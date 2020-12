Publicada el 16/12/2020 a las 16:55 Actualizada el 16/12/2020 a las 17:37

"¿Qué piensa hacer para eliminar los posibles focos de ideología totalitaria en el Ejército español?". Esta es la pregunta que trasladó este miércoles a la ministra de Defensa, Margarita Robles, el diputado del Partido Nacionalista Vasco (PNV) Joseba Andoni Agirretxea Urresti. Todo, en el contexto del chat de La XIX de Aire del que informó infoLibre en exclusiva y de las cartas remitidas al rey Felipe VI por ex altos cargos del Ejército.

En el citado chat de WhatsApp, altos mandos del Ejército retirados sueñan con fusilamientos y golpes de Estado.

Robles ubicó ambos asuntos en "hechos del pasado que no representan al Ejército actual". Y pidió al diputado que concretara a qué tipo de "totalitarismos" se había referido en su introducción a la pregunta. "El Ejército actual son 120.000 hombres y mujeres perfectamente sujetas a la Constitución como el Jefe del Estado Mayor de la Defensa ha puesto de relieve", dijo.

"No me vale su respuesta", respondió el representante del PNV. "Debe ser la primera en tomar cartas en el asunto", dijo a Robles. Porque, a su juicio, "el mínimo resquicio de este tipo de ideología no puede tener cabida en una sociedad democrática".

En la réplica, la ministra mantuvo que Defensa es competente respecto a los militares en activo y que, como ha ocurrido, si tiene conocimiento de algún comportamiento que puede merecer reproche penal, lo trasladará al Ministerio Fiscal.