Directo | Sánchez anuncia que en "mayo o junio" habrá "entre 15 y 20 millones de vacunados" en España

Publicada el 16/12/2020 a las 08:50 Actualizada el 16/12/2020 a las 09:37

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles a petición propia para informar en el Congreso de los Diputados de los últimos Consejos Europeos ordinarios y extraordinarios, así como como el decreto del 15 de octubre por el que se declaró el estado de alarma para contener la propagación del covid-19.

La pandemia de coronavirus se endurece en los últimos días, tras semanas de caída en los datos: este martes se notificaron 10.328 nuevos casos y 388 muertes más, mientras la incidencia sube a 198 casos. Es un contexto de "posible estabilización", según lo calificó Fernando Simón el pasado lunes, que llamó a no bajar la guardia. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, calculó que las primeras dosis de la vacuna podrían llegar entre "el 4 o el 5 de enero".

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de este miércoles:

09.33. Sánchez advierte sobre las fiestas navideñas: "El mejor regalo es ofrecer seguridad". El presidente del Gobierno ha llamado a pasar las Navidades "en casa" y salir "olo para lo imprescindible" ya que los próximos meses serán "determinantes". "Minimicemos los contactos. En estas Navidades se define si evitamos la tercera ola. El mejor regalo es ofrecer seguridad. Cuidarnos es regular seguridad", ha rematado.

09.28. Sánchez: "Para mayo o junio" habrá "entre 15 y 20 millones de vacunados" en España. España tendrá preparados "13.000 puntos de vacunación, para que todos los grupos priorizados tengan acceso a la vacuna". Un acceso que, ha insistido, será "un acceso absolutamente equitativo". Atendiendo a este plan, el presidente del Gobierno ha detallado las tres fases del plan de vacunación. Tras los "dos milloens y medio" de personal sanitario que se vacunarán en la primera etapa, Sánchez ha asegurado que "para mayo o junio" habrá "entre 15 y 20 millones de vacunados" en el país.

09.15. Pedro Sánchez reivindica la utilidad del estado de alarma. "Podemos concluir que el estado de alarma funciona. Nos da los instrumentos necesarios durante el tiempo necesario para abordar la pandemia". Sobre el segundo de estado de alarma, ha vuelto a incidir en que "está funcionando" con "muchísimo esfuerzo y sacrificio", pero también en un momento en el que "tenemos más recursos" para combatir los efectos del virus a todos los niveles. Sobre "quienes han cuestionado" su efectividad, Sñanchez pide que "revisen su postura" y "arrimen el hombro".

09.10. Sánchez, sobre las Navidades: "De nosotros depende no abrir la puerta a la tercera ola con el plan de Navidad". "No podemos relajarnos , no podemos bajar la guardia. En estos últimos días hemos visto un preocupante aumento de los casos" ha afirmado el presidente del Gobierno, que ha asegurado que modificarán el plan de Navidad para hacerlo más severo y restrictivo si fuera necesario para evitar la tercera ola de la pandemia.

09.00. Sánchez: "El Gobierno ha entendido las lecciones de esta crisis". "No somos las mismas personas ni la sociedad española es la misma que hace un año", ha afirmado el presidente, que ha asegurado que el Gobierno "ha entendido las lecciones de esta crisis" que ha puesto en relieve "la importancia de lo público". Aemás, ha aseverado que el Ejecutivo tiene un "compromiso" con los jóvenes y las mujeres, "que son, de nuevo, las víctimas de la crisis".

08.50. A las 9 horas arranca la comparecencia de Sánchez en el Congreso para informar del Consejo Europeo y el estado de alarma. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles a petición propia para informar en el Congreso de los Diputados de los últimos Consejos Europeos ordinarios y extraordinarios, así como como el decreto del 15 de octubre por el que se declaró el estado de alarma para contener la propagación del covid-19