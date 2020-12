Simón asegura que los datos del INE ofrecen una visión “más realista” de la mortalidad total aunque no hubiera variado la “toma de decisiones”

Publicada el 10/12/2020 a las 20:00

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón ha asegurado este jueves en rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad, preguntado sobre la diferencia en el número de fallecidos entre la red de vigilancia y el Instituto Nacional de Estadística (INE), que los datos que ofrece el organismo “nos darían la versión más realista de la mortalidad respecto al total de la población”, ya que la red de vigilancia “tienen un objetivo de respuesta lo más rápida posible” para realizar gestión más eficaz de la pandemia.

“Los casos que figuran con un certificado de defunción en el INE se reciben entre nueve y seis meses más tarde, no nos sirven para la toma de decisiones”, ha argumentado Simón. Mientras que la diferencia en los datos es de más de 3.000 fallecidos en el pico de la pandemia, el director del CCAES ha apuntado que “no es pequeña, pero no modifica la magnitud del riesgo y la toma de decisiones no hubiera variado”.

Otro detalle ofrecido por el INE es que el grueso de fallecidos durante la primera ola responde a los casos registrados en las residencias de mayores, mientras que la mediana de casos sospechosos supera a la de casos confirmados. “Las personas sospechosas tienen una mediana de edad más alta que los certificados. Esto implica que eran de promedio personas más frágiles, y cuya causa de fallecimiento era más difícil de atribuir al coronavirus”, ha analizado el epidemiólogo.

El departamento de Salvador Illa ha registrado este jueves un nuevo descenso en la incidencia, que se sitúa en los 188 casos por cien mil habitantes, acompañada de una menor presión hospitalaria (9%) y en UCI (22%), mientras que la positividad también desciende al 7%. Sin embargo, Simón ha incidido en que España aún se encuentra en una situación de riesgo, con el peligro en los próximos meses de una tercera ola, aunque tenga una menor incidencia que el resto de países europeos.

Preguntado sobre la solicitud de la Comunidad de Madrid de realizar test en farmacias, el director del CCAES ha asegurado que la comunidad médica no es muy favorable de este tipo de prácticas, ya que el gran número de factores (notificación, adecuación de los espacios, gestión de los positivos, toma de la muestras, protección de los enfermeros…) dificultan en alta medida su eficacia y aplicación.

Ante las acusaciones del Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, de que el Ministerio ha rebajado el número de vacunas en el territorio, el epidemiólogo ha negado que se haya producido ninguna variación en los porcentajes de entrega, que se realizarán acorde al porcentaje de la población vulnerable que la reciba, mientras que los detalles verán la luz cuando se publique la estrategia de vacunación de Sanidad.