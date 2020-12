'No es ocio, es un negocio': vecinos de Carabanchel vuelven a manifestarse contra las casas de apuestas, "la heroína del siglo XXI"

Publicada el 13/12/2020 a las 16:58 Actualizada el 13/12/2020 a las 17:54

Cientos de vecinos de Carabanchel, en Madrid, han salido este domingo a la calle en una marcha en protesta contra la proliferación de los locales de apuestas a los que han considerado como "la heroína del siglo XXI". La Coordinadora contra las Casas de Apuestas de Madrid ha sido la promotora de esta iniciativa en la que se ha mostrado una pancarta con el mensaje "Ellos se lucran, la clase obrera se arruina. Fuera casas de apuestas de nuestros barrios", y se han lanzado proclamas como "No es ocio, es un negocio", "Sportium, Codere, aquí no se os quiere" o "Con la clase obrera no se juega".

Por su parte, una de las portavoces de la asociación ha declarado a Europa Press que su voluntad es el cierre total de estos negocios y la prohibición del juego y ha incidido en que se han concentrado en Carabanchel por ser "uno de los distritos más castigados". "La concentración de locales de apuestas está en los barrios humildes porque es donde más publico tienen, es donde pueden calar sus promesas de que apostando consigues una mejor vida", ha explicado.

Además de la prohibición de esta actividad, ha reclamado que se destinen recursos públicos para las familias que se han visto afectadas tanto a nivel económico como psicológico.

Vecinos contra la "heroína del siglo XXI"

Por otro lado, los vecinos de la zona han acudido a la marcha para defender "el bienestar de los hijos y los nietos" ante lo que han considerado como "la heroína del siglo XXI". "La gente le quita el dinero a los padres porque no ven futuro ninguno. Hay que fomentar otras cosas para la juventud, se necesitan más bibliotecas y centros deportivos e iniciar a la juventud en otras maneras de ocio", ha expresado un vecino.

Así, otro de los manifestantes ha lamentado que siga habiendo locales de apuestas cerca de centros educativos pese a que se ha regulado este aspecto y ha apuntado que "es una epidemia y un problema de salud pública". "Las casas de apuestas y el juego online han puesto en su diana al público juvenil. Personas que desde los catorce años van a desarrollar una patología de por vida", ha apuntado la responsable de la campaña "Apostar la vida no es un juego", Olga Conte.

Finalmente, ha explicado que ante una situación económica adversa "la gente sueña que va a arreglar su mes o su futuro" si apuesta, pero que esto es "jugar con la situación de pobreza y vulnerabilidad de las personas de los barrios obreros".