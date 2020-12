La Fiscalía investigará el chat de 'La XIX del Aire' en el que se aseguraba que había que "fusilar a 26 millones de hijos de puta"

Publicada el 17/12/2020 a las 09:52 Actualizada el 17/12/2020 a las 10:41

La Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto diligencias para investigar el contenido de las conversaciones de un grupo de WhatsApp denominado el chat de la XIX del Aire, y en el que, tal y como desveló infoLibre, el miembro de mayor graduación se mostraba convencido de que había que "fusilar a 26 millones de hijos de puta". Esta conversación pertenece a miembros de la XIX promoción del Ejército del Aire, todos ya retirados, e incluía mensajes contra el Ejecutivo de coalición, habla de "pronunciamientos" y de la "muerte" de los miembros del Gobierno.

A juicio de la Fiscalía, en el chat figuraban mensajes de altos mandos del ejército retirados donde "vierten manifestaciones totalmente contrarias al orden constitucional haciendo alusiones veladas a un pronunciamiento militar".

Dado que no consta la presencia de personas aforadas en el mencionado grupo de WhatsApp, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid remitió las actuaciones a la Fiscalía Provincial de Madrid, al ser la autoridad competente, que practicará las diligencias que considere oportunas para el esclarecimiento de los hechos.

Hace diez días, el Ministerio, tras poner en conocimiento de la Fiscalía el contenido de ese chat a principios de diciembre, aseguró que creía que este chat podría considerarse público al estar integrado por más de medio centenar de personas y, por tanto, podría tener recorrido legal tal y como exponía en su escrito presentado ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. En este oficio, la ministra Margarita Robles solicitaba al Ministerio Público que estudiase si los hechos reflejados en la información publicada en exclusiva por infoLibre "fueran constitutivos de delito, cometido por personas que además pudieran atribuirse la condición de militares en activo, sin serlo".

"Su conducta ejemplar nada tiene que ver con manifestaciones que repugnan al respeto debido en una sociedad democrática, pluralista y basada en la libertad política e ideológica", dice el oficio de Robles sobre los Ejércitos. En el documento, la ministra defiende que, además de investigar el contenido del chat, el Ministerio Fiscal debe "salvaguardar la honorabilidad y la pública estimación de las Fuerzas Armadas y de los hombres y mujeres que las integran, volcados en el cumplimiento de las funciones que establece el artículo 8 de la Constitución".

Este mismo miércoles, Robles ubicó a este chat, y a las cartas remitidas al rey Felipe VI por ex altos cargos del Ejército, en "hechos del pasado que no representan al Ejército actual". "El Ejército actual son 120.000 hombres y mujeres perfectamente sujetas a la Constitución como el Jefe del Estado Mayor de la Defensa ha puesto de relieve", dijo en respuesta al diputado del Partido Nacionalista Vasco (PNV) Joseba Andoni Agirretxea Urresti.

"No me vale su respuesta", respondió el representante del PNV. "Debe ser la primera en tomar cartas en el asunto", dijo a Robles porque, a su juicio, "el mínimo resquicio de este tipo de ideología no puede tener cabida en una sociedad democrática". En la réplica, la ministra mantuvo que Defensa es competente respecto a los militares en activo y que, como ha ocurrido, si tiene conocimiento de algún comportamiento que puede merecer reproche penal, lo trasladará al Ministerio Fiscal.