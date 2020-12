Decenas de migrantes protestan en Madrid por la falta de citas de extranjería: "Para el DNI hay citas de sobra"

Publicada el 18/12/2020 a las 17:30 Actualizada el 18/12/2020 a las 17:52

Decenas de migrantes se han concentrado este viernes 18 de diciembre ante la Delegación del Gobierno de Madrid para protestar ante la "falta de citas de extranjería y asilo", y pedir que el trámite se pueda realizar en las mismas condiciones en que un español renueva su DNI, trámite para el que, según dicen, hay "citas de sobra", según informa Europa Press.

"Nos hemos concentrado para pedir ser tratados en igualdad, que se garantice el acceso a la cita previa, que es requisito imprescindible para tramitar o renovar la tarjeta de residencia. Llama la atención que una persona española para renovar el DNI tiene citas de sobra y los migrantes no", ha declarado a Europa Press el activista de SOS Racismo Madrid, Franco Sandoval Quispe.

Los manifestantes congregados --que según los organizadores, llegaban a 300 y guardaban las distancias de seguridad –portaban pancartas en las que se podía leer: "Arreglar ya documentos a inmigrados" o "Papeles crueles nunca más". Además, entonaban cánticos como: "Ni más ni menos, los mismos derechos".

Una de las mujeres participantes ha indicado que se han concentrado para "exigir una cita" y denunciar la situación de "muchos compañeros que están sin renovar sus documentos" porque "los locutorios están negociando". "Las citas no se negocian", ha protestado.

La manifestante se refiere a una situación que vienen denunciando desde hace tiempo: que tienen que pagar para poder obtener una cita previa a gestorías, abogados y anuncios en plataformas online que "se lucran" con la necesidad de estas personas. Pueden cobrar "hasta 180 euros" por una cita urgente, según ha denunciado Franco Sandoval.

Esta concentración se suma a la carta que han enviado colectivos migrantes y de la sociedad civil como SOS Racismo Madrid, SEDOAC, Sindicato de Manteros de Madrid, PAHParla y Alianza por la Solidaridad-Action Aid, entre más de 50, a la Delegación del Gobierno de Madrid para demandar una solución.

En el escrito indican que esta situación no se da exclusivamente en el marco de la crisis sanitaria del covid-19 sino desde el año 2018, cuando obtener la cita previa mediante la plataforma electrónica establecida ya era "muy difícil", pero precisan que "desde 2019 esa tarea se ha vuelto imposible".

"Sin citas desde marzo"

"Es una traba que ya se viene arrastrando de un par años y que ahora se ha agudizado", ha indicado Franco Sandoval. En concreto, ha explicado que la plataforma para pedir cita se colapsa y en 5 o 10 minutos se han agotado todas las horas, hasta el punto de que hay gente "sin citas desde marzo".

Si no pueden acceder a esta plataforma de cita previa los migrantes ven imposible regularizar su situación administrativa y, sin la posibilidad de tener sus tarjetas físicas, no pueden iniciar una relación laboral o realizar prácticas, en el caso de estudiantes; tienen trabas para tener un número de afiliación a las Seguridad Social, abrir una cuenta bancaria, etcétera.

"No tener cita significa no poder renovar un contrato de alquiler o alquilar una habitación. No tener cita significa no poder abrir una cuenta en un banco, poder cotizar a la seguridad social, buscar un empleo. No tener cita es no tener acceso a una vida digna y es un instrumento de sufrimiento", ha denunciado el portavoz del Sindicato de Manteros de Madrid, Serigne Mbaye.

Los firmantes de la carta acusan a la Delegación de Gobierno, de "dejación de funciones", de "inactividad y falta de provisión de medios y personal a las oficinas de extranjería", lo que está provocando, según advierten, un "trato discriminatorio".

Día del migrante

Estas acciones se producen, precisamente, coincidiendo con la celebración este viernes del Día del Migrante. En este contexto, distintas ONG han defendido los derechos de los migrantes y han denunciado las vulneraciones de derechos que sufren.

Así, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha calificado de "desastrosa" la gestión del Gobierno de España en materia migratoria, incluyendo la "política solo securitaria" o la "caótica gestión de las llegadas de personas a Canarias", y ha pedido "cambios urgentes" para "un retorno progresivo, más que nunca, a los mecanismos de integración, convivencia y garantía de derechos".

Por su parte, Alianza por la Solidaridad-Action Aid ha alertado de la "falta de reconocimiento de las mujeres migrantes" que, según los últimos datos de la ONU, en España representan el 6,5% de la población total. Según señala la ONG, en 2018 "solo 2.862 mujeres negroafricanas consiguieron un visado para viajar a España y de ellos únicamente 169 les permitían trabajar".

En materia de infancia, Save the Children insta a no criminalizar a los "más de 2.000 posibles menores de edad" que han llegado este año por vía marítima a las Islas Canarias. Además, a nivel mundial, Unicef advierte de que la pandemia del covid-19 ha causado "una reducción dramática de los servicios esenciales y protección para los niños migrantes y desplazados en todo el mundo".