Directo | La Comunidad de Madrid instalará siete puntos para realizar test de antígenos a los jóvenes a la vuelta de la vacaciones

Publicada el 11/12/2020 a las 08:58 Actualizada el 11/12/2020 a las 10:11

Las autoridades de todo el mundo luchan por combatir la pandemia del coronavirus, que ha dejado un nuevo récord diario con más de 697.000 casos nuevos y más de 12.600 fallecimientos. En España, Salvador Illa, ministro de Sanidad, adelanta que la vacuna llegará en menos de un mes.

Sigue en infoLibre toda la actualidad de este viernes.

10.43. Rusia marca nuevo máximo con 613 muertos por coronavirus en el último día y suma 28.585 positivos. La pandemia del nuevo coronavirus Rusia ha dejado en las últimas 24 horas en Rusia 28.585 nuevos casos y 613 muertos, con lo que el país bate el récord diario de decesos por covid-19, según los datos publicados por el centro ruso responsable de la lucha contra el virus. "En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 28.585 casos de covid-19 en 84 regiones, incluidos 4.600 casos asintomáticos", ha asegurado el organismo, en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik.

10.31. Un panel de expertos recomienda la aprobación de la vacuna de Pfizer contra el covid-19 en Estados Unidos. El Comité Asesor sobre Vacunas y Productos Biológicos Relacionados (VRBPAC, por sus siglas en inglés) de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), compuesto por expertos científicos independientes y de salud pública de todo Estados Unidos, ha votado a favor (17 a 4) de la concesión de la autorización de uso de emergencia de la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el covid-19 en el país estadounidense. Se espera que la agencia reguladora estadounidense tome una decisión final "en los próximos días". Este comité está formado por expertos científicos externos a la FDA, que proporcionan consejos y realizan aportaciones a la agencia reguladora estadounidense. Después del encuentro, en el que han dado su visto bueno, el personal funcionario de la FDA tendrá en cuenta sus sugerencias y continuará con su examen de la solicitud.

10.29. La Comunidad de Madrid instalará siete puntos para realizar test de antígenos a los jóvenes a la vuelta de la vacaciones. La Comunidad de Madrid instalará siete puntos para realizar test de antígenos a los jóvenes a la vuelta de las vacaciones de Navidad, con el fin de reducir el impacto de la transmisión del coronavirus en la población juvenil, que representa el 21 por ciento de todos los casos de la región. Las pruebas se van a realizar principalmente en los campus universitarios de la región y tendrán carácter voluntario para los jóvenes entre 18 y 29 años, según ha informado en rueda de prensa el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, junto a la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.

10.26. Uribes asegura que "si es menester" se prorrogarán las ayudas aprobadas para artistas y técnicos después del 31 de enero. El Ministro de Cultura y Deportes, Juan Manuel Rodríguez Uribes, ha expresado la voluntad del Gobierno de prorrogar las ayudas aprobadas en el mes de noviembre para artistas y técnicos que hoy se movilizan debido a las restricciones a las que obliga la pandemia por el coronavirus. "Si es menester se prorrogarán las ayudas, pero hasta el día 31 de enero las tienen", ha garantizado Uribes en una entrevista en TVE recogida por Europa Press en la que ha resaltado el esfuerzo del Ejecutivo con el sector con la aprobación del decreto de mayo que incluía 80 millones de ayudas directas al sector y el noviembre que daba luz verde el subsidio por desempleo para artistas y técnicos.

10.22. La Red Europea de Ciudades Saludables de la OMS insta al mundo a unirse para salir "más fuertes" de la pandemia. La Conferencia Anual de la Red Europea de Ciudades Saludables de la Organización Mundial de la Salud (OMS), celebrada esta semana, ha instado a los países y ciudades de todo el mundo a unirse para salir "más fuertes" de la pandemia del coronavirus. La conferencia ha tenido como objetivo contribuir al Programa de Trabajo Europeo (EPW) 2020-2025 y, a través de su declaración política conjunta, las ciudades dieron la bienvenida y se comprometieron a apoyar la implementación del EPW y sus cuatro programas emblemáticos: salud mental, salud digital, inmunización y conocimientos del comportamiento.

