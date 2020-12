Directo | La farmacéutica española Reig Jofre acuerda con Janssen producir su vacuna anti-covid

Publicada el 15/12/2020 a las 09:06 Actualizada el 15/12/2020 a las 11:03

La pandemia de coronavirus se endurece en los últimos días, tras semanas de caída en los datos: este lunes se notificaron 21.309 nuevos casos de la enfermedad. Es un contexto de "posible estabilización", según lo calificó Fernando Simón, que llamó a no bajar la guardia. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, calculó que las primeras dosis de la vacuna podrían llegar entre "el 4 o el 5 de enero".

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de este martes.

10.58. Los economistas avisan de posibles "efectos colaterales" del covid en el cierre del Impuesto sobre Sociedades. El Consejo General de Economistas de España, a través de sus órganos especializados en fiscalidad y contabilidad, el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) y los Economistas Contables (EC), ha advertido este martes de "posibles efectos colaterales" del covid-19 en el cierre del Impuesto sobre Sociedades 2020. Por ello, ha elaborado un documento de ayuda para el cierre contable y fiscal de este impuesto en el que recoge 85 recomendaciones, ya que las medidas de confinamiento, así como la paralización generalizada de la actividad empresarial, han afectado en algunos casos a los flujos de efectivo esperados de los activos en las empresas, produciéndose "posibles pérdidas o cambios en sus patrones de consumo, en su valoración al cierre del ejercicio y en el criterio de amortización de los mismos".

10.47. Moreno critica que Sánchez no esté afrontando con "valentía" la pandemia: "Ha abdicado de su responsabilidad". El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado este martes que el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, no esté afrontando "con valentía" la pandemia del coronavirus, sino que ha "abdicado de su responsabilidad", a diferencia de lo que están haciendo otros líderes europeos como Angela Merkel o Emmanuel Macron. En declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press, Moreno ha indicado que su diálogo con Pedro Sánchez es "escaso", y que el Gobierno de Sánchez ha dejado en manos de las comunidades la adopción de las medidas difíciles, mientras que el presidente solo comparece ante los medios de comunicación para hablar de la vacuna o para dar noticias "positivas".

10.46. Cataluña registra 1.911 casos y 39 fallecidos más en las últimas 24 horas. Cataluña ha registrado hasta este martes 361.349 casos confirmados acumulados de coronavirus --328.943 con una prueba PCR o test de antígenos--, 1.911 más que en el recuento del lunes y 39 fallecidos, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra de fallecidos total se sitúa en 16.432, que son 39 más que los registrados el lunes. En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 1.511 —351 en las UCI—, lo que supone un descenso de 8 respecto al último recuento.

10.16. Andalucía afirma que "intentarán" no endurecer las medidas restrictivas, pero que dependerá de la evolución de la pandemia. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no ha descartado este martes que se tengan que "endurecer" algunas medidas si hay una evolución de la pandemia del coronavirus "a peor". En declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press, Moreno ha indicado que su Gobierno está en una constante revisión de las medidas adoptadas el pasado día 10, que supusieron iniciar un proceso de desescalada en dos fases. "Vamos a intentar no endurecerlas, pero esto va a depender de la evolución que tengamos", ha sentenciado el presidente, quien ha señalado que en estos momentos, Andalucía se sitúa como la cuarta comunidad por la cola en incidencia de la pandemia, algo que ha sido posible por las medidas adoptadas y por el esfuerzo colectivo de los andaluces.

@JuanMa_Moreno en @COPE: Si las cifras van a peor, no nos quedará más remedio que limitar alguna de las acciones que hemos previsto. El próximo jueves tenemos una reunión sanitaria en la que haremos un balance de los datos de la evolución de la semana. #COVIDー19 ✅ pic.twitter.com/cAKofHOPQH — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) December 15, 2020

10.09. La pandemia de coronavirus suma más de 524.000 casos nuevos y supera los 72,8 millones de casos. La pandemia del nuevo coronavirus ha registrado en las últimas 24 horas más de 524.000 casos nuevos y 8.922 muertos, con lo que el total supera los 72,8 millones de personas contagiadas en todo el mundo, según el balance publicado este martes por la Universidad Johns Hopkins. Con los nuevos datos, el cómputo global se sitúa ya en 72.869.705 personas contagiadas y 1.621.635 víctimas mortales, mientras que los pacientes que se han recuperado se elevan a 41,2 millones, con India a la cabeza con más de 9,4 millones de personas curadas.

9.40. Las acciones de Reig Jofre se disparan un 14% tras su acuerdo con Janssen para producir su vacuna. Las acciones de Reig Jofre en el mercado continuo se disparaban a las 9.15 horas un 14,8%, hasta situarse en 4,34 euros por título, tras comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha firmado un acuerdo con Janssen para producir los primeros lotes de su candidata a vacuna. Según los términos del acuerdo, Reig Jofre será responsable de la formulación, llenado y envasado de la candidata a vacuna, que será distribuida por Janssen.

