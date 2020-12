El Gobierno cierra con la vacunación su gran objetivo de 2020 y evita confrontar con las comunidades ante una tercera ola

Publicada el 19/12/2020 a las 06:00

"Estamos ante el comienzo del fin de la pandemia, pero aún no estamos ante el fin de la misma". Esta es la esencia del argumento con el que el Gobierno da la bienvenida a la llegada de la vacuna. Una combinación de optimismo, por un lado, y llamada a la prudencia, a no bajar la guardia, por otro. Porque el momento en el que España empezará a vacunar –el domingo 27 de diciembre– coincidirá todavía, si no hay cambios bruscos en la tendencia de los próximos días, con un empeoramiento en la evolución de la pandemia. A diferencia de los estados de alarma de la primera ola, ahora son las comunidades autónomas las que tienen la última palabra sobre las medidas a adoptar en función del incremento de contagios. Y, frente a las críticas de algunas comunidades o del Partido Popular que consideran que el Gobierno esquiva sus responsabilidades, recuerdan que todas las regiones actúan bajo el paraguas del Estado de alarma y del Plan de Navidad, que no es un plan de Pedro Sánchez, sino que es fruto del consenso en el Consejo Interterritorial de Sanidad, en el que están presente Sanidad y las comunidades autónomas.

Para el Ejecutivo, con la noticia del inicio de la campaña de vacunación contra el covid-19, se cumple con su gran objetivo para 2020. El anuncio lo hizo este viernes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, desde la sala de las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa.

Cuando el presidente del Gobierno tomó posesión hace ahora casi un año, no podía imaginarse que todos sus planes para liderar el Ejecutivo de coalición PSOE-Unidas Podemos iban a verse echados por tierra en el mes de marzo y que iba a tener que tirar de una herramienta tan excepcional como el estado de alarma. Tras meses ubicando el momento del anuncio de la vacunación como punto de inflexión, se trabaja con el horizonte de que en mayo o junio de 2021 estén vacunadas entre 15 y 20 millones de personas en España. Ahora, la prioridad son las personas que viven en residencias de mayores y el personal médico de primera línea.

Las primeras dosis de vacunas llegarán el sábado 26 de diciembre, un día antes del inicio de la campaña de vacunación. Las nuevas dosis se irán recibiendo semanalmente, por lo que el proceso será gradual. Illa evitó dar cifras concretas y otro tipo de detalles, pero garantizó que todas las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla empezarán la vacunación el mismo día.

Pese a que el gran anuncio de la rueda de prensa fue el de que se adelantaba unos días el inicio de la llegada de las dosis a España, Illa quiso arrancar alertando sobre lo "preocupante o muy preocupante" de la evolución de los datos de la pandemia por el cambio de tendencia claro con incrementos de casos en la mayoría de las comunidades autónomas.

11.815 casos de covid-19

Este viernes, las comunidades autónomas notificaron al ministerio de Sanidad 11.815 casos de covid-19, de los que 5.771 fueron diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 5.763 registrados el jueves, elevándose la cifra global de personas infectadas por coronavirus a las 1.797.236. La incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días se situó en los 214,12 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 207,26 notificados el jueves.

El Ejecutivo pide "reaccionar" ante el cambio de tendencia en la evolución de la pandemia y ve "oportuno y adecuado" el aumento de las restricciones de las medidas acordadas en el Plan de Navidad que están tomando las comunidades. Fue justo el miércoles cuando el Consejo Interterritorial de Sanidad daba luz verde a un breve documento que, en esencia, abría la posibilidad a que las autonomías endureciesen los preceptos de cumplimiento obligatorio de este plan que se aprobó el 2 de diciembre.

Illa fue preguntado con insistencia en la rueda de prensa sobre la posibilidad de fijar un criterio único, a nivel nacional. La respuesta del ministro fue siempre la misma: que dado que la evolución del virus no es homogénea en todos los territorios es cada territorio el que tiene que ir acomodando los pasos a dar. También recordó que el Plan de Navidad no es del Gobierno, sino que parte de una decisión conjunta del ministerio y las comunidades autónomas. "No hay 17 Navidades distintas en España, hay una realidad, el cambio de tendencia, y una situación según el territorio", resumió el ministro, que evitó en todo momento confrontar con las comunidades autómonas.

De hecho, destacó regiones como Valencia, Baleares, Canarias, Cataluña y Castilla-León ya estuviesen reaccionando con nuevas medidas y no quiso valorar la posición de la Comunidad de Madrid. Un día antes, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, había asegurado que su intención no era "impedir que los ciudadanos entren o salgan [de la Comunidad] para ver a sus familiares". Poco después de la rueda de prensa de Illa comparecía el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, y anunciaba que los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 y 6 de enero se limitan las reuniones a seis personas como máximo –y no a diez– salvo que vivan juntas La restricción también establece que se limite a dos los grupos de convivencia que se junten en cada hogar en esos días.