10.17. Castilla y León prorroga hasta el 10 de enero el cierre perimetral de la comunidad. El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica en su edición de este viernes, día 11, el acuerdo firmado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por el que se prorroga hasta el domingo 10 de enero de 2021, inclusive, la limitación de la entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad de Castilla y León. En concreto y según consta en este acuerdo recogido por Europa Press, este acuerdo tendrá efectos entre las 00.00 horas de este viernes, 11 de

diciembre de 2020, hasta las 23.59 horas del domingo 10 de enero de 2021. Durante el período de su eficacia será objeto de seguimiento y evaluación continua "con el fin de garantizar su adecuación a la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad y, en virtud de ello, podrá ser mantenido, modificado o dejado sin efecto".

10.03. La pandemia de coronavirus bate récord diario con más de 697.000 casos nuevos y más de 12.600 muertos. La pandemia del nuevo coronavirus ha registrado en las últimas 24 horas más de 697.000 casos nuevos y más de 12.600 muertos, con lo que el total supera los 69,6 millones de personas contagiadas en todo el mundo, según el balance publicado este viernes por la Universidad Johns Hopkins. Con los nuevos datos, el cómputo global se sitúa ya en 69.619.992 personas contagiadas y 1.582.342 víctimas mortales, mientras que los pacientes que se han recuperado se elevan a 44,8 millones, con India a la cabeza con más de 9,29 millones de personas curadas.

9.18. Navarra supera los 100 casos de covid-19 en el último día y la tasa de positividad se sitúa en el 5,5%. Navarra registró el jueves 105 casos de covid-19, un incremento con respecto a la tendencia de los días anteriores, que se situaba por debajo de cien casos. En concreto, el jueves se realizaron en la Comunidad foral 1.909 pruebas de PCR y antígenos con un resultado de 105 casos positivos, es decir, una tasa de positividad del 5,5%, según los datos provisionales facilitados por el Gobierno de Navarra.

9.10. Trabajadores de eventos y espectáculos protestan este viernes en Andalucía "por la agonía" del sector por la pandemia. El movimiento Alerta Roja ha convocado una nueva movilización este viernes 11 de diciembre "por la agonía" que padece el sector de eventos y espectáculos debido a las restricciones a las que obliga la pandemia del coronavirus. En Andalucía, esta protesta --que tiene lugar tras las manifestaciones del pasado mes de septiembre-- está confirmada en Almería, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla. Según indican a Europa Press desde MUTE —Movilización Unida de Trabajadores del Espectáculo—, asociación adscrita a Alerta Roja, la protesta en Almería tendrá lugar a las 12,00 horas en la Plaza Pablo Cazard, mientras que en Córdoba la movilización se desarrollará a partir de las 13,00 horas desde el Ayuntamiento hasta la Plaza de la Corredera.

9.00. Brasil pide a los gobiernos locales que eviten los cierres pues el turismo "no lo aguantaría". El nuevo ministro de Turismo de Brasil, Gilson Machado, ha asegurado este jueves que el sector turístico "no va a aguantar" las medidas contra el coronavirus que impliquen nuevamente cierres y cuarentenas, por lo que ha pedido a las autoridades locales que descarten esta posibilidad. "Aprovecho la oportunidad para apelar a las autoridades municipales y estatales para que no decidan volver a cerrar las actividades ligadas con el turismo, especialmente en el periodo navideño", ha pedido.

8.39. Alemania bate el récord diario con 598 muertos por coronavirus y suma 29.875 casos nuevos. La pandemia del nuevo coronavirus ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 29.875 casos nuevos y 598 muertos, con lo que marca un nuevo récord diario de decesos y eleva el total a 1,27 millones de personas contagiadas y más de 20.900 víctimas mortales, según el balance publicado este viernes por el Instituto Robert Koch (RKI), la agencia gubernamental alemana encargada del control de las enfermedades infecciosas. Con los nuevos datos, el balance de la pandemia en territorio germano asciende a 1.272.078 personas contagiadas y 20.970 víctimas mortales. En cuanto a las recuperaciones, la cifra asciende a 942.100 personas curadas, incluidas 20.000 que han recibido el alta en las últimas 24 horas.

7.45. Corea del Sur sigue cerca de los 700 casos diarios y alerta de un posible colapso hospitalario. La Agencia para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KDCA, según sus siglas en inglés) ha confirmado este viernes por tercer día consecutivo casi 700 nuevos contagios de coronavirus, mientras las autoridades sanitarias alertan de la posibilidad de un colapso hospitalario. En esta ocasión, se han diagnosticados 689 nuevos casos, de los cuales 673 son de transmisión comunitaria y 16 procedentes del exterior, entre los que hay cuatro que han llegado desde Estados Unidos, otros tantos originarios de varios países africanos, así como de Europa, detalla la agencia de noticias surcoreana Yonhap.