9.10. Alemania rebaja el balance diario con 14.432 casos nuevos de coronavirus y suma 500 muertos. La pandemia del nuevo coronavirus ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 14.432 casos nuevos y 500 muertos, frente a los 16.362 contagios y los 188 decesos de la jornada anterior, según el balance publicado este martes por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del control de las enfermedades infecciosas. Con los nuevos datos, el balance de la pandemia en territorio germano asciende a 1.351.510 personas contagiadas y 22.475 decesos. En cuanto a las recuperaciones, la cifra asciende a 1.003.300 personas curadas, incluidas 19.100 que han recibido el alta en las últimas 24 horas.

9.10. Hong Kong suma 82 nuevos casos y decreta la cuarentena en los nuevos focos de contagio. Las autoridades de Hong Kong han decretado este lunes nuevas restricciones, entre ellas la cuarentena obligatoria para los residentes de uno de los edificios en los que se ha detectado uno de los últimos brotes de coronavirus, cuya cuarta ola en la ciudad ha dejado ya 7.623 casos acumulados, 82 en las últimas 24 horas. La ciudad ha venido experimentando un aumento muy significativo del número de casos, llegando a alcanzar cifras por encima de los tres dígitos durante la semana pasada. Las autoridades han centrado los últimos rebrotes en varias academias de baile de la ciudad y algunas residencias, así como en bloques de edificios.

9.01. Oxfam Intermon denuncia que 2.700 millones de personas no han recibido protección social frente a la crisis del covid-19. La organización Oxfam Intermón ha analizado las políticas utilizadas durante la pandemia por los gobiernos de 126 países, ya sea a través de prestaciones por discapacidad, desempleo, menores a cargo o pensiones de jubilación, y ha determinado que 2.700 millones de personas no han recibido protección social de sus administraciones frente a la crisis económica generada por el covid-19. El informe, que se ha llamado 'Refugio en la tormenta' y ha sido realizado en colaboración con Development Pathways, señala que el mundo ha gastado este año 11,7 billones de dólares para hacer frente a las consecuencias de la pandemia del coronavirus. Pero 9,8 billones de dólares de ellos (el 83%) los han gastado 36 países ricos, frente a sólo 42.000 millones de dólares (el 0,4 %) empleados por 59 países de bajos ingresos.

9.00. La farmacéutica española Reig Jofre acuerda con Janssen producir su vacuna anti-covid. La compañía española Reig Jofre ha llegado a un acuerdo con Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson (Janssen) para producir su candidata a vacuna contra el covid, que se encuentra en en investigación. La firma de este acuerdo permitirá la producción de los primeros lotes de esta vacuna una vez recibidas las aprobaciones por parte de las autoridades sanitarias correspondientes. La farmacéutica española ha resaltado que su experiencia en la fabricación de productos inyectables estériles, junto con la nueva planta de última generación en Barcelona que se pondrá en marcha en 2021, "crean una oportunidad única para contribuir a las necesidades de suministro rápido y seguro de la candidata a vacuna covid-19".

Hemos llegado a un acuerdo con @JanssenGlobal para la producción a gran escala de su candidata a #vacuna #COVID19 Ad26.COV2-S. Nuestro CEO, Ignasi Biosca, ha expresado el orgullo de contribuir a "disponer de la vacuna en un gran número de países" https://t.co/INF1ZEfVsX pic.twitter.com/gKMJi1iem3 — Reig Jofre (@ReigJofre) December 15, 2020

9.00. Unicef pide que los profesores tengan prioridad en la vacunación contra el covid-19. Unicef pide que se dé prioridad a los profesores para recibir la vacuna contra el covid-19, una vez que el personal sanitario de primera línea y la población de alto riesgo estén vacunados. En un comunicado, la directora ejecutiva de la organización, Henrietta Fore, asegura que esto ayudará a proteger a los profesores del virus, les permitirá enseñar presencialmente y, en última instancia, contribuirá a mantener las escuelas abiertas. Según rememora Fore, la pandemia de covid-19 ha causado estragos en la educación de los niños en todo el mundo, por lo que considera que "vacunar a los maestros es un paso fundamental para que vuelvan a estudiar".

7.49. ONU alerta de que 1.800 millones de personas carecen de acceso a agua y corren el riesgo de contraer el covid-19. Una de cada cuatro instalaciones de atención de salud no tiene servicios de agua, lo que deja a unos 1.800 millones de personas con mayores posibilidades de contraer el covid-19 ya que trabajan o son usuarios de centros en los que no hay servicios básicos y saneamientos, han denunciado este lunes las agencias de la ONU dedicadas a la salud e infancia. Una de cada tres personas no se puede lavar las manos cuando prestan atención sanitaria, y una de cada diez instalaciones carece servicios de saneamiento, mientras que una de cada tres no recicla los desechos de manera segura.