.569.880 víctimas mortales, mientras que los pacientes que se han recuperado se elevan a 44,4 millones, con India a la cabeza con más de 9,25 millones de personas curadas.

9.30. La tasa de absentismo laboral se dispara hasta el 8,9% por el covid y las "horas perdidas" por incapacidad temporal. La tasa de absentismo ha pasado del 5,5% de finales de 2019 hasta el máximo histórico del 8,9% registrada en el segundo trimestre del año por la irrupción de la pandemia y debido, "en gran parte", al aumento de las horas perdidas por incapacidad temporal y por "la brusca" caída de las horas pactadas efectivas, que se disminuyen por el incremento de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Así se desprende del IX Informe Adecco sobre Empresa saludable y gestión del Absentismo, en el que Adecco también señala que la volatilidad de la pandemia "no solo ha llevado a un cambio en el orden de las preocupaciones de la salud laboral de las personas trabajadoras, sino que también ha afectado a las contingencias comunes y a las profesionales".

9.16. El Gobierno vasco recuerda que la situación es de "emergencia y alto riesgo" ante la flexibilización de medidas. El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha recordado a la ciudadanía que la situación en Euskadi es de "emergencia y alto riesgo" después de que este pasado miércoles el Lehendakari anunciara una flexibilización en las medidas adoptadas para evitar la transmisión de la pandemia del coronavirus. Además, ha avisado de que, con esta flexibilización, "no se está haciendo una invitación a la gente a desplazarse para encontrarse con amigos".

8.39. Alemania eleva el balance diario con más de 23.000 casos nuevos y acumula más de 20.000 muertos. La pandemia del nuevo coronavirus ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 23.679 casos nuevos y 440 muertos, con lo que el total se eleva a 1,24 millones de personas contagiadas y más de 20.000 víctimas mortales, según el balance publicado este jueves por el Instituto Robert Koch (RKI), la agencia gubernamental alemana encargada del control de las enfermedades infecciosas. Con los nuevos datos, el balance de la pandemia en territorio germano asciende a 1.242.203 personas contagiadas y 20.372 víctimas mortales. En cuanto a las recuperaciones, la cifra asciende a 922.100 personas curadas, incluidas 20.000 que han recibido el alta en las últimas 24 horas.

8.14. Trabajadores de limpieza de centros sanitarios y residencias se concentran este jueves frente al Ministerio de Sanidad. La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Madrid ha convocado una concentración de protesta por la situación en la que desempeñan su trabajo los profesionales de limpieza de hospitales, residencias y centros de salud, que tendrá lugar hoy frente al Ministerio de Sanidad. El objetivo es que se les considere "personal con alto riesgo de contagio, lo que conllevaría medidas de prevención y la consideración, en caso de producirse, como accidente de trabajo", ha indicado la organización sindical en la convocatoria.

7.14. Hong Kong ordena pruebas de coronavirus obligatorias tras su segundo día por encima de los 100 casos. Las autoridades de Hong Kong han ordenado la realización obligatoria de pruebas de coronavirus a todas aquellas personas relacionadas con los últimos cinco brotes detectados en la ciudad, que ha sumado por segundo día consecutivo más de un centenar de casos de coronavirus, en esta ocasión 104, de los cuales un tercio ha sido imposible de rastrear. El pico de esta cuarta ola no parece fácil de alcanzar, después de que la semana pasada se superara la barrera de los cien casos en hasta cuatro ocasiones. De los últimos contagios, 99 son de transmisión comunitaria, 35 de los cuales no han podido ser rastreados, mientras que otros cinco proceden del extranjero, detalla el diario South China Morning Post.

7.10. EEUU supera un nuevo récord diario de muertes por coronavirus tras registrar más de 3.000. Estados Unidos ha registrado por primera vez desde el inicio de la pandemia más de 3.000 decesos a causa del coronavirus este miércoles, mientras que ya suma 289.373 muertes desde el estallido de la crisis sanitaria. No se registraba una cifra tan alta de víctimas mortales en el país desde el pasado 22 de abril, cuando 2.861 personas perdieron la vida a causa de la enfermedad, según la cadena de televisión NBC.