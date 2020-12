El Gobierno y las comunidades "desaconsejan" por unanimidad el uso de test de autodiagnóstico

Publicamos esta información sobre el coronavirus en abierto gracias a los socios y socias de. Sin su apoyo, nuestro proyecto no existiría. Hazte con tu suscripción o regala una haciendo click aquí . La información de calidad es la mejor vacuna contra cualquier virus.

Publicada el 16/12/2020 a las 19:19 Actualizada el 16/12/2020 a las 20:30

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha afirmado este miércoles en rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad que, tras la reunión del Consejo Interterritorial y por decisión unánime de todos sus miembros, se desaconseja el uso de test de autodiagnóstico, así como su receta por parte de los profesionales sanitarios.

“No es una recomendación del ministro de Sanidad, es una recomendación unánime del Consejo Interterritorial de Salud, y en base a una recomendación explicita del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). Se trata de recomendar a los profesionales que no diagnostiquen estas pruebas, porque no forman parte de la estrategia de detección que puso en su día el CCAES, y puede llevar a engaños”, ha argumentado Illa, que ha insistido en que el covid-19 es una enfermedad de “declaración obligatoria” y que “esto no va de uno mismo”. Además, ha argumentado que sus resultados son dificiles de interpretar, y ha recordado que aquellas personas que presenten síntomas deben ponerse en manos de la red pública de salud.

"Quien piense que para hacer una prueba de autodiagnóstico puede pasar las navidades más tranquilo, se autoengaña. Lo que hay que hacer es no moverse y quedarse en casa e ir con mucha precaución a los contactos sociales y no autodiagnosticarse por unos test que son de difícil interpretación y que no están contemplados en una estrategia de testeo", ha argumentado el ministro.

El Ministerio ha notificado este miércoles un nuevo aumento de la incidencia, que ha vuelto a superar los 200 casos por cien mil habitantes (201,16), después de varias semanas de descenso, mientras que la presión hospitalaria (9,2%) y de UCI (20,50%) también han reducido su descenso. Del mismo modo, la positividad también asciende hasta el 7,95%.

Preguntado por las razones tras este ascenso, el ministro ha desvelado que al comienzo de la reunión el director del CCAES, Fernando Simón, ha presentado un informe en el que asegura que el incremento obedece a la relajación de las medidas, sin que aún se vea las consecuencias del puente. Un hecho que hace que la tendencia ascendente sea “doblemente preocupante”, en palabras de Illa. “Todavía no se observan los posibles efectos del puente. Por lo tanto, la situación es doblemente preocupante. Estamos viendo incrementos sin todavía haber llegado a las fiestas de Navidad y sin haber podido registrar los efectos de movilidad del puente”, ha incidido el ministro.

Ante las restricicones ante la Navidad, Illa ha asegurado que el Gobierno dará libertad a las comunidades autónomas que así lo consideren a endurecer aquellas medidas relacionadas con la celebración de las fiestas. "Podrán reducir a menos de diez los comensales de las festividades. Podrán restringir la movilidad de familiares y allegados, y podrán ser más restrictivos en la movilidad nocturna, que la podrán anticipar siempre dentro de las competencias que establece el estado de alarma a las comunidades", ha argumentado el titular de Sanidad.