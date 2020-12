Ayuso no cambiará su plan para Navidad: "No voy a impedir que los ciudadanos entren o salgan para ver a sus familiares"

Publicada el 17/12/2020 a las 10:48 Actualizada el 17/12/2020 a las 11:33

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, avanzó este jueves que no cambiará su plan para Navidad a pesar del repunte de los contagios de la última semana. En el pleno de la Asamblea, la líder del Ejecutivo madrileño explicó que no se cerrará perimetralmente la región. "No seremos nosotros quienes quienes impidan que los ciudadanos entren o salgan de la comunidad para visitar a sus familiares", apuntó Ayuso en respuesta a una pregunta de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, sobre las restricciones a la movilidad.

En la última reunión del Consejo Interterritorial, celebrada el miércoles, el Gobierno central y las comunidades autónomas acordaron mantener el plan cerrado para las fiestas, que restringía la movilidad entre el 23 de diciembre y el 6 de enero –permitiendo los desplazamientos por cuestiones familiares–, permitía cenas de hasta una decena de personas y ampliaba el toque de queda hasta las 1.30 horas. Eso sí, se abrió la puerta a que las regiones que así lo considerasen pudieran endurecer estas medidas a la vista de la mala evolución de los datos de los últimos días.

La Comunidad de Madrid no tiene previsto cambiar su plan, algo que sí hizo hace pocas horas el Ejecutivo canario respecto con la isla de Tenerife. En la Cámara regional, la presidenta señaló que su Gobierno no impedirá "que los ciudadanos entren o salgan de la comunidad" para visitar a sus familiares. Y, por supuesto, no se van a tocar a los bares o restaurantes. "No nos planteamos ni arruinar los comercios, ni cerrar la hostelería, ni afectar cada vez más a la economía", señaló Ayuso, quien pidió al Gobierno central que aclare lo de "conviviente, no conviviente, allegados y este lío".

A pocas horas de que el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, anuncie nuevas medidas para frenar la expansión del virus, la presidenta dijo que continuarán aplicando su estrategia, que ha dado "buenos resultados". "Concienciación, ventilación, cierres nocturnos y actuaciones quirúrgicas sobre zonas básicas de salud con alta incidencia del virus", recalcó Ayuso durante su intervención.