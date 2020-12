Los líderes de la UE pactan reducir un 55% las emisiones de CO2 para 2030

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han logrado este viernes a primera hora de la mañana y tras negociar durante todas la noche un acuerdo para establecer un objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de al menos un 55% para 2030.

Los veintisiete han pasado toda la noche negociando con el objetivo de salvar las reticencias de algunos socios del Este, en especial de Polonia y República Checa, que exigían más claridad sobre la forma de alcanzar la nueva meta, informa Europa Press.

El acuerdo de los líderes supone elevar la meta a cumplir al finalizar la próxima década, que hasta ahora se situaba en el 40% con respecto a los niveles de 1990, pero era insuficiente para lograr el objetivo de que la UE alcance la neutralidad climática en 2050.

"Europa es el líder en la lucha contra el cambio climático. Hemos decidido recortar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para 2030", ha anunciado en Twitter el presidente del Consejo europeo, Charles Michel.

Europe is the leader in the fight against climate change